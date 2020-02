Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 2/26/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.

X-MEN #7

MARVEL COMICS

(W) Jonathan Hickman (A/CA) Leinil Francis Yu

MUTANTS ARE FOREVER! The Resurrection Protocols have changed everything for Mutantkind. NO MORE can humans’ hate and fear take their lives from them. But… what ELSE has it changed?

BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #7

DC COMICS

(W) Sean Murphy (A/CA) Sean Murphy

Bruce Wayne and Batman have come undone. Powerless after learning the truth behind his family’s name and legacy, Bruce prepares to shed all of his secrets and make one final appeal to the people of Gotham as Azrael takes control of the city.

SEX CRIMINALS #27

IMAGE COMICS

(W) Matt Fraction (A/CA) Chip Zdarsky

“THE END,” Part Two-Suze and Jon inch closer to the big finish, albeit in very different ways, bringing Suze face-to-face with her future, and Jon-well, read it, it’s a whole thing.

TOMORROW #1

DARK HORSE COMICS

(W) Peter Milligan (A/CA) Jesus Hervas

In this shocking new sci-fi horror series, a Russian computer virus has jumped the species barrier and wiped out most of the adult population, leaving the world precariously in the hands of the next generation. In the wake of devastation, musical prodigy Oscar Fuentes is separated from his twin sister Cira. Stranded on opposite sides of the country, they’re swept into rapidly evolving networks of teenage gangs. Can Oscar find his way back to Cira . . . or will they be lost to each other forever, in a dangerous makeshift civilization that is mercilessly replacing the past?

TMNT JENNIKA #1

IDW PUBLISHING

(W) Brahm Revel (A/CA) Brahm Revel

Trying to acclimate to life as a mutant, the newest Turtle Jennika embarks on a solo adventure that will force her to come to terms with both her troubled past and conflicted present. Not to mention a brand new villain! Brahm Revel (Guerrillas) returns to reveal more of Jennika’s backstory from his acclaimed TMNT Universe tale “What is Ninja?”!

All This Plus …

LEVIATHAN DAWN #1

DC COMICS

(W) Brian Michael Bendis (A/CA) Alex Maleev

Exploding out of the pages of the Event Leviathan miniseries, this all-new special blasts the DC Universe into a dangerous and brave new future! With Leviathan arrived, its leader’s identity revealed, and its plans known, what happens next? Now the heroes fight back! Leviathan changed the rules of the game, so now’s the time for the biggest players to get together and figure out a new strategy in this brave new world. It’s an extra-sized super-spy yarn from the Eisner Award-winning team of writer Brian Michael Bendis and artist Alex Maleev!

ANGEL & SPIKE #9 CVR A MAIN PANOSIAN

ANGEL & SPIKE #9 CVR B CONNECTING DEL RAY VAR

ANGEL & SPIKE #9 CVR C PREORDER BUONCRISTIANO

ANGEL & SPIKE #9 FOC VAMPIRE VAR

FOLKLORDS #3 (OF 5) 2ND PTG

FOLKLORDS #4 (OF 5)

FOLKLORDS #4 (OF 5) FOC RUBIN VAR

JIM HENSON BENEATH DARK CRYSTAL HC VOL 03

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #6 CVR A FINDEN

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #6 CVR B MATTHEWS

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #6 FOC PETERSON VAR

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #48 CVR A CAMPBELL

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #48 FOC MORA VAR

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #48 FOIL MONTES VAR

ONCE & FUTURE #1 (8TH PTG)

ONCE & FUTURE #2 (4TH PTG)

ONCE & FUTURE #3 (3RD PTG)

ONCE & FUTURE #4 (2ND PTG)

BANG #1 (OF 5) 2ND PTG

BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR)

COMPLETE ELFQUEST TP VOL 07

DISNEY THE LITTLE MERMAID #3 (OF 3)

HIDDEN SOCIETY #1 (OF 4) CVR A ALBUQUERQUE

HIDDEN SOCIETY #1 (OF 4) CVR B DINISIO

INVISIBLE KINGDOM #10 (MR)

JOE GOLEM OCCULT DETECTIVE HC VOL 04

STEPHEN MCCRANIES SPACE BOY TP VOL 06

TOMORROW #1 (OF 5) (MR)

WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #4 (OF 5)

ACTION COMICS #1020

ACTION COMICS #1020 CARD STOCK L PARRILLO VAR ED

AMETHYST #1 (OF 6)

AMETHYST #1 (OF 6) CARD STOCK STEPHANIE HANS VAR ED

BASKETFUL OF HEADS #5 (OF 7) (MR)

BASKETFUL OF HEADS #5 (OF 7) MATTEO SCALERA VAR ED (MR)

BATGIRL #44

BATGIRL #44 CARD STOCK T AND R DODSON VAR ED

BATMAN BEYOND #41

BATMAN BEYOND #41 FRANCIS MANAPUL VAR ED

BATMAN BROKEN CITY NEW EDITION TP

BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #7 (OF 8)

BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #7 (OF 8) SEAN MURPHY VAR E

BATMAN SUPERMAN #7

BATMAN SUPERMAN #7 CARD STOCK ANDY KUBERT VAR ED

BOOKS OF MAGIC #17 (MR)

CRISIS ON INFINITE EARTHS GIANT #2 (RES)

DC PREVIEWS #23 MARCH 2020 EXTRAS

DETECTIVE COMICS #1020

DETECTIVE COMICS #1020 CARD STOCK LEE BERMEJO VAR ED

DIAL H FOR HERO #12 (OF 12)

DOLLAR COMICS AMETHYST 1985 #1

DOLLAR COMICS FLASH 1987 #1

FAR SECTOR #4 (OF 12) (MR)

FAR SECTOR #4 (OF 12) EJIKURE VAR ED (MR)

FLASH #123 FACSIMILE EDITION

FLASH OF TWO WORLDS DELUXE EDITION HC

JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #4 (MR)

JUSTICE LEAGUE DARK #20

JUSTICE LEAGUE DARK #20 CLAYTON CRAIN VAR ED

LAST GOD #5 (MR)

LEVIATHAN DAWN #1

RED HOOD OUTLAW #43

RED HOOD OUTLAW #43 PHILIP TAN VAR ED

SANDMAN OVERTURE GALLERY EDITION

SHAZAM #11 (RES)

SHAZAM #11 S DAVIS M DELECKI VAR ED (RES)

SUICIDE SQUAD #3

SUICIDE SQUAD #3 MICO SUAYAN VAR ED

SWAMP THING GIANT #3

TALES FROM THE DARK MULTIVERSE HC

WONDER WOMAN #752

WONDER WOMAN #752 JENNY FRISON VAR ED

WONDER WOMAN BY GAIL SIMONE OMNIBUS HC

YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 (OF 4)

YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 (OF 4) R FEDERICI VAR ED

BLACK TERROR #5 CVR A RAHZZAH

BLACK TERROR #5 CVR B FORNES

BLACK TERROR #5 CVR C COLEMAN

CHASTITY #5 15 COPY NODET B&W VIRGIN FOC INCV (MR)

CHASTITY #5 21 COPY MAINE B&W VIRGIN FOC INCV (MR)

CHASTITY #5 25 COPY NODET TINT VIRGIN FOC INCV (MR)

CHASTITY #5 4 COPY CASTRO B&W VIRGIN FOC INCV (MR)

CHASTITY #5 CASTRO FOC BONUS VAR (MR)

CHASTITY #5 CASTRO VIRGIN FOC BONUS VAR (MR)

CHASTITY #5 CVR A NODET (MR)

CHASTITY #5 CVR B GARZA (MR)

CHASTITY #5 CVR C MAINE (MR)

DEJAH THORIS (2019) #3 ANWAR LTD VIRGIN CVR

DEJAH THORIS (2019) #3 KUNKKA LTD VIRGIN CVR

DEJAH THORIS (2019) #3 LINSNER LTD VIRGIN CVR

DEJAH THORIS (2019) #3 LINSNER RARE LTD MARTIAN RED CVR

DEJAH THORIS (2019) #3 PARRILLO LTD VIRGIN CVR

GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #2 CVR A MILLER (MR)

GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #2 CVR B RUBI (MR)

JAMES BOND #3 CHEUNG LTD VIRGIN CVR

KISS ZOMBIES #1 SACKS SGN ATLAS ED

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR A DALTON

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR B HACK

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR C BRAGA

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR D PARENT

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR E STAGGS

VAMPIRELLA #3 (1969) REPLICA ED LTD PLATINUM FOIL

VAMPIRELLA #3 (1969) REPLICA ED LTD RED FOIL

VAMPIRELLA RED SONJA #6 HENRY LTD VIRGIN CVR

VAMPIRELLA RED SONJA #6 LYNNE YOSHII LTD VIRGIN CVR

VAMPIRELLA RED SONJA #6 TARR LTD VIRGIN CVR

VAMPIRELLA WINDOW CLING

DYING IS EASY #3 (OF 5) CVR A SIMMONDS

DYING IS EASY #3 (OF 5) CVR B RODRIGUEZ

KILL LOCK #3 (OF 6)

LUPUS TP

MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #87 CVR A FLEECS

MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #87 CVR B RICHARD

TMNT JENNIKA #1 (OF 3) CVR A REVEL

TOWERS OF ARKHANOS SILVER LOTUS ORDER 5TH PLAYER EXPANSION (

USAGI YOJIMBO COLOR CLASSICS #2

DEATH OR GLORY #9 CVR A BENGAL (MR)

DEATH OR GLORY #9 CVR B MURPHY (MR)

FAMILY TREE #2 2ND PTG (MR)

FAMILY TREE #3 2ND PTG (MR)

HEART ATTACK #4 (MR)

ICE CREAM MAN #18 CVR A MORAZZO & OHALLORAN (MR)

ICE CREAM MAN #18 CVR B RIOS (MR)

KILLADELPHIA #2 2ND PTG (MR)

KILLADELPHIA #3 2ND PTG (MR)

KILLADELPHIA #4 CVR A ALEXANDER (MR)

KILLADELPHIA #4 CVR B CANETE (MR)

MONSTRESS #26 (MR)

OLYMPIA #4 (OF 5) CVR A DIOTTO & CUNNIFFE

OLYMPIA #4 (OF 5) CVR B MAYBURY

PROTECTOR #2 (MR)

REDNECK #26 (MR)

SEX CRIMINALS #27 (MR)

SEX CRIMINALS #27 XXX KOCH VAR (MR)

WEATHERMAN TP VOL 02 (MR)

2020 FORCE WORKS #1 (OF 3)

2020 FORCE WORKS #1 (OF 3) TAN VAR

AMAZING SPIDER-MAN #40

AMAZING SPIDER-MAN #40 TORQUE GWEN STACY VAR

AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #2 (OF 5)

ANT-MAN #2 (OF 5)

AVENGERS #31

AVENGERS #31 JSC GWEN STACY VAR

AVENGERS #31 TIANQI HU CHINESE NEW YEAR VAR

AVENGERS OF THE WASTELANDS #2 (OF 5)

BLACK PANTHER #21

BLACK PANTHER #21 JOHNSON VAR

BLADE BY GUGGENHEIM COMPLETE COLLECTION TP

DAWN OF X TP VOL 02

EXCALIBUR EPIC COLLECTION TP CURIOUSER AND CURIOUSER

FALCON & WINTER SOLDIER #1 (OF 5)

FALCON & WINTER SOLDIER #1 (OF 5) ZIYIAN LIU CHINESE NEW YEA

FANTASTIC FOUR GRIMM NOIR #1

FANTASTIC FOUR GRIMM NOIR #1 RISSO VAR

FUTURE FOUNDATION TP

GHOST RIDER #5

GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 BLANK VAR DX

GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 COELLO VAR DX

GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 DX

GUARDIANS OF THE GALAXY #1 2ND PTG VAR

INVADERS TP VOL 02 DEAD IN THE WATER

JESSICA JONES BLIND SPOT #4 (OF 6)

JESSICA JONES BLIND SPOT #4 (OF 6) SIMMONDS VAR

LEGENDS OF MARVEL TP X-MEN

MARVEL GRAPHIC COMIC BOXES WOLVERINE (BUNDLE OF 5)

MARVEL MASTERS OF SUSPENSE LEE & DITKO OMNIBUS HC VOL 02

MARVEL MONOGRAPH TP ART OF ARTHUR ADAMS X-MEN

MARVEL PORTFOLIO JOE QUESADA HC

MARVEL PREVIEWS VOL 04 #32 MARCH 2020 EXTRAS

MARVEL SAMPLER FEBRUARY 2020 (BUNDLE OF 25)

NEW MUTANTS #8 DX

PUNISHER SOVIET #4 (OF 6) (MR)

RAVENCROFT #2 (OF 5)

RUINS OF RAVENCROFT DRACULA #1 2ND PTG VAR

SCREAM CURSE OF CARNAGE #4

SPIDER-HAM #3 (OF 5)

STAR #2 (OF 5)

STAR WARS #3

STAR WARS #3 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR

STRIKEFORCE TP VOL 01

TAROT #3 (OF 4)

TAROT #3 (OF 4) DAVIS VAR

TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 WAR MACHINE #1

UNBEATABLE SQUIRREL GIRL TP VOL 12

WEB OF VENOM GOOD SON #1 2ND PTG NEVES VAR

WOLVERINE BY CLAREMONT & BUSCEMA #1 FACSIMILE EDITION

WOLVERINE TP DAUGHTER OF WOLVERINE

X-FORCE #8 DX

X-MEN #7 DEL MUNDO GWEN STACY VAR DX

X-MEN #7 DX

X-MEN FANTASTIC FOUR #2 (OF 4)

X-MEN FANTASTIC FOUR #2 (OF 4) ELIOPOULOS VAR

X-MEN FANTASTIC FOUR #2 (OF 4) HETRICK FLOWER VAR

X-MEN MILESTONES TP OPERATION ZERO TOLERANCE

Other Comic Books

AFTER SCHOOL BITCHCRAFT GN VOL 01 (MR)

ALL ACTION CLASSICS ODYSSEY GN

ALL ACTION CLASSICS TOM SAWYER GN

APOCALYPSE GIRL #2 (OF 6)

BATTLE STATIONS TP

BECOMING HORSES GN

BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #281

BEWARE WITCH`S SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 CVR A CALZADA MAIN (

BEWARE WITCH`S SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 CVR B BONK GRAVESIDE

BEWARE WITCH`S SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 CVR C CALZADA RISQUE

BEWARE WITCHS SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 AM RACY CVR (MR)

BLACK CLOVER GN VOL 20

BLACK STARS ABOVE #4 (MR)

BLOOD ON TRACKS GN VOL 01 (MR)

CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #4 (MR)

CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR A MASSEY (MR)

CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR B MASSY NUDE CVR (MR)

CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR C MASSEY NUDE CVR (MR)

CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR D ROOT NUDE CVR (MR)

CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR E ROOT NUDE CVR (MR)

CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR F KRABBY THE ARTIST CVR

CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR G SALAZA CVR (MR)

CHLOE AND CARTOON GN VOL 01

CLASSIC PULP DETECTIVES ONE SHOT

COMPLETE SHAMNIBUS TP

CONSPIRACY AREA 51 #1 CVR A COLAPIETRO

CONSPIRACY AREA 51 #1 CVR B VITORINO

CONSPIRACY AREA 51 #1 CVR C BLANK SKETCH

COSMO MIGHTY MARTIAN #4 (OF 5) CVR A YARDLEY

COSMO MIGHTY MARTIAN #4 (OF 5) CVR B GALVAN

COSMO MIGHTY MARTIAN #4 (OF 5) CVR C HERNANDEZ

CULT CLASSIC CREATURE FEATURE #5

D GRAY MAN GN VOL 26

D WARD #2 CVR A ALEX SMITH (MR)

D WARD #2 CVR B PARKER (MR)

DARK ARK AFTER FLOOD #3

DAYTIME SHOOTING STAR GN VOL 05

DEADLY TEN PRESENTS BRIDE OF HEAD OF FAMILY CVR A CANALES (M

DEADLY TEN PRESENTS BRIDE OF HEAD OF FAMILY CVR B FOWLER (MR

DEMON PRINCE OF MOMOCHI HOUSE GN VOL 15

DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 11

DOG EATERS #5 (OF 6)

DR STONE GN VOL 10

DRAGON BALL SUPER GN VOL 08

EXCITING COMICS #5

FINGER GUNS #1 CVR A FLIP COVER

FINGER GUNS #1 CVR B

FINGER GUNS #1 CVR C HICKMAN WRAPAROUND VAR

GRIMM FAIRY TALES #36 CVR A KROME

GRIMM FAIRY TALES #36 CVR B VITORINO

GRIMM FAIRY TALES #36 CVR C REYES

GRIMM FAIRY TALES #36 CVR D RICHARDSON

GRUMBLE TP VOL 02 RAISING HELL IN GARDEN STATE

GUNG HO #3 CVR A KALVACHEV

GUNG HO #3 CVR B NGU

GUNG HO #3 CVR C NGUYEN

GUNG HO #3 CVR D KUMMANT

HAIKYU GN VOL 37

HEATHEN #9

HI SCORE GIRL GN VOL 01

IN SPECTRE GN VOL 11

INAPPROPRIATE HC GN

INFINITY 8 HC VOL 06 ULTIMATE KNOWLEDGE (MR)

KAGUYA SAMA LOVE IS WAR GN VOL 13

KIDZ #2 CVR A CRISTOBAL

KIDZ #2 CVR B QUALANO

KIDZ #2 CVR C JORET

KIDZ #2 CVR D FERRARI

KING OF FIGHTERS NEW BEGINNING GN VOL 01 (RES)

KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #271

LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) (MR)

LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) BOUDOIR ED (MR)

LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) NAUGHTY ED (MR)

LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) ORTIZ PREMIUM FOIL ED (M

LAND OF THE LUSTROUS GN VOL 10

LAUREL & HARDY MEET THREE STOOGES #1 CVR A SHANOWER

LAUREL & HARDY MEET THREE STOOGES #1 CVR B PACHECO LAUGH

LAUREL & HARDY MEET THREE STOOGES #1 CVR C LTD CLASS CARTOON

LIFE ON EARTH YA GN BOOK 03 DISTANT STARS

LOVE ME LOVE ME NOT GN VOL 01

MAGUS OF LIBRARY GN VOL 03 (RES)

MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR A MIRKA ANDOLFO (MR)

MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR B CHATZOUDIS (MR)

MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR C JON LAM (MR)

MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR D ANDOLFO LOCANDINA HOMAGE VA

MISPLACED #4

MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR A COCCOLO

MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR B RICHARDSON

MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR C LEARY JR

MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR D VITORINO

MONSTROUS BABA YAGA ONE SHOT

MY STATUS AS ASSASSIN EXCEEDS HERO GN VOL 01

OGRES #4 (OF 4)

ONE PUNCH MAN GN VOL 19

PHANTOM TWIN GN

PHANTOM TWIN HC GN

PLEASURE & CORRUPTION GN VOL 01

PRE CODE CLASSICS OPERATION PERIL HC VOL 02

PRE CODE CLASSICS OPERATION PERIL SLIPCASE ED HC

PRE CODE CLASSICS THE BEYOND HC VOL 02

PRE CODE CLASSICS THE BEYOND SLIPCASE ED HC VOL 02

PROJECT ICARUS #2

PROMISED NEVERLAND GN VOL 14

QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR A NAKAYAMA

QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR B QUINONES

QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR C BROWN

QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR E 20 COPY EXTRA VIRGIN

RICK & MORTY #59 CVR A ELLERBY

RICK & MORTY #59 CVR B MAZZARELLO

ROBYN HOOD TP OUTLAW

RODIN FUGIT AMOR INTIMATE PORTRAIT HC

SAIYUKI GN VOL 01

SAMURAI 8 TALE OF HACHIMARU GN VOL 01

SAMURAI GRANDPA TP

SAVANTS TP

SEANCE ROOM #3 (OF 4) (MR)

SECOND COMING TP VOL 01

SILVER CEREBUS ONE SHOT

SISTER POWERS #2 CVR C POWERED UP

SISTER POWERS #2 CVR D JERRY BENNET

SNOW WHITE WITH RED HAIR GN VOL 06

STAR WARS LEGENDS OF LUKE SKYWALKER GN MANGA (OCT198848)

STRANGELANDS #6 (MR)

SWEAT AND SOAP GN VOL 01 (MR)

TANK GIRL TP VOL 02 TANK GIRL FOREVER (MR)

THEA STILTON 2IN1 GN VOL 03

TO DRINK AND TO EAT HC NEW EDITION (MR)

TOUCHING EVIL #4 (OF 7)

VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #2

VAMPIRE KNIGHT MEMORIES GN VOL 04

WASTED SPACE #14 (MR)

WE ARE THE DANGER TP VOL 01 (RES) (MR)

WHITE ASH #2

WOLVENHEART #5

WOLVERINE #1 ALAN DAVIS SP VAR

Source: Previews World