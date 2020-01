Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 1/15/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.

VENOM THE END #1

MARVEL COMICS

(W) Adam Warren (A) Chamba (CA) Rahzzah

THE FINAL VENOM STORY!

The alien symbiote who bonded with Eddie Brock has been through a lot… but not nearly as much as he has coming. In a tale that literally spans over a trillion years, Venom travels the length of space and time as the last defender of life in the universe!

LEGION OF SUPER HEROES #3

DC COMICS

(W) Brian Michael Bendis (A) Travis Moore (A/CA) Ryan Sook

You knew there was no way Jon Kent was going to leave his best friend behind! Welcome to the future, Damian Wayne! (This is such a terrible idea!) Also, meet the new Legionnaires as they head to a secret undercover mission on the first man-made planet: Planet Gotham. Every page of this new DC epic plants seeds and ideas that will blast out across the DC Universe for months to come! All this, and Monster Boy is on the loose!

UNDISCOVERED COUNTRY #3

IMAGE COMICS

(W) Charles Soule, Scott Snyder (A) Daniele Orlandini (A/CA) Giuseppe Camuncoli

The expedition undertakes a desperate attempt to rescue a member of the team from the Destiny Man’s strange caravan city. Success or certain doom hinges on Americana expert Ace Kenyatta, PhD-what he knows about the new lands…and what he doesn’t.

RISING SUN #1

IDW PUBLISHING

Chiyoko of the Koi Clan leads a group of powerful warriors, the best each clan has to offer, on a mission to save Japan from dragons and monsters. But perhaps the greatest threat she faces is not the many monsters who are ravaging the country, but her own team…

BUFFY VAMPIRE SLAYER ANGEL HELLMOUTH #4

BOOM! STUDIOS

(W) Jordie Bellaire, Jeremy Lambert (A) Eleonora Carlini (CA) Jenny Frison

The Penultimate Issue Of The Event Of The Year! Buffy and Angel come face to face with the secret enemy behind the evil that has overwhelmed Sunnydale – but the deadliest secrets may be the ones they’re hiding from each other! And nothing will ever be the same!

All This Plus …

HELLBOY WINTER SPECIAL 2019

DARK HORSE COMICS

(W) Mike Mignola, Chris Roberson, Scott Allie (A) Mark Laszlo, Leila Del Duca, Andrea Mutti (CA) Mike Mignola

Celebrate the season in true Hellboy fashion!

Meet a ghostly miser in an alternate reality, fear the Boogam of rural New York, and embrace the wrath of St. Hagan in this trio of occult winter tales! The familiar faces of Hellboy, Sarah Jewell, and the legendary Knights of St. Hagan will help you ring in the new year with all the shivers you can take-and not all of them from the cold!



BOOM STUDIOS SHORT BOX (BUNDLE OF 10)

BUFFY VAMPIRE SLAYER ANGEL HELLMOUTH #4 CVR A FRISON

BUFFY VAMPIRE SLAYER ANGEL HELLMOUTH #4 CVR B CONNECTING MOR

FOLKLORDS #2 (OF 5) 2ND PTG

GHOSTED IN LA #7 CVR A KEENAN

GHOSTED IN LA #7 CVR B GRACE VAR

GO GO POWER RANGERS #27 20 COPY VIDAL INCV

GO GO POWER RANGERS #27 CVR A MAIN CARLINI

GO GO POWER RANGERS #27 CVR B MERCADO VAR

GO GO POWER RANGERS #27 FOC THE MAD VAR

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #5 CVR A FINDEN

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #5 CVR B MATTHEWS

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #5 FOC WARD VAR

RED MOTHER #2 CVR HAUN

RED MOTHER #2 FOC INFANTE VAR

ALIENS VS PREDATOR THICKER THAN BLOOD #2 (OF 4)

DISNEY FROZEN TRUE TREASURE #3 (OF 3) CVR A PETROVICH

DISNEY FROZEN TRUE TREASURE #3 (OF 3) CVR B RENIERI

DRAGON AGE BLUE WRAITH #1 (OF 3)

HELLBOY WINTER SPECIAL 2019

SKULLDIGGER & SKELETON BOY #2 (OF 6) CVR A ZONJIC

SKULLDIGGER & SKELETON BOY #2 (OF 6) CVR B HARREN

STEEPLE #5 (OF 5) CVR A ALLISON

STEEPLE #5 (OF 5) CVR B BALL

TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #2 (OF 4) CVR A FRANQU

TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #2 (OF 4) CVR B CROOK

TROUT HC VOL 02 HOLLOWEST KNOCK

UMBRELLA ACADEMY HAZEL & CHA CHA MUG

AQUAMAN #56

AQUAMAN #56 VAR ED

BATMAN THE GOLDEN AGE TP VOL 06

BATMANS GRAVE #4 (OF 12)

BATMANS GRAVE #4 (OF 12) VAR ED

BIRDS OF PREY BLACK CANARY TP

CRISIS ON INFINITE EARTHS GIANT #1

DETECTIVE COMICS #359 FACSIMILE EDITION

DOLLAR COMICS BATMAN ADVENTURES #12

FLASH #86

FLASH #86 CARD STOCK VAR ED

FLASH FORWARD #5 (OF 6)

FLASH FORWARD #5 (OF 6) VAR ED

FREEDOM FIGHTERS #12 (OF 12)

GREEN LANTERN LEGACY TP

HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #3 (OF 6)

HELLBLAZER TP VOL 22 REGENERATION (MR)

JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #17

JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #17 VAR ED

LEGION OF SUPER HEROES #3

LEGION OF SUPER HEROES #3 CARD STOCK VAR ED

LOW LOW WOODS #2 (OF 6) (MR)

LOW LOW WOODS #2 (OF 6) VAR ED (MR)

LUCIFER #16 (MR)

NIGHTWING #68

NIGHTWING #68 VAR ED

NIGHTWING BY PETER J TOMASI TP

QUESTION THE DEATHS OF VIC SAGE #2 (OF 4)

QUESTION THE DEATHS OF VIC SAGE #2 (OF 4) VAR ED

RWBY #4 (OF 7)

RWBY #4 (OF 7) CARD STOCK VAR ED

SCOOBY APOCALYPSE TP VOL 06

SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #7 (OF 12)

SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #7 (OF 12) VAR ED

TEEN TITANS #38

TEEN TITANS #38 VAR ED

BETTIE PAGE UNBOUND #9 CVR A ROYLE

BETTIE PAGE UNBOUND #9 CVR B CHANTLER

BETTIE PAGE UNBOUND #9 CVR C MOORE

BETTIE PAGE UNBOUND #9 CVR D GAUDIO

BETTIE PAGE UNBOUND #9 CVR E PHOTO

JAMES BOND #2

NANCY DREW HC PALACE OF WISDOM

VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR A TEDESCO

VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR B TARR

VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR C OLIVER

VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR D ROMERO & BELLAIRE

VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR E COSPLAY

VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR F MOSS THEN & NOW

VAMPIRELLA RED SONJA #5 DAVILA FOC BONUS VAR

COMPLETE CHESTER GOULD DICK TRACY HC VOL 27

DISNEY COMICS AND STORIES #9 CVR A MAZZARELLO

DUCKTALES FAIRES & SCARES #2 (OF 3) CVR A VARIOUS

DUCKTALES FAIRES & SCARES #2 (OF 3) CVR B VARIOUS

DUNGEONS & DRAGONS A DARKENED WISH #4 (OF 5) CVR A FOWLER

DUNGEONS & DRAGONS A DARKENED WISH #4 (OF 5) CVR B CHARACTER

FROM HELL MASTER EDITION #9 (OF 10) (MR)

GEARS OF WAR HIVEBUSTERS #4 (OF 5) CVR A QUAH

GLOW VS THE BABYFACE #3 (OF 4) CVR A FISH

GLOW VS THE BABYFACE #3 (OF 4) CVR B GOUX

MARVEL ACTION AVENGERS #9 SOMMARIVA

MY LITTLE PONY OMNIBUS TP VOL 05

NAPOLEON DYNAMITE #3 (OF 4) CVR A RICHARD DX

NAPOLEON DYNAMITE #3 (OF 4) CVR B PHOTO

RISING SUN #1

ROM DIRE WRAITHS #1 (OF 3) CVR A PIZARRI

ROM DIRE WRAITHS #1 (OF 3) CVR B HOWELL

HIT-GIRL SEASON TWO #12 CVR A SHALVEY (MR)

HIT-GIRL SEASON TWO #12 CVR B SHALVEY (MR)

HIT-GIRL SEASON TWO #12 CVR C ROMAN (MR)

LAZARUS TP VOL 06 (MR)

LUCY CLAIRE REDEMPTION #2 CVR A UPCHURCH (MR)

LUCY CLAIRE REDEMPTION #2 CVR B UPCHURCH (MR)

OUTPOST ZERO TP VOL 03

OVER MY DEAD BODY TP

PRETTY VIOLENT #6 (MR)

SFSX SAFE SEX #5 (MR)

SPAWN #304 CVR A MATTINA

SPAWN #304 CVR B MCFARLANE

SPAWN #304 CVR C B&W MCFARLANE

UNDISCOVERED COUNTRY #2 2ND PTG (MR)

UNDISCOVERED COUNTRY #3 CVR A CAMUNCOLLI (MR)

UNDISCOVERED COUNTRY #3 CVR B CAPULLO (MR)

ABSOLUTE CARNAGE IMMORTAL HULK & OTHER TALES TP

ABSOLUTE CARNAGE LETHAL PROTECTORS TP

ABSOLUTE CARNAGE MILES MORALES TP

ABSOLUTE CARNAGE SCREAM TP

ACTS OF EVIL TP

AMAZING SPIDER-MAN #347 POSTER

AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION TP MAXIMUM CARNAGE

AVENGERS #29

AVENGERS #29 LUPACCHINO MARVELS X VAR

CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 03

CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 03 DM VAR

CONTAGION TP

CRAZY TP

DOCTOR DOOM #4 POSTER

GUARDIANS OF THE GALAXY #1 BY LARRAZ POSTER

INCREDIBLE HULK #180 FACSIMILE EDITION

INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 01

INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR

IRON MAN 2020 #1 (OF 6)

IRON MAN 2020 #1 (OF 6) BIANCHI CONNECTING VAR

IRON MAN 2020 #1 (OF 6) RON LIM VAR

IRON MAN 2020 #1 (OF 6) SUPERLOG HEADS VAR

IRON MAN 2020 #1 (OF 6) WARD MARVELS X VAR

IRON MAN 2020 #1 BY INHYUK LEE POSTER

JESSICA JONES BLIND SPOT #1 (OF 6)

JESSICA JONES BLIND SPOT #1 (OF 6) SIMMONDS VAR

MARVEL TALES RAVENCROFT #1

MARVELS BLACK WIDOW PRELUDE #1 (OF 2)

MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #1 (OF 5)

MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #1 (OF 5) NAUCK VAR

MMW DAREDEVIL HC VOL 14

MMW DAREDEVIL HC VOL 14 DM VAR ED 285

OZ COMPLETE COLLECTION GN TP VOL 01 WONDERFUL WIZARD MARVELO

REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #2 (OF 5)

REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #2 (OF 5) LUBERA VAR

REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #2 (OF 5) RON LIM VAR

RUINS OF RAVENCROFT SABRETOOTH #1

RUINS OF RAVENCROFT SABRETOOTH #1 SUAYAN VAR

RUNAWAYS #29

SAVAGE SWORD OF CONAN TP CONAN GAMBLER

STAR #1 POSTER

STAR WARS ORIGINAL TRILOGY MOVIE ADAPTATIONS TP

THOR #1 COIPEL POSTER

TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE GYPSY MOTH #1

TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE MANDARIN #1

VALKYRIE JANE FOSTER #7

VALKYRIE JANE FOSTER #7 ANKA MARVELS X VAR

VENOM THE END #1

VENOM THE END #1 WARREN VAR

Other Comic Books

2000 AD PROG #2161

2000 AD PROG #2162 X-MAS SPECIAL

21ST CENTURIONS #1

ADV OF MR CRYPT & BARON RAT #3 (OF 3)

ADVENTURES OF MICKEY & MAJ BOOK 01 TIME SPACE MAGIC

ALTERNA GIANTS BLOOD REALM VOL 01 (MR)

ALTERNA GIANTS BLOOD REALM VOL 02 (MR)

ALTERNA GIANTS MIGHTY MASCOTS

AMYS DIARY GN VOL 03 MOVING ON

ANCIENT DREAMS #9 2ND PTG

ANGELS OF DEATH GN VOL 09

ARCHIE #710 (ARCHIE & KATY KEENE PT1) CVR A BRAGA

ARCHIE #710 (ARCHIE & KATY KEENE PT1) CVR B FRANCAVILLA

ARCHIE #710 (ARCHIE & KATY KEENE PT1) CVR C LUPACCHINO

ARCHIE #710 (ARCHIE & KATY KEENE PT1) CVR D RENAUD

ARCHIE #710 (ARCHIE & KATY KEENE PT1) CVR E TUCCI

ARIFURETA COMMONPLACE TO STRONGEST GN VOL 05 (MR)

BABY SOPPY STORY GN

BEST OF DRAW BUNDLE TP

BLOODSHOT (2019) #5 CVR A SHALVEY

BLOODSHOT (2019) #5 CVR B TUCCI

BLOODSHOT (2019) #5 CVR C COLAPIETRO

CASE CLOSED GN VOL 73

CERTAIN MAGICAL INDEX GN VOL 20

COMIC QUESTS BURIED CITY

COURTNEY CRUMRIN TP VOL 06 THE FINAL SPELL

CYKO KO VOL 02 #3 (OF 3)

D DAY STORMING FORTRESS EUROPE GN (RES)

DEADLY TEN PRESENTS FEMALIEN COSMIC CRUSH CVR A PASCUAL (MR)

DEADLY TEN PRESENTS FEMALIEN COSMIC CRUSH CVR B FOWLER (MR)

DEEP & DARK BLUE GN

DEEP & DARK BLUE HC GN

DESCENDENT TP VOL 01

DF TMNT #100 DYNAMIC FORCES EASTMAN EXC

DF TMNT SECRET OF FOOT CLAN #1 EASTMAN EXC

DISNEY SWEET DREAMS MICKEY HC

FANLEE & SPATZLE MAKE SOMETHING PERFECT GN

FIGHTS SC GN (MR)

FIVE YEARS #7

GODS AND GEARS #2 (OF 4)

GOLDFISCH MANGA GN VOL 03

HAILEY GN

HIS NAME IS SAVAGE GN VOL 01

HITORIJIME MY HERO GN VOL 06 (MR)

ICYMI #11

ICYMI #12

IF I COULD REACH YOU VOL 03 (MR)

INFINITY 8 #18 (MR)

IS WRONG PICK UP GIRLS DUNGEON SWORD ORATORIA GN VOL 10

IT CAME OUT ON A WEDNESDAY #10

KARNEVAL GN VOL 09

KEN REID WORLD WIDE WEIRDIES HC

KILLER GROOVE TP VOL 01

KITARO GN VOL 07 TRIAL OF KITARO

KNIGHTS OF SIDONIA MASTER ED GN VOL 04

LEGEND OF ZELDA TWILIGHT PRINCESS GN VOL 06

LIFE IS STRANGE #12 CVR A LEONARDI (MR)

LIFE IS STRANGE #12 CVR B GAME ART (MR)

LIFE IS STRANGE #12 CVR C TSHIRT (MR)

LIQUOR & CIGARETTES GN VOL 01 (MR)

MACHINE GIRL #3

MAGICAL GIRL SITE GN VOL 11 (MR)

MIDNIGHT MYSTERY VOL 2 CITY OF GHOSTS #4

MIDNIGHT VISTA #5

MORBUS GRAVIS DELUXE EDITION (MR)

NIOBE SHE IS DEATH #1 2ND PTG

NIOBE SHE IS DEATH #2 CVR A NAM

NIOBE SHE IS DEATH #2 CVR B JAE LEE

NIOBE SHE IS DEATH #2 CVR C JAE LEE 1 IN 10 VIRGIN

NUTMEG TP VOL 05 SPRING GOOD DINE YOUNG

OOKU INNER CHAMBERS GN VOL 16 (MR)

ORPHAN AGE TP VOL 01

OVER THE ROPES #2 (OF 5)

PERSONA 5 MANGA GN VOL 01

PITIFUL HUMAN LIZARD TP VOL 03 ALMOST GETTING THERE (RES)

PLAIN JANES GN

PLAIN JANES HC GN

POKEMON SUN & MOON GN VOL 06

PRINCELESS TP VOL 09 LOVE YOURSELF

RADIANT GN VOL 09

RAI (2019) #3 CVR A ALLEN

RAI (2019) #3 CVR B WALSH

RAI (2019) #3 CVR C POLLINA

REBORN AS POLAR BEAR LEGEND HOW FOREST GUARDIAN GN VOL 02 (C

RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #4 CVR A LITTLE

RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #4 CVR B WELLS

RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #4 CVR C CHAR SHEET

ROBYN HOOD VIGILANTE #3 CVR A JOHNSON

ROBYN HOOD VIGILANTE #3 CVR B GOH

ROBYN HOOD VIGILANTE #3 CVR C REYES

ROBYN HOOD VIGILANTE #3 CVR D VITORINO

ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #2 LTD ED RETRO ANIMATION CVR

ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #2 MAIN GALLANT CVR

ROUTE 66 LIST GN VOL 02 MISSOURI

SAKI SUCCUBUS HUNGERS TONIGHT GN VOL 01 (MR)

SECOND COMING #6 (OF 6) (MR)

SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #2 CVR A ZHANG SHERLOCK

SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #2 CVR B PHOTO

SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #2 CVR C JAY

SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #2 CVR D SAUVAGE

SLEEPY PRINCESS IN DEMON CASTLE GN VOL 10

SOLO BY OSCAR MARTIN HC (MR)

SORRY FOR MY FAMILIAR GN VOL 06

SOUTHERN NIGHTGOWN #8 2ND PTG

SPLATOON MANGA GN VOL 08

STRANGE ONES GN

STRANGELANDS #5 (MR)

STRAVAGANZA TP VOL 02

TEASING MASTER TAKAGI SAN GN VOL 07

TEENAGE CONDITION LIZARD DADDIES ONE SHOT (MR)

THIRD WORLD WAR TP

THORGAL GN VOL 00 BETRAYED SORCERESS

TURNER ART ED FATHOM SOULFIRE EKOS ONESHOT MAIN CVR

TURNER ART ED FATHOM SOULFIRE EKOS ONESHOT RETAILER CVR (NET

UNDERDOG & PALS #3 CVR A HANSEL HERO

UNDERDOG & PALS #3 CVR B LTD ED CAR

VALERIAN GN VOL 23 FUTURE IS WAITING

VAMP #2 (MR)

VOID WALKER #2 (OF 4) (MR)

WARRIOR NUN DORA #3 BATTLE READY

WARRIOR NUN DORA #3 FEUDAL JAPAN

WARRIOR NUN DORA #3 MIDDLE AGES

WARRIOR NUN DORA #3 NAPOLEONIC ERA

WARRIOR NUN DORA #3 REGULAR

WARRIOR NUN DORA #3 TIMELESS

WARRIOR NUN DORA #3 UNLEASHED

WARRIOR NUN DORA #3 VICTORIAN ERA

WARRIOR NUN DORA #3 VIKING AGE

WARRIOR NUN DORA #3 WORLD WAR II

WARRIOR NUN DORA #3 WRAP

WICKED RIGHTEOUS VOL 2 #4 (OF 6) (MR)

YAMADA KUN & SEVEN WITCHES GN VOL 19

YOKAI GIRLS GN VOL 09 (MR)

YO-KAI WATCH GN VOL 13

YONA OF THE DAWN GN VOL 21

YUUNA & HAUNTED HOT SPRINGS GN VOL 08 (MR)

Source: Previews World