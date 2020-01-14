Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 1/15/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
VENOM THE END #1
MARVEL COMICS
(W) Adam Warren (A) Chamba (CA) Rahzzah
THE FINAL VENOM STORY!
The alien symbiote who bonded with Eddie Brock has been through a lot… but not nearly as much as he has coming. In a tale that literally spans over a trillion years, Venom travels the length of space and time as the last defender of life in the universe!
LEGION OF SUPER HEROES #3
DC COMICS
(W) Brian Michael Bendis (A) Travis Moore (A/CA) Ryan Sook
You knew there was no way Jon Kent was going to leave his best friend behind! Welcome to the future, Damian Wayne! (This is such a terrible idea!) Also, meet the new Legionnaires as they head to a secret undercover mission on the first man-made planet: Planet Gotham. Every page of this new DC epic plants seeds and ideas that will blast out across the DC Universe for months to come! All this, and Monster Boy is on the loose!
UNDISCOVERED COUNTRY #3
IMAGE COMICS
(W) Charles Soule, Scott Snyder (A) Daniele Orlandini (A/CA) Giuseppe Camuncoli
The expedition undertakes a desperate attempt to rescue a member of the team from the Destiny Man’s strange caravan city. Success or certain doom hinges on Americana expert Ace Kenyatta, PhD-what he knows about the new lands…and what he doesn’t.
RISING SUN #1
IDW PUBLISHING
Chiyoko of the Koi Clan leads a group of powerful warriors, the best each clan has to offer, on a mission to save Japan from dragons and monsters. But perhaps the greatest threat she faces is not the many monsters who are ravaging the country, but her own team…
BUFFY VAMPIRE SLAYER ANGEL HELLMOUTH #4
BOOM! STUDIOS
(W) Jordie Bellaire, Jeremy Lambert (A) Eleonora Carlini (CA) Jenny Frison
The Penultimate Issue Of The Event Of The Year! Buffy and Angel come face to face with the secret enemy behind the evil that has overwhelmed Sunnydale – but the deadliest secrets may be the ones they’re hiding from each other! And nothing will ever be the same!
All This Plus…
HELLBOY WINTER SPECIAL 2019
DARK HORSE COMICS
(W) Mike Mignola, Chris Roberson, Scott Allie (A) Mark Laszlo, Leila Del Duca, Andrea Mutti (CA) Mike Mignola
Celebrate the season in true Hellboy fashion!
Meet a ghostly miser in an alternate reality, fear the Boogam of rural New York, and embrace the wrath of St. Hagan in this trio of occult winter tales! The familiar faces of Hellboy, Sarah Jewell, and the legendary Knights of St. Hagan will help you ring in the new year with all the shivers you can take-and not all of them from the cold!
BOOM STUDIOS SHORT BOX (BUNDLE OF 10)
BUFFY VAMPIRE SLAYER ANGEL HELLMOUTH #4 CVR A FRISON
BUFFY VAMPIRE SLAYER ANGEL HELLMOUTH #4 CVR B CONNECTING MOR
FOLKLORDS #2 (OF 5) 2ND PTG
GHOSTED IN LA #7 CVR A KEENAN
GHOSTED IN LA #7 CVR B GRACE VAR
GO GO POWER RANGERS #27 20 COPY VIDAL INCV
GO GO POWER RANGERS #27 CVR A MAIN CARLINI
GO GO POWER RANGERS #27 CVR B MERCADO VAR
GO GO POWER RANGERS #27 FOC THE MAD VAR
JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #5 CVR A FINDEN
JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #5 CVR B MATTHEWS
JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #5 FOC WARD VAR
RED MOTHER #2 CVR HAUN
RED MOTHER #2 FOC INFANTE VAR
ALIENS VS PREDATOR THICKER THAN BLOOD #2 (OF 4)
DISNEY FROZEN TRUE TREASURE #3 (OF 3) CVR A PETROVICH
DISNEY FROZEN TRUE TREASURE #3 (OF 3) CVR B RENIERI
DRAGON AGE BLUE WRAITH #1 (OF 3)
HELLBOY WINTER SPECIAL 2019
SKULLDIGGER & SKELETON BOY #2 (OF 6) CVR A ZONJIC
SKULLDIGGER & SKELETON BOY #2 (OF 6) CVR B HARREN
STEEPLE #5 (OF 5) CVR A ALLISON
STEEPLE #5 (OF 5) CVR B BALL
TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #2 (OF 4) CVR A FRANQU
TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #2 (OF 4) CVR B CROOK
TROUT HC VOL 02 HOLLOWEST KNOCK
UMBRELLA ACADEMY HAZEL & CHA CHA MUG
AQUAMAN #56
AQUAMAN #56 VAR ED
BATMAN THE GOLDEN AGE TP VOL 06
BATMANS GRAVE #4 (OF 12)
BATMANS GRAVE #4 (OF 12) VAR ED
BIRDS OF PREY BLACK CANARY TP
CRISIS ON INFINITE EARTHS GIANT #1
DETECTIVE COMICS #359 FACSIMILE EDITION
DOLLAR COMICS BATMAN ADVENTURES #12
FLASH #86
FLASH #86 CARD STOCK VAR ED
FLASH FORWARD #5 (OF 6)
FLASH FORWARD #5 (OF 6) VAR ED
FREEDOM FIGHTERS #12 (OF 12)
GREEN LANTERN LEGACY TP
HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #3 (OF 6)
HELLBLAZER TP VOL 22 REGENERATION (MR)
JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #17
JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #17 VAR ED
LEGION OF SUPER HEROES #3
LEGION OF SUPER HEROES #3 CARD STOCK VAR ED
LOW LOW WOODS #2 (OF 6) (MR)
LOW LOW WOODS #2 (OF 6) VAR ED (MR)
LUCIFER #16 (MR)
NIGHTWING #68
NIGHTWING #68 VAR ED
NIGHTWING BY PETER J TOMASI TP
QUESTION THE DEATHS OF VIC SAGE #2 (OF 4)
QUESTION THE DEATHS OF VIC SAGE #2 (OF 4) VAR ED
RWBY #4 (OF 7)
RWBY #4 (OF 7) CARD STOCK VAR ED
SCOOBY APOCALYPSE TP VOL 06
SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #7 (OF 12)
SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #7 (OF 12) VAR ED
TEEN TITANS #38
TEEN TITANS #38 VAR ED
BETTIE PAGE UNBOUND #9 CVR A ROYLE
BETTIE PAGE UNBOUND #9 CVR B CHANTLER
BETTIE PAGE UNBOUND #9 CVR C MOORE
BETTIE PAGE UNBOUND #9 CVR D GAUDIO
BETTIE PAGE UNBOUND #9 CVR E PHOTO
JAMES BOND #2
NANCY DREW HC PALACE OF WISDOM
VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR A TEDESCO
VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR B TARR
VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR C OLIVER
VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR D ROMERO & BELLAIRE
VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR E COSPLAY
VAMPIRELLA RED SONJA #5 CVR F MOSS THEN & NOW
VAMPIRELLA RED SONJA #5 DAVILA FOC BONUS VAR
COMPLETE CHESTER GOULD DICK TRACY HC VOL 27
DISNEY COMICS AND STORIES #9 CVR A MAZZARELLO
DUCKTALES FAIRES & SCARES #2 (OF 3) CVR A VARIOUS
DUCKTALES FAIRES & SCARES #2 (OF 3) CVR B VARIOUS
DUNGEONS & DRAGONS A DARKENED WISH #4 (OF 5) CVR A FOWLER
DUNGEONS & DRAGONS A DARKENED WISH #4 (OF 5) CVR B CHARACTER
FROM HELL MASTER EDITION #9 (OF 10) (MR)
GEARS OF WAR HIVEBUSTERS #4 (OF 5) CVR A QUAH
GLOW VS THE BABYFACE #3 (OF 4) CVR A FISH
GLOW VS THE BABYFACE #3 (OF 4) CVR B GOUX
MARVEL ACTION AVENGERS #9 SOMMARIVA
MY LITTLE PONY OMNIBUS TP VOL 05
NAPOLEON DYNAMITE #3 (OF 4) CVR A RICHARD DX
NAPOLEON DYNAMITE #3 (OF 4) CVR B PHOTO
RISING SUN #1
ROM DIRE WRAITHS #1 (OF 3) CVR A PIZARRI
ROM DIRE WRAITHS #1 (OF 3) CVR B HOWELL
HIT-GIRL SEASON TWO #12 CVR A SHALVEY (MR)
HIT-GIRL SEASON TWO #12 CVR B SHALVEY (MR)
HIT-GIRL SEASON TWO #12 CVR C ROMAN (MR)
LAZARUS TP VOL 06 (MR)
LUCY CLAIRE REDEMPTION #2 CVR A UPCHURCH (MR)
LUCY CLAIRE REDEMPTION #2 CVR B UPCHURCH (MR)
OUTPOST ZERO TP VOL 03
OVER MY DEAD BODY TP
PRETTY VIOLENT #6 (MR)
SFSX SAFE SEX #5 (MR)
SPAWN #304 CVR A MATTINA
SPAWN #304 CVR B MCFARLANE
SPAWN #304 CVR C B&W MCFARLANE
UNDISCOVERED COUNTRY #2 2ND PTG (MR)
UNDISCOVERED COUNTRY #3 CVR A CAMUNCOLLI (MR)
UNDISCOVERED COUNTRY #3 CVR B CAPULLO (MR)
ABSOLUTE CARNAGE IMMORTAL HULK & OTHER TALES TP
ABSOLUTE CARNAGE LETHAL PROTECTORS TP
ABSOLUTE CARNAGE MILES MORALES TP
ABSOLUTE CARNAGE SCREAM TP
ACTS OF EVIL TP
AMAZING SPIDER-MAN #347 POSTER
AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION TP MAXIMUM CARNAGE
AVENGERS #29
AVENGERS #29 LUPACCHINO MARVELS X VAR
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 03
CONAN BARBARIAN ORIG MARVEL YRS OMNIBUS HC VOL 03 DM VAR
CONTAGION TP
CRAZY TP
DOCTOR DOOM #4 POSTER
GUARDIANS OF THE GALAXY #1 BY LARRAZ POSTER
INCREDIBLE HULK #180 FACSIMILE EDITION
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 01
INCREDIBLE HULK BY PETER DAVID OMNIBUS HC VOL 01 DM VAR
IRON MAN 2020 #1 (OF 6)
IRON MAN 2020 #1 (OF 6) BIANCHI CONNECTING VAR
IRON MAN 2020 #1 (OF 6) RON LIM VAR
IRON MAN 2020 #1 (OF 6) SUPERLOG HEADS VAR
IRON MAN 2020 #1 (OF 6) WARD MARVELS X VAR
IRON MAN 2020 #1 BY INHYUK LEE POSTER
JESSICA JONES BLIND SPOT #1 (OF 6)
JESSICA JONES BLIND SPOT #1 (OF 6) SIMMONDS VAR
MARVEL TALES RAVENCROFT #1
MARVELS BLACK WIDOW PRELUDE #1 (OF 2)
MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #1 (OF 5)
MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #1 (OF 5) NAUCK VAR
MMW DAREDEVIL HC VOL 14
MMW DAREDEVIL HC VOL 14 DM VAR ED 285
OZ COMPLETE COLLECTION GN TP VOL 01 WONDERFUL WIZARD MARVELO
REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #2 (OF 5)
REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #2 (OF 5) LUBERA VAR
REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #2 (OF 5) RON LIM VAR
RUINS OF RAVENCROFT SABRETOOTH #1
RUINS OF RAVENCROFT SABRETOOTH #1 SUAYAN VAR
RUNAWAYS #29
SAVAGE SWORD OF CONAN TP CONAN GAMBLER
STAR #1 POSTER
STAR WARS ORIGINAL TRILOGY MOVIE ADAPTATIONS TP
THOR #1 COIPEL POSTER
TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE GYPSY MOTH #1
TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE MANDARIN #1
VALKYRIE JANE FOSTER #7
VALKYRIE JANE FOSTER #7 ANKA MARVELS X VAR
VENOM THE END #1
VENOM THE END #1 WARREN VAR
Other Comic Books
2000 AD PROG #2161
2000 AD PROG #2162 X-MAS SPECIAL
21ST CENTURIONS #1
ADV OF MR CRYPT & BARON RAT #3 (OF 3)
ADVENTURES OF MICKEY & MAJ BOOK 01 TIME SPACE MAGIC
ALTERNA GIANTS BLOOD REALM VOL 01 (MR)
ALTERNA GIANTS BLOOD REALM VOL 02 (MR)
ALTERNA GIANTS MIGHTY MASCOTS
AMYS DIARY GN VOL 03 MOVING ON
ANCIENT DREAMS #9 2ND PTG
ANGELS OF DEATH GN VOL 09
ARCHIE #710 (ARCHIE & KATY KEENE PT1) CVR A BRAGA
ARCHIE #710 (ARCHIE & KATY KEENE PT1) CVR B FRANCAVILLA
ARCHIE #710 (ARCHIE & KATY KEENE PT1) CVR C LUPACCHINO
ARCHIE #710 (ARCHIE & KATY KEENE PT1) CVR D RENAUD
ARCHIE #710 (ARCHIE & KATY KEENE PT1) CVR E TUCCI
ARIFURETA COMMONPLACE TO STRONGEST GN VOL 05 (MR)
BABY SOPPY STORY GN
BEST OF DRAW BUNDLE TP
BLOODSHOT (2019) #5 CVR A SHALVEY
BLOODSHOT (2019) #5 CVR B TUCCI
BLOODSHOT (2019) #5 CVR C COLAPIETRO
CASE CLOSED GN VOL 73
CERTAIN MAGICAL INDEX GN VOL 20
COMIC QUESTS BURIED CITY
COURTNEY CRUMRIN TP VOL 06 THE FINAL SPELL
CYKO KO VOL 02 #3 (OF 3)
D DAY STORMING FORTRESS EUROPE GN (RES)
DEADLY TEN PRESENTS FEMALIEN COSMIC CRUSH CVR A PASCUAL (MR)
DEADLY TEN PRESENTS FEMALIEN COSMIC CRUSH CVR B FOWLER (MR)
DEEP & DARK BLUE GN
DEEP & DARK BLUE HC GN
DESCENDENT TP VOL 01
DF TMNT #100 DYNAMIC FORCES EASTMAN EXC
DF TMNT SECRET OF FOOT CLAN #1 EASTMAN EXC
DISNEY SWEET DREAMS MICKEY HC
FANLEE & SPATZLE MAKE SOMETHING PERFECT GN
FIGHTS SC GN (MR)
FIVE YEARS #7
GODS AND GEARS #2 (OF 4)
GOLDFISCH MANGA GN VOL 03
HAILEY GN
HIS NAME IS SAVAGE GN VOL 01
HITORIJIME MY HERO GN VOL 06 (MR)
ICYMI #11
ICYMI #12
IF I COULD REACH YOU VOL 03 (MR)
INFINITY 8 #18 (MR)
IS WRONG PICK UP GIRLS DUNGEON SWORD ORATORIA GN VOL 10
IT CAME OUT ON A WEDNESDAY #10
KARNEVAL GN VOL 09
KEN REID WORLD WIDE WEIRDIES HC
KILLER GROOVE TP VOL 01
KITARO GN VOL 07 TRIAL OF KITARO
KNIGHTS OF SIDONIA MASTER ED GN VOL 04
LEGEND OF ZELDA TWILIGHT PRINCESS GN VOL 06
LIFE IS STRANGE #12 CVR A LEONARDI (MR)
LIFE IS STRANGE #12 CVR B GAME ART (MR)
LIFE IS STRANGE #12 CVR C TSHIRT (MR)
LIQUOR & CIGARETTES GN VOL 01 (MR)
MACHINE GIRL #3
MAGICAL GIRL SITE GN VOL 11 (MR)
MIDNIGHT MYSTERY VOL 2 CITY OF GHOSTS #4
MIDNIGHT VISTA #5
MORBUS GRAVIS DELUXE EDITION (MR)
NIOBE SHE IS DEATH #1 2ND PTG
NIOBE SHE IS DEATH #2 CVR A NAM
NIOBE SHE IS DEATH #2 CVR B JAE LEE
NIOBE SHE IS DEATH #2 CVR C JAE LEE 1 IN 10 VIRGIN
NUTMEG TP VOL 05 SPRING GOOD DINE YOUNG
OOKU INNER CHAMBERS GN VOL 16 (MR)
ORPHAN AGE TP VOL 01
OVER THE ROPES #2 (OF 5)
PERSONA 5 MANGA GN VOL 01
PITIFUL HUMAN LIZARD TP VOL 03 ALMOST GETTING THERE (RES)
PLAIN JANES GN
PLAIN JANES HC GN
POKEMON SUN & MOON GN VOL 06
PRINCELESS TP VOL 09 LOVE YOURSELF
RADIANT GN VOL 09
RAI (2019) #3 CVR A ALLEN
RAI (2019) #3 CVR B WALSH
RAI (2019) #3 CVR C POLLINA
REBORN AS POLAR BEAR LEGEND HOW FOREST GUARDIAN GN VOL 02 (C
RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #4 CVR A LITTLE
RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #4 CVR B WELLS
RICK & MORTY VS D&D II PAINSCAPE #4 CVR C CHAR SHEET
ROBYN HOOD VIGILANTE #3 CVR A JOHNSON
ROBYN HOOD VIGILANTE #3 CVR B GOH
ROBYN HOOD VIGILANTE #3 CVR C REYES
ROBYN HOOD VIGILANTE #3 CVR D VITORINO
ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #2 LTD ED RETRO ANIMATION CVR
ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #2 MAIN GALLANT CVR
ROUTE 66 LIST GN VOL 02 MISSOURI
SAKI SUCCUBUS HUNGERS TONIGHT GN VOL 01 (MR)
SECOND COMING #6 (OF 6) (MR)
SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #2 CVR A ZHANG SHERLOCK
SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #2 CVR B PHOTO
SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #2 CVR C JAY
SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #2 CVR D SAUVAGE
SLEEPY PRINCESS IN DEMON CASTLE GN VOL 10
SOLO BY OSCAR MARTIN HC (MR)
SORRY FOR MY FAMILIAR GN VOL 06
SOUTHERN NIGHTGOWN #8 2ND PTG
SPLATOON MANGA GN VOL 08
STRANGE ONES GN
STRANGELANDS #5 (MR)
STRAVAGANZA TP VOL 02
TEASING MASTER TAKAGI SAN GN VOL 07
TEENAGE CONDITION LIZARD DADDIES ONE SHOT (MR)
THIRD WORLD WAR TP
THORGAL GN VOL 00 BETRAYED SORCERESS
TURNER ART ED FATHOM SOULFIRE EKOS ONESHOT MAIN CVR
TURNER ART ED FATHOM SOULFIRE EKOS ONESHOT RETAILER CVR (NET
UNDERDOG & PALS #3 CVR A HANSEL HERO
UNDERDOG & PALS #3 CVR B LTD ED CAR
VALERIAN GN VOL 23 FUTURE IS WAITING
VAMP #2 (MR)
VOID WALKER #2 (OF 4) (MR)
WARRIOR NUN DORA #3 BATTLE READY
WARRIOR NUN DORA #3 FEUDAL JAPAN
WARRIOR NUN DORA #3 MIDDLE AGES
WARRIOR NUN DORA #3 NAPOLEONIC ERA
WARRIOR NUN DORA #3 REGULAR
WARRIOR NUN DORA #3 TIMELESS
WARRIOR NUN DORA #3 UNLEASHED
WARRIOR NUN DORA #3 VICTORIAN ERA
WARRIOR NUN DORA #3 VIKING AGE
WARRIOR NUN DORA #3 WORLD WAR II
WARRIOR NUN DORA #3 WRAP
WICKED RIGHTEOUS VOL 2 #4 (OF 6) (MR)
YAMADA KUN & SEVEN WITCHES GN VOL 19
YOKAI GIRLS GN VOL 09 (MR)
YO-KAI WATCH GN VOL 13
YONA OF THE DAWN GN VOL 21
YUUNA & HAUNTED HOT SPRINGS GN VOL 08 (MR)
Source: Previews World