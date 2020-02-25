Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 2/26/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
X-MEN #7
MARVEL COMICS
(W) Jonathan Hickman (A/CA) Leinil Francis Yu
MUTANTS ARE FOREVER! The Resurrection Protocols have changed everything for Mutantkind. NO MORE can humans’ hate and fear take their lives from them. But… what ELSE has it changed?
BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #7
DC COMICS
(W) Sean Murphy (A/CA) Sean Murphy
Bruce Wayne and Batman have come undone. Powerless after learning the truth behind his family’s name and legacy, Bruce prepares to shed all of his secrets and make one final appeal to the people of Gotham as Azrael takes control of the city.
SEX CRIMINALS #27
IMAGE COMICS
(W) Matt Fraction (A/CA) Chip Zdarsky
“THE END,” Part Two-Suze and Jon inch closer to the big finish, albeit in very different ways, bringing Suze face-to-face with her future, and Jon-well, read it, it’s a whole thing.
TOMORROW #1
DARK HORSE COMICS
(W) Peter Milligan (A/CA) Jesus Hervas
In this shocking new sci-fi horror series, a Russian computer virus has jumped the species barrier and wiped out most of the adult population, leaving the world precariously in the hands of the next generation. In the wake of devastation, musical prodigy Oscar Fuentes is separated from his twin sister Cira. Stranded on opposite sides of the country, they’re swept into rapidly evolving networks of teenage gangs. Can Oscar find his way back to Cira . . . or will they be lost to each other forever, in a dangerous makeshift civilization that is mercilessly replacing the past?
TMNT JENNIKA #1
IDW PUBLISHING
(W) Brahm Revel (A/CA) Brahm Revel
Trying to acclimate to life as a mutant, the newest Turtle Jennika embarks on a solo adventure that will force her to come to terms with both her troubled past and conflicted present. Not to mention a brand new villain! Brahm Revel (Guerrillas) returns to reveal more of Jennika’s backstory from his acclaimed TMNT Universe tale “What is Ninja?”!
All This Plus…
LEVIATHAN DAWN #1
DC COMICS
(W) Brian Michael Bendis (A/CA) Alex Maleev
Exploding out of the pages of the Event Leviathan miniseries, this all-new special blasts the DC Universe into a dangerous and brave new future! With Leviathan arrived, its leader’s identity revealed, and its plans known, what happens next? Now the heroes fight back! Leviathan changed the rules of the game, so now’s the time for the biggest players to get together and figure out a new strategy in this brave new world. It’s an extra-sized super-spy yarn from the Eisner Award-winning team of writer Brian Michael Bendis and artist Alex Maleev!
ANGEL & SPIKE #9 CVR A MAIN PANOSIAN
ANGEL & SPIKE #9 CVR B CONNECTING DEL RAY VAR
ANGEL & SPIKE #9 CVR C PREORDER BUONCRISTIANO
ANGEL & SPIKE #9 FOC VAMPIRE VAR
FOLKLORDS #3 (OF 5) 2ND PTG
FOLKLORDS #4 (OF 5)
FOLKLORDS #4 (OF 5) FOC RUBIN VAR
JIM HENSON BENEATH DARK CRYSTAL HC VOL 03
JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #6 CVR A FINDEN
JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #6 CVR B MATTHEWS
JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #6 FOC PETERSON VAR
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #48 CVR A CAMPBELL
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #48 FOC MORA VAR
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #48 FOIL MONTES VAR
ONCE & FUTURE #1 (8TH PTG)
ONCE & FUTURE #2 (4TH PTG)
ONCE & FUTURE #3 (3RD PTG)
ONCE & FUTURE #4 (2ND PTG)
BANG #1 (OF 5) 2ND PTG
BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 04 (MR)
COMPLETE ELFQUEST TP VOL 07
DISNEY THE LITTLE MERMAID #3 (OF 3)
HIDDEN SOCIETY #1 (OF 4) CVR A ALBUQUERQUE
HIDDEN SOCIETY #1 (OF 4) CVR B DINISIO
INVISIBLE KINGDOM #10 (MR)
JOE GOLEM OCCULT DETECTIVE HC VOL 04
STEPHEN MCCRANIES SPACE BOY TP VOL 06
TOMORROW #1 (OF 5) (MR)
WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #4 (OF 5)
ACTION COMICS #1020
ACTION COMICS #1020 CARD STOCK L PARRILLO VAR ED
AMETHYST #1 (OF 6)
AMETHYST #1 (OF 6) CARD STOCK STEPHANIE HANS VAR ED
BASKETFUL OF HEADS #5 (OF 7) (MR)
BASKETFUL OF HEADS #5 (OF 7) MATTEO SCALERA VAR ED (MR)
BATGIRL #44
BATGIRL #44 CARD STOCK T AND R DODSON VAR ED
BATMAN BEYOND #41
BATMAN BEYOND #41 FRANCIS MANAPUL VAR ED
BATMAN BROKEN CITY NEW EDITION TP
BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #7 (OF 8)
BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #7 (OF 8) SEAN MURPHY VAR E
BATMAN SUPERMAN #7
BATMAN SUPERMAN #7 CARD STOCK ANDY KUBERT VAR ED
BOOKS OF MAGIC #17 (MR)
CRISIS ON INFINITE EARTHS GIANT #2 (RES)
DC PREVIEWS #23 MARCH 2020 EXTRAS
DETECTIVE COMICS #1020
DETECTIVE COMICS #1020 CARD STOCK LEE BERMEJO VAR ED
DIAL H FOR HERO #12 (OF 12)
DOLLAR COMICS AMETHYST 1985 #1
DOLLAR COMICS FLASH 1987 #1
FAR SECTOR #4 (OF 12) (MR)
FAR SECTOR #4 (OF 12) EJIKURE VAR ED (MR)
FLASH #123 FACSIMILE EDITION
FLASH OF TWO WORLDS DELUXE EDITION HC
JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #4 (MR)
JUSTICE LEAGUE DARK #20
JUSTICE LEAGUE DARK #20 CLAYTON CRAIN VAR ED
LAST GOD #5 (MR)
LEVIATHAN DAWN #1
RED HOOD OUTLAW #43
RED HOOD OUTLAW #43 PHILIP TAN VAR ED
SANDMAN OVERTURE GALLERY EDITION
SHAZAM #11 (RES)
SHAZAM #11 S DAVIS M DELECKI VAR ED (RES)
SUICIDE SQUAD #3
SUICIDE SQUAD #3 MICO SUAYAN VAR ED
SWAMP THING GIANT #3
TALES FROM THE DARK MULTIVERSE HC
WONDER WOMAN #752
WONDER WOMAN #752 JENNY FRISON VAR ED
WONDER WOMAN BY GAIL SIMONE OMNIBUS HC
YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 (OF 4)
YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 (OF 4) R FEDERICI VAR ED
BLACK TERROR #5 CVR A RAHZZAH
BLACK TERROR #5 CVR B FORNES
BLACK TERROR #5 CVR C COLEMAN
CHASTITY #5 15 COPY NODET B&W VIRGIN FOC INCV (MR)
CHASTITY #5 21 COPY MAINE B&W VIRGIN FOC INCV (MR)
CHASTITY #5 25 COPY NODET TINT VIRGIN FOC INCV (MR)
CHASTITY #5 4 COPY CASTRO B&W VIRGIN FOC INCV (MR)
CHASTITY #5 CASTRO FOC BONUS VAR (MR)
CHASTITY #5 CASTRO VIRGIN FOC BONUS VAR (MR)
CHASTITY #5 CVR A NODET (MR)
CHASTITY #5 CVR B GARZA (MR)
CHASTITY #5 CVR C MAINE (MR)
DEJAH THORIS (2019) #3 ANWAR LTD VIRGIN CVR
DEJAH THORIS (2019) #3 KUNKKA LTD VIRGIN CVR
DEJAH THORIS (2019) #3 LINSNER LTD VIRGIN CVR
DEJAH THORIS (2019) #3 LINSNER RARE LTD MARTIAN RED CVR
DEJAH THORIS (2019) #3 PARRILLO LTD VIRGIN CVR
GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #2 CVR A MILLER (MR)
GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #2 CVR B RUBI (MR)
JAMES BOND #3 CHEUNG LTD VIRGIN CVR
KISS ZOMBIES #1 SACKS SGN ATLAS ED
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR A DALTON
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR B HACK
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR C BRAGA
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR D PARENT
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 CVR E STAGGS
VAMPIRELLA #3 (1969) REPLICA ED LTD PLATINUM FOIL
VAMPIRELLA #3 (1969) REPLICA ED LTD RED FOIL
VAMPIRELLA RED SONJA #6 HENRY LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA RED SONJA #6 LYNNE YOSHII LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA RED SONJA #6 TARR LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA WINDOW CLING
DYING IS EASY #3 (OF 5) CVR A SIMMONDS
DYING IS EASY #3 (OF 5) CVR B RODRIGUEZ
KILL LOCK #3 (OF 6)
LUPUS TP
MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #87 CVR A FLEECS
MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #87 CVR B RICHARD
TMNT JENNIKA #1 (OF 3) CVR A REVEL
TOWERS OF ARKHANOS SILVER LOTUS ORDER 5TH PLAYER EXPANSION (
USAGI YOJIMBO COLOR CLASSICS #2
DEATH OR GLORY #9 CVR A BENGAL (MR)
DEATH OR GLORY #9 CVR B MURPHY (MR)
FAMILY TREE #2 2ND PTG (MR)
FAMILY TREE #3 2ND PTG (MR)
HEART ATTACK #4 (MR)
ICE CREAM MAN #18 CVR A MORAZZO & OHALLORAN (MR)
ICE CREAM MAN #18 CVR B RIOS (MR)
KILLADELPHIA #2 2ND PTG (MR)
KILLADELPHIA #3 2ND PTG (MR)
KILLADELPHIA #4 CVR A ALEXANDER (MR)
KILLADELPHIA #4 CVR B CANETE (MR)
MONSTRESS #26 (MR)
OLYMPIA #4 (OF 5) CVR A DIOTTO & CUNNIFFE
OLYMPIA #4 (OF 5) CVR B MAYBURY
PROTECTOR #2 (MR)
REDNECK #26 (MR)
SEX CRIMINALS #27 (MR)
SEX CRIMINALS #27 XXX KOCH VAR (MR)
WEATHERMAN TP VOL 02 (MR)
2020 FORCE WORKS #1 (OF 3)
2020 FORCE WORKS #1 (OF 3) TAN VAR
AMAZING SPIDER-MAN #40
AMAZING SPIDER-MAN #40 TORQUE GWEN STACY VAR
AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #2 (OF 5)
ANT-MAN #2 (OF 5)
AVENGERS #31
AVENGERS #31 JSC GWEN STACY VAR
AVENGERS #31 TIANQI HU CHINESE NEW YEAR VAR
AVENGERS OF THE WASTELANDS #2 (OF 5)
BLACK PANTHER #21
BLACK PANTHER #21 JOHNSON VAR
BLADE BY GUGGENHEIM COMPLETE COLLECTION TP
DAWN OF X TP VOL 02
EXCALIBUR EPIC COLLECTION TP CURIOUSER AND CURIOUSER
FALCON & WINTER SOLDIER #1 (OF 5)
FALCON & WINTER SOLDIER #1 (OF 5) ZIYIAN LIU CHINESE NEW YEA
FANTASTIC FOUR GRIMM NOIR #1
FANTASTIC FOUR GRIMM NOIR #1 RISSO VAR
FUTURE FOUNDATION TP
GHOST RIDER #5
GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 BLANK VAR DX
GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 COELLO VAR DX
GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 DX
GUARDIANS OF THE GALAXY #1 2ND PTG VAR
INVADERS TP VOL 02 DEAD IN THE WATER
JESSICA JONES BLIND SPOT #4 (OF 6)
JESSICA JONES BLIND SPOT #4 (OF 6) SIMMONDS VAR
LEGENDS OF MARVEL TP X-MEN
MARVEL GRAPHIC COMIC BOXES WOLVERINE (BUNDLE OF 5)
MARVEL MASTERS OF SUSPENSE LEE & DITKO OMNIBUS HC VOL 02
MARVEL MONOGRAPH TP ART OF ARTHUR ADAMS X-MEN
MARVEL PORTFOLIO JOE QUESADA HC
MARVEL PREVIEWS VOL 04 #32 MARCH 2020 EXTRAS
MARVEL SAMPLER FEBRUARY 2020 (BUNDLE OF 25)
NEW MUTANTS #8 DX
PUNISHER SOVIET #4 (OF 6) (MR)
RAVENCROFT #2 (OF 5)
RUINS OF RAVENCROFT DRACULA #1 2ND PTG VAR
SCREAM CURSE OF CARNAGE #4
SPIDER-HAM #3 (OF 5)
STAR #2 (OF 5)
STAR WARS #3
STAR WARS #3 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR
STRIKEFORCE TP VOL 01
TAROT #3 (OF 4)
TAROT #3 (OF 4) DAVIS VAR
TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 WAR MACHINE #1
UNBEATABLE SQUIRREL GIRL TP VOL 12
WEB OF VENOM GOOD SON #1 2ND PTG NEVES VAR
WOLVERINE BY CLAREMONT & BUSCEMA #1 FACSIMILE EDITION
WOLVERINE TP DAUGHTER OF WOLVERINE
X-FORCE #8 DX
X-MEN #7 DEL MUNDO GWEN STACY VAR DX
X-MEN #7 DX
X-MEN FANTASTIC FOUR #2 (OF 4)
X-MEN FANTASTIC FOUR #2 (OF 4) ELIOPOULOS VAR
X-MEN FANTASTIC FOUR #2 (OF 4) HETRICK FLOWER VAR
X-MEN MILESTONES TP OPERATION ZERO TOLERANCE
Other Comic Books
AFTER SCHOOL BITCHCRAFT GN VOL 01 (MR)
ALL ACTION CLASSICS ODYSSEY GN
ALL ACTION CLASSICS TOM SAWYER GN
APOCALYPSE GIRL #2 (OF 6)
BATTLE STATIONS TP
BECOMING HORSES GN
BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #281
BEWARE WITCH`S SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 CVR A CALZADA MAIN (
BEWARE WITCH`S SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 CVR B BONK GRAVESIDE
BEWARE WITCH`S SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 CVR C CALZADA RISQUE
BEWARE WITCHS SHADOW HAPPY NEW FEAR #1 AM RACY CVR (MR)
BLACK CLOVER GN VOL 20
BLACK STARS ABOVE #4 (MR)
BLOOD ON TRACKS GN VOL 01 (MR)
CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #4 (MR)
CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR A MASSEY (MR)
CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR B MASSY NUDE CVR (MR)
CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR C MASSEY NUDE CVR (MR)
CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR D ROOT NUDE CVR (MR)
CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR E ROOT NUDE CVR (MR)
CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR F KRABBY THE ARTIST CVR
CAVEWOMAN HABROKS WITCH #1 CVR G SALAZA CVR (MR)
CHLOE AND CARTOON GN VOL 01
CLASSIC PULP DETECTIVES ONE SHOT
COMPLETE SHAMNIBUS TP
CONSPIRACY AREA 51 #1 CVR A COLAPIETRO
CONSPIRACY AREA 51 #1 CVR B VITORINO
CONSPIRACY AREA 51 #1 CVR C BLANK SKETCH
COSMO MIGHTY MARTIAN #4 (OF 5) CVR A YARDLEY
COSMO MIGHTY MARTIAN #4 (OF 5) CVR B GALVAN
COSMO MIGHTY MARTIAN #4 (OF 5) CVR C HERNANDEZ
CULT CLASSIC CREATURE FEATURE #5
D GRAY MAN GN VOL 26
D WARD #2 CVR A ALEX SMITH (MR)
D WARD #2 CVR B PARKER (MR)
DARK ARK AFTER FLOOD #3
DAYTIME SHOOTING STAR GN VOL 05
DEADLY TEN PRESENTS BRIDE OF HEAD OF FAMILY CVR A CANALES (M
DEADLY TEN PRESENTS BRIDE OF HEAD OF FAMILY CVR B FOWLER (MR
DEMON PRINCE OF MOMOCHI HOUSE GN VOL 15
DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 11
DOG EATERS #5 (OF 6)
DR STONE GN VOL 10
DRAGON BALL SUPER GN VOL 08
EXCITING COMICS #5
FINGER GUNS #1 CVR A FLIP COVER
FINGER GUNS #1 CVR B
FINGER GUNS #1 CVR C HICKMAN WRAPAROUND VAR
GRIMM FAIRY TALES #36 CVR A KROME
GRIMM FAIRY TALES #36 CVR B VITORINO
GRIMM FAIRY TALES #36 CVR C REYES
GRIMM FAIRY TALES #36 CVR D RICHARDSON
GRUMBLE TP VOL 02 RAISING HELL IN GARDEN STATE
GUNG HO #3 CVR A KALVACHEV
GUNG HO #3 CVR B NGU
GUNG HO #3 CVR C NGUYEN
GUNG HO #3 CVR D KUMMANT
HAIKYU GN VOL 37
HEATHEN #9
HI SCORE GIRL GN VOL 01
IN SPECTRE GN VOL 11
INAPPROPRIATE HC GN
INFINITY 8 HC VOL 06 ULTIMATE KNOWLEDGE (MR)
KAGUYA SAMA LOVE IS WAR GN VOL 13
KIDZ #2 CVR A CRISTOBAL
KIDZ #2 CVR B QUALANO
KIDZ #2 CVR C JORET
KIDZ #2 CVR D FERRARI
KING OF FIGHTERS NEW BEGINNING GN VOL 01 (RES)
KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #271
LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) (MR)
LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) BOUDOIR ED (MR)
LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) NAUGHTY ED (MR)
LADY DEATH SCORCHED EARTH #1 (OF 2) ORTIZ PREMIUM FOIL ED (M
LAND OF THE LUSTROUS GN VOL 10
LAUREL & HARDY MEET THREE STOOGES #1 CVR A SHANOWER
LAUREL & HARDY MEET THREE STOOGES #1 CVR B PACHECO LAUGH
LAUREL & HARDY MEET THREE STOOGES #1 CVR C LTD CLASS CARTOON
LIFE ON EARTH YA GN BOOK 03 DISTANT STARS
LOVE ME LOVE ME NOT GN VOL 01
MAGUS OF LIBRARY GN VOL 03 (RES)
MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR A MIRKA ANDOLFO (MR)
MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR B CHATZOUDIS (MR)
MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR C JON LAM (MR)
MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #4 CVR D ANDOLFO LOCANDINA HOMAGE VA
MISPLACED #4
MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR A COCCOLO
MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR B RICHARDSON
MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR C LEARY JR
MONSTER PLANET #4 (OF 5) CVR D VITORINO
MONSTROUS BABA YAGA ONE SHOT
MY STATUS AS ASSASSIN EXCEEDS HERO GN VOL 01
OGRES #4 (OF 4)
ONE PUNCH MAN GN VOL 19
PHANTOM TWIN GN
PHANTOM TWIN HC GN
PLEASURE & CORRUPTION GN VOL 01
PRE CODE CLASSICS OPERATION PERIL HC VOL 02
PRE CODE CLASSICS OPERATION PERIL SLIPCASE ED HC
PRE CODE CLASSICS THE BEYOND HC VOL 02
PRE CODE CLASSICS THE BEYOND SLIPCASE ED HC VOL 02
PROJECT ICARUS #2
PROMISED NEVERLAND GN VOL 14
QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR A NAKAYAMA
QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR B QUINONES
QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR C BROWN
QUANTUM & WOODY (2020) #2 (OF 4) CVR E 20 COPY EXTRA VIRGIN
RICK & MORTY #59 CVR A ELLERBY
RICK & MORTY #59 CVR B MAZZARELLO
ROBYN HOOD TP OUTLAW
RODIN FUGIT AMOR INTIMATE PORTRAIT HC
SAIYUKI GN VOL 01
SAMURAI 8 TALE OF HACHIMARU GN VOL 01
SAMURAI GRANDPA TP
SAVANTS TP
SEANCE ROOM #3 (OF 4) (MR)
SECOND COMING TP VOL 01
SILVER CEREBUS ONE SHOT
SISTER POWERS #2 CVR C POWERED UP
SISTER POWERS #2 CVR D JERRY BENNET
SNOW WHITE WITH RED HAIR GN VOL 06
STAR WARS LEGENDS OF LUKE SKYWALKER GN MANGA (OCT198848)
STRANGELANDS #6 (MR)
SWEAT AND SOAP GN VOL 01 (MR)
TANK GIRL TP VOL 02 TANK GIRL FOREVER (MR)
THEA STILTON 2IN1 GN VOL 03
TO DRINK AND TO EAT HC NEW EDITION (MR)
TOUCHING EVIL #4 (OF 7)
VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #2
VAMPIRE KNIGHT MEMORIES GN VOL 04
WASTED SPACE #14 (MR)
WE ARE THE DANGER TP VOL 01 (RES) (MR)
WHITE ASH #2
WOLVENHEART #5
WOLVERINE #1 ALAN DAVIS SP VAR
Source: Previews World