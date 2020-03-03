Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 2/26/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
MARVEL #1
MARVEL COMICS
(W) Alex Ross, More (A) More (A/CA) Alex Ross
Thirty years ago, Alex Ross had a vision of a new series showing the Marvel heroes in a way they’d never been seen before. The first realization of that idea became the blockbuster MARVELS – but today Alex finally brings about his original vision: An anthology of stories by unique, exceptional talents, many of whom are doing Marvel characters for the very first time. Over this showcase series you’ll see work by such artists as Adam Hughes, Bill Sienkiewicz, Dan Brereton and more, linked together by an overarching story by Alex and Steve Darnall. This inaugural issue kicks it all off with superstar artists Frank Espinosa (Rocketo, Looney Tunes) telling an unusual Spider-Man story and Steve Rude (Nexus), teaming up with Kurt Busiek (Marvels, Avengers) for an Avengers story, framed by Alex and Steve Darnall (Uncle Sam, Marvels) presenting a tale of the dread dreamland Nightmare, and his threat to the entire Marvel Universe…and possibly beyond.
STRANGE ADVENTURES #1
DC COMICS
(W) Tom King (A) Evan Shaner (A/CA) Mitch Gerads
After winning five Eisner Awards and topping year-end “best-of lists,” the comic book of 2019 was Mister Miracle. The comic book of 2020 will be Strange Adventures.
The Mister Miracle team of writer Tom King and artist Mitch Gerads are joined by fan-favorite artist Evan “Doc” Shaner to bring you an epic tale in the tradition of Watchmen, The Dark Knight Returns, and DC: The New Frontier-a story of blood, war, and love that readers will be talking about for years to come. Adam Strange is the hero of Rann, a man famous throughout the galaxy for his bravery and honor. After leading his adopted home to victory in a great planetary war, Adam and his wife Alanna retire to Earth, where they are greeted by cheers, awards, and parades. But not all is as happy and nice as it seems, as the decisions Adam made during battles on Rann come back to haunt his family and threaten the entire DC Universe. And now a surprise DC hero will have to choose between saving Adam Strange and saving the world. A story like no other, Strange Adventures is an ambitious, thrilling, shocking, and beautiful 12-issue saga that will push Adam Strange to the breaking point and beyond!
OUTER DARKNESS CHEW #1
IMAGE COMICS
(W) John Layman (A) Rob Guillory (A/CA) Afu Chan
SERIES PREMIERE! THE GREATEST CROSSOVER EVER! Tony Chu is a modern-day cop who gets psychic impressions from what he eats. Joshua Rigg is a 28th-century starship captain who flies through an outer space filled with demons, monsters, and ghosts. It sounds like a perfect recipe for a comic book crossover, doesn’t it? Well, be careful what you wish for because CHEW/OUTER DARKNESS is warping your way, bringing together the reunited multiple Eisner Award-winning CHEW team, writer JOHN LAYMAN and artist ROB GUILLORY, with OUTER DARKNESS’ regular resident artistic genius, AFU CHAN!
JOIN THE FUTURE #1
AFTERSHOCK COMICS
(W) Zack Kaplan (A/CA) Piotr Kowalski
The Future. Ultra-modern megacities reward millions of their citizens with a completely funded life, with every need met, from food to housing and healthcare, in order to compete in an economic power struggle in which population is key.
But a few rural residents still cling to their independence in what last American small towns are left. When a nearby megacity pressures the people of a small town join up or else, a young teenage girl named Clem will learn how far she’ll go to defend her principles.
All This Plus…
SPIDER-MAN NOIR #1
MARVEL COMICS
(W) Margaret Stohl (A) Juan Ferreyra (CA) Dave Rapoza
MURDER AND MYSTERY IN THE MIGHTY MARVEL MANNER!
DATELINE, 1939!
As the specter of war looms on the horizon, SPIDER-MAN: NOIR fights the good fight at home, stopping the injustices of a more friendly-neighborhood variety. But after a dame is murdered at The Black Cat nightclub and all clues point overseas, Spidey will have no choice but to board the next flight to Europe and kick off a globetrotting adventure through yesteryear of the Marvel Universe!
ALIENATED #1 (OF 6) 2ND PTG
BEN 10 ORIGINAL GN MANCHESTER MYSTERY
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #13 CVR A MAIN LOPEZ
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #13 CVR B LOPEZ
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #13 CVR C
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #13 FOC CHOSEN ONES VAR
FOLKLORDS #1 (OF 5) 4TH PTG
FOLKLORDS #2 (OF 5) 3RD PTG
GRASS KINGS TP VOL 03
KING OF NOWHERE #1 (OF 5) CVR A JENKINS
KING OF NOWHERE #1 (OF 5) CVR B MORAZZO
KING OF NOWHERE #1 (OF 5) FOC WARD VAR
MAGICIANS #5 (OF 5) CVR A KHALIDAH (MR)
MAGICIANS #5 (OF 5) CVR B SHARPE (MR)
SOMETHING IS KILLING CHILDREN TP VOL 01 DISCOVER NOW
APOCALYPTIGIRL AN ARIA FOR THE END TIMES HC
BPRD 1946 – 1948 TP
BUTCHER OF PARIS #4 (OF 5) (MR)
CRONE #5 (OF 5)
DISNEY MULANS ADV JOURNAL PALACE SECRETS TP
DISNEY PIXAR ONWARD STORY O/T MOVIE IN COMICS HC
KILL WHITEY DONOVAN #4 (OF 5) CVR A PEARSON (MR)
KILL WHITEY DONOVAN #4 (OF 5) CVR B BARAHONA (MR)
UMBRELLA ACADEMY APOCALYPSE SUITE DLX LTD HC VOL 01
WYRD TP (RES)
BATMAN #90
BATMAN #90 CARD STOCK FRANCESCO MATTINA VAR ED
BATMAN WHITE KNIGHT DELUXE EDITION HC
DAPHNE BYRNE #3 (OF 6) (MR)
DAPHNE BYRNE #3 (OF 6) VAR ED (MR)
DOLLAR COMICS JLA YEAR ONE #1
DOLLAR COMICS SWAMP THING #57
DREAMING #19 (MR)
FLASH #750
FLASH #750 1940S NICOLA SCOTT VAR ED
FLASH #750 1950S GARY FRANK VAR ED
FLASH #750 1960S NICK DERINGTON VAR ED
FLASH #750 1970S GARCIA LOPEZ VAR ED
FLASH #750 1980S DELL OTTO VAR ED
FLASH #750 1990S MATTINA VAR ED
FLASH #750 2000S JIM LEE VAR ED
FLASH #750 2010S FRANCIS MANAPUL VAR ED
FLASH #750 BLANK VAR ED
GEN LOCK #5 (OF 7)
HARLEY QUINN #71
HARLEY QUINN #71 FRANK CHO VAR ED
JACK OF FABLES THE DELUXE EDITION HC BOOK 03
JUSTICE LEAGUE #42
JUSTICE LEAGUE #42 CARD STOCK MIKEL JANIN VAR ED
JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #19
JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #19 SKAN VAR ED
LOIS LANE #9 (OF 12)
LOIS LANE #9 (OF 12) BILQUIS EVELY VAR ED
MYSTERY IN SPACE #75 FACSIMILE EDITION
ORACLE CODE TP
ROBIN YEAR ONE TP NEW EDITION
STRANGE ADVENTURES #1 (OF 12)
STRANGE ADVENTURES #1 (OF 12) BLANK VAR ED
STRANGE ADVENTURES #1 (OF 12) EVAN SHANER VAR ED
SUPERMAN GIANT #2
SUPERMAN VILLAINS #1
WONDER WOMAN SPIRIT OF TRUTH HC (RES)
CHASTITY #4 NODET VIRGIN CVR (MR)
CHASTITY #4 QUAH VIRGIN CVR (MR)
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 ANDOLFO LTD VIRGIN CVR
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 BEN OLIVER LTD VIRGIN CVR
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 SUYDAM LTD VIRGIN CVR
DEATH-DEFYING DEVIL #4 PARRILLO HIGH END VIRGIN CVR
DEJAH THORIS (2019) #1 HUGHES LTD VIRGIN CVR
DEJAH THORIS (2019) #1 LINSNER LTD VIRGIN CVR
DEJAH THORIS (2019) #1 PARRILLO LTD VIRGIN CVR
DEJAH THORIS (2019) #1 TUCCI LTD VIRGIN CVR
GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 GUICE LTD VIRGIN CVR (M
GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 SEGOVIA LTD VIRGIN CVR
KISS ZOMBIES #4 CVR A SUYDAM
KISS ZOMBIES #4 CVR B SAYGER
KISS ZOMBIES #4 CVR C BUCHEMI
KISS ZOMBIES #4 CVR D PHOTO
KISS ZOMBIES #4 HAESER FOC BONUS VAR
RED SONJA #13 LEE LTD VIRGIN CVR
RED SONJA #13 LINSNER LTD VIRGIN CVR
RED SONJA #14 CASTRO BONUS FOC VAR
RED SONJA #14 CVR A JAE LEE
RED SONJA #14 CVR B LINSNER
RED SONJA #14 CVR C BOB Q
RED SONJA #14 CVR D LAMING
RED SONJA #14 CVR E DECOBRAY COSPLAY
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 CHEW LTD VIRGIN CVR
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 GARZA LTD VIRGIN CVR
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 PARRILLO LTD VIRGIN CVR
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 QUAH LTD VIRGIN CVR
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 DALTON LTD VIRGIN CVR
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 STAGGS LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #1 TUCCI EXC B&W CVR
VAMPIRELLA #1 TUCCI EXC CVR
VAMPIRELLA #1 TUCCI EXC PURE PENCIL ED
VAMPIRELLA #1 TUCCI EXC VIRGIN B&W CVR
VAMPIRELLA #1 TUCCI EXC VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #6 ARTGERM ULTRA LTD CHARCOAL VAR
VAMPIRELLA #6 ARTGERM ULTRA LTD CHARCOAL VIRGIN VAR
VAMPIRELLA #8 AFUA RICHARDSON LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #8 BEACHUM LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #8 COWAN LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #8 DALTON LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #8 MARTINEZ LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #8 PARRILLO LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA CHIN LITHOGRAPH SGN
VAMPIRELLA RED SONJA #4 PARRILLO VIRGIN CVR
VAMPIRELLA RED SONJA #4 TARR VIRGIN CVR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 OLIVER LTD VIRGIN CVR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 PARRILLO LTD SEDUCTION CVR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 CASTRO FOC BONUS VAR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 CVR A PARILLO
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 CVR B OLIVER
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 CVR C SEGOVIA
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 CVR D LORRAINE COSPLAY
CORTO MALTESE GN BALLAD OF THE SALTY SEA
CROW HACK SLASH TP VOL 01
CROW LETHE #1 (OF 3) CVR A MOMOKO
CROW LETHE #1 (OF 3) CVR B SEELEY
DESCENDANTS TP FRIGHT AT MUSEUM
EMBARRASSMENT OF WITCHES GN VOL 01
GHOSTBUSTERS YEAR ONE #2 (OF 4) CVR A SHOENING
GHOSTBUSTERS YEAR ONE #2 (OF 4) CVR B SCHOENING
MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL TP VOL 01 CAT-TASTROPHE
PANDEMICA #4 (OF 5) CVR A SANCHEZ
RAGNAROK BREAKING OF HELHEIM #4 (OF 6) CVR A SIMONSON
SONIC THE HEDGEHOG #26 CVR A STANLEY
SONIC THE HEDGEHOG #26 CVR B HAMMERSTROM GRAHAM
TMNT URBAN LEGENDS #22 CVR A FOSCO
TMNT URBAN LEGENDS #22 CVR B FOSCO & LARSEN
TRANSFORMERS GALAXIES #5 CVR A MILNE
TRANSFORMERS GALAXIES #5 CVR B PITRE-DUROCHER
TRANSFORMERS GHOSTBUSTERS TP VOL 01 GHOSTS OF CYBERTRON
UNCLE SCROOGE TP VOL 12 CURSED CELL PHONE
WELLINGTON #3 (OF 5) CVR A KOWALSKI
100 PERCENT TP (MR)
BIRTHRIGHT #42
DEAD EYES TP VOL 01 (MR)
FARMHAND #14 (MR)
MAN-EATERS TOMORROW BELONGS TO YOU CVR A MITERNIQUE (ONE-SHO
MAN-EATERS TOMORROW BELONGS TO YOU CVR B MITERNIQUE (ONE-SHO
MARKED #5 CVR A ANACLETO (MR)
MARKED #5 CVR B HABERLIN & VAN DYKE (MR)
MIRKA ANDOLFO MERCY #1 CVR A ANDOLFO (MR)
MIRKA ANDOLFO MERCY #1 CVR B RAMOS (MR)
MIRKA ANDOLFO MERCY #1 CVR C ARTGERM (MR)
MIRKA ANDOLFO MERCY #1 CVR D MARINI (MR)
MIRKA ANDOLFO MERCY #1 CVR E BUCCI PHOTO CVR (MR)
MIRKA ANDOLFO MERCY #1 CVR F BLANK SKETCH CVR (MR)
OUTER DARKNESS CHEW #1 (OF 3) CVR A CHAN (MR)
OUTER DARKNESS CHEW #1 (OF 3) CVR B GUILLORY (MR)
UNEARTH #6 (MR)
2020 RESCUE #1 (OF 2)
2020 RESCUE #1 (OF 2) BARTEL VAR
ATLANTIS ATTACKS #1 (OF 5) 2ND PTG ANINDITO VAR
BLACK CAT #10
BLACK CAT #10 SPIDER-WOMAN GRANOV VAR
BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #7
BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #7 SPIDER-WOMAN VAR
BLACK WIDOW POSTCARD BOOK HC
BLACK WIDOW WAID SAMNEE COMPLETE COLLECTION TP
CABLE #1 POSTER
CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #2 (OF 5)
CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #2 (OF 5) CHRISTOPHER VAR
DAREDEVIL #19
DAREDEVIL #19 DEL MUNDO SPIDER-WOMAN VAR
DOCTOR DOOM #6
DOCTOR DOOM #6 MAYHEW SPIDER-WOMAN VAR
DR STRANGE #4
EMPYRE #1 POSTER
EXCALIBUR #8 DX
IRON MAN 2020 #3 (OF 6)
IRON MAN 2020 #3 (OF 6) BIANCHI CONNECTING VAR
IRON MAN 2020 #3 (OF 6) RON LIM VAR
IRON MAN 2020 #3 (OF 6) SUPERLOG HEADS VAR
MAGNIFICENT MS MARVEL #13
MARAUDERS #9 DX
MARVEL #1 (OF 6)
MARVEL #1 (OF 6) RUDE VAR
MARVEL #1 POSTER
MARVEL COMICS 1000 HC
MILES MORALES SPIDER-MAN #16
MILES MORALES SPIDER-MAN #16 FERRY SPIDER-WOMAN VAR
POWER PACK CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01
POWER PACK CLASSIC OMNIBUS HC VOL 01 BOGDANOVE DM VAR
ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #2 (OF 5)
ROBERT E HOWARDS DARK AGNES #2 (OF 5) ANACLETO VAR
SAVAGE AVENGERS #11
SPIDER-MAN NOIR #1 (OF 5)
SPIDER-MAN NOIR #1 (OF 5) RON LIM VAR
SPIDER-VERSE #6 (OF 6)
SPIDER-VERSE ART ADAMS POSTER
SPIDER-WOMAN #1 CLASSIC COVER POSTER
STAR WARS #2 2ND PTG SILVA VAR
STAR WARS RISE KYLO REN #1 (OF 4) 3RD PTG CRAIN VAR
STRANGE ACADEMY #1
STRANGE ACADEMY #1 ADAMS CHARACTER SPOTLIGHT VAR
STRANGE ACADEMY #1 JS CAMPBELL VAR
STRANGE ACADEMY #1 POSTER
STRANGE ACADEMY #1 RAMOS DESIGN WRPAD VAR
STRANGE ACADEMY #1 YOUNG VAR
STRIKEFORCE #7
SWORD MASTER #9
THOR #2 2ND PTG KLEIN VAR
TRUE BELIEVERS EMPYRE MANTIS #1
TRUE BELIEVERS EMPYRE MAR-VELL #1
UNCANNY X-FORCE BY REMENDER OMNIBUS HC NEW PTG
WEAPON PLUS WORLD WAR IV 2ND PTG GIANGIORDANO VAR
WEB OF BLACK WIDOW TP
X-MEN #5 2ND PTG YU VAR DX
X-MEN #9 POSTER
X-MEN CHILDREN OF ATOM HC BOX SET SLIPCASE
Other Comic Books
2000 AD PROG PACK JANUARY 2020
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR A YOUNG (MR)
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR B YOUNG RISQUE (MR)
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR C BAUGH (MR)
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR D BAUGH RISQUE (MR)
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR E GRANSAULL (MR)
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #4 CVR F GRANSAULL RISQUE (MR)
ARGUS #1
ARIA MANGA MASTERPIECE OMNIBUS GN VOL 05
ARIFURETA I HEART ISEKAI GN VOL 02 (MR)
ASTER & ACCIDENTAL MAGIC HC GN
ASTER & ACCIDENTAL MAGIC SC GN
BAKEMONOGATARI GN VOL 03
BATTLECATS TALES OF VALDERIA #2 (OF 4)
BIG NATE BLOW THE ROOF OFF TP
BILLIONAIRE ISLAND #1 (OF 4) CVR A PUGH (MR)
BILLIONAIRE ISLAND #1 (OF 4) CVR B GUERRA (MR)
BILLYS BOOTS HC (RES)
BREATHERS #2 CVR A MADSON
BREATHERS #2 CVR B MADSON
CARSON OF VENUS REALM OF DEAD #1 CVR A MESARCIA MAIN
CARSON OF VENUS REALM OF DEAD #1 CVR B WOLFER
CARSON OF VENUS REALM OF DEAD #1 CVR C PULP LTD ED
CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 CVR A JASON METCALF (MR)
CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 CVR B MIRKA ANDOLFO. (MR)
CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 CVR C ED BENES (MR)
CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #1 CVR D PIERRE ALARY (MR)
COSMIC COMMANDOS SC GN
DF ANT MAN #1 SGN STAN LEE
DF SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #1 SGN HALLUM
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #3 CVR A HALLION
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #3 CVR B PHOTO
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #3 CVR C PEPOY
DRYAD #1 CVR A OLEKSAK
DRYAD #1 CVR B STAPLES
EVERYTHING IS BEAUTIFUL & IM NOT AFRAID SC
FAMILIAR FACE HC
FIRE NEVER GOES OUT MEMOIR IN PICTURES HC GN
GAL GOHAN GN VOL 02 (MR)
GIGANT GN VOL 01 (MR)
GOBLIN GIRL HC (MR)
GOON #9 CVR A POWELL
GOON #9 PARSON CARDSTOCK VAR CVR
HELLFIGHTER QUIN #1
IAN GN VOL 04 METANOIA
JOHNNY HAZARD SUNDAYS ARCHIVE 1944-1946 FULL SIZE TABLOID HC
JOIN THE FUTURE #1 CVR A KOWALSKI
JUDGE DREDD MECHANISMO TP MACHINE LAW
KILLSWITCH #3 (MR)
KNIGHTS TEMPORAL TP VOL 01
MARGINAL OPERATION GN
MARGO INTERGALACTIC TRASH COLLECTOR #3 (OF 3) CVR A WHITING
MARGO INTERGALACTIC TRASH COLLECTOR #3 (OF 3) CVR B RICHARD
MONEY SHOT #5 (MR)
MONSTER MAYHEM TP
MONTHLY GIRLS NOZAKI KUN GN VOL 11
MUTTS TREASURY TP HOT DOGS HOT CATS
NOBODY IS IN CONTROL #4 (OF 4) (MR)
PENGUINDRUM GN VOL 02
PINK LEMONADE #2 CVR A NICK CAGNETTI
PINK LEMONADE #2 CVR B RICH TOMMASO
PLOT TP
PRINCE BARI GN VOL 03
PRINCE BARI GN VOL 04
PRINCESS PRINCESS EVER AFTER SC GN
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #3 (OF 5) CVR A JOHNSON
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #3 (OF 5) CVR B COCCOLO
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #3 (OF 5) CVR C ROYLE
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #3 (OF 5) CVR D MUHR
RELICS OF YOUTH TP COMPLETE
RICK AND MORTY VS D & D TP VOL 02 PAINSCAPE
RUNNERS TP VOL 01 BAD GOODS COLOR ED
RUNNERS TP VOL 02 BIG SNOW JOB
SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #4 CVR A ZHANG
SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #4 CVR B PHOTO
SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #4 CVR C JAY
STILL SICK MANGA GN VOL 02
TRANSFERENCE TP (MR)
TRENT GN VOL 05 VALLEY OF FEAR
TWIN WORLDS #1 CVR A
TWIN WORLDS #1 CVR B
V CARD #2 (OF 4)
VAMPIRONICA NEW BLOOD #3 CVR A MOK
VAMPIRONICA NEW BLOOD #3 CVR B GORHAM
VAMPIRONICA NEW BLOOD #3 CVR C SMALLWOOD
WAR AND PEAS FUNNY COMICS FOR DIRTY LOVERS SC
WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #97
ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR A MACCAGNI (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR B MACCAGNI RISQUE (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR C MCCOMB (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR D MCCOMB RISQUE (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR E SERRATO (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #68 CVR F SERRATO RISQUE (MR)
Source: Previews World