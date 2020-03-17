Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 3/11/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
STAR WARS #4
MARVEL COMICS
(W) Charles Soule (A) Jesus Saiz (CA) R. B. Silva
CATASTROPHE IN THE CLOUDS!
LUKE SKYWALKER, LANDO CALRISSIAN, and LEIA ORGANA have returned to CLOUD CITY! They each left things on BESPIN they desperately need – a weapon, a friend, and crucial information. But the city is swarming with IMPERIALS, under occupation by an EMPIRE desperate to steal its resources. Things did not go well for the trio the last time they visited this place. This time… might be even worse.
BATMAN #91
DC COMICS
(W) James TynionIV (A/CA) Jorge Jimenez
To save Gotham City, Catwoman will have to commit the greatest heist in the city’s history! But hot on her trail are the Penguin, the Riddler, a horde of assassins, and the master criminal called the Designer! And the most dangerous person standing in her way is the man she’s trying to save: Batman. And what complications will his arise from his new sidekick, Harley Quinn?
UNDISCOVERED COUNTRY #5
IMAGE COMICS
(W) Charles Soule, Scott Snyder (A) Daniele Orlandini (A/CA) Giuseppe Camuncoli
“DESTINY,” Part Five-The key has been found, and now it’s a race to find and unlock the gate leading deeper into the former United States before the Destiny Man catches up with our team, tears them apart and feeds every last chunk to his hungry beasts.
X-RAY ROBOT #1
DARK HORSE COMICS
(W) Mike Allred (A/CA) Mike Allred
Max is a family man seeking a more interesting life. While conducting a new experiment at work, the fabric of his reality is torn before his eyes, and a robotic figure appears, claiming to be his 277-year-old self. The robot is able to “X-Ray” multiple dimensions and battles a nihilistic entity from another dimension who wants to take all life to its “Pre-Big Bang” status. Max and the robot embark on an interdimensional roadtrip through the past and future to take down the “Nihilist” and save the universe!
RESISTANCE #1
ARTISTS WRITERS & ARTISANS INC
(W) J. Michael Straczynski (A) Mike Deodato (CA) Rahzzah
J. Michael Straczynski, creator of Babylon 5 and writer of beloved runs on The Amazing Spider-Man, Thor, and Superman: Earth One, returns to comics teaming with Mike Deodato Jr., the blockbuster artist of The Amazing Spider-Man, The Incredible Hulk, and Infinity Wars. Together they plant the flag for a new universe of heroes and villains. A global disaster leaves hundreds of millions dead in its wake. Shortly after, a few thousand suddenly manifest superhuman powers. Are they harbingers of more perils to come…or Earth’s last hope?
All This Plus…
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1
DC COMICS
(W) Marv Wolfman, Chuck Dixon, Devin Grayson, Tim Seeley, Tom King, Judd Winick, James TynionIV, Amy Wolfram, Robbie Thompson, Adam Glass, Peter J. Tomasi, Others (A) Tom Grummett, Scott McDaniel, Mikel Janin, Kenneth Rocafort, Freddie Williams II, Javi Fernandez, Nicola Scott, Dustin Nguyen, Andy Kubert, Frank Miller, Others (CA) Lee Weeks
DC Comics celebrates Robin the Boy Wonder’s 80th anniversary in style with an all-star creative team representing each iteration of the iconic character across eight decades of history! From the high-flying adventures of Dick Grayson to the tragedy of Jason Todd, the enthusiasm of Tim Drake and the arrogance of Damian Wayne, the persistence of Stephanie Brown and the rebelliousness of Carrie Kelley-the mantle of Robin has been worn by many, but always represents one thing: a hero.
ALIENATED #1 (OF 6) 3RD PTG
ALIENATED #2 (OF 6)
ALIENATED #2 (OF 6) FOC QUINONES VAR
FIREFLY #15 CVR A MAIN ASPINALL
FIREFLY #15 CVR B PREORDER KANO VAR
FIREFLY #15 FOC MCDAID VAR
GARFIELD TP GARZILLA
HEARTBEAT #5 (OF 5) (MR)
HEARTBEAT #5 (OF 5) FOC LOTAY VAR (MR)
LUMBERJANES #72 CVR A LEYH
LUMBERJANES #72 CVR B PREORDER YEE VAR
LUMBERJANES TO MAX ED HC VOL 06
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 CVR A MORA
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 DON MONTES
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 FOC VAR
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 LEO MONTES
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 MIKE MONTES (C
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #4 RAPH MONTES (C
RED MOTHER #4
RED MOTHER #4 FOC INGRANATA VAR
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #6
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #6 25 COPY INCV
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #6 FOC VAR
WICKED THINGS #1 CVR A SARIN
WICKED THINGS #1 CVR B ALLISON
WICKED THINGS #1 FOC VAR
ART OF CUPHEAD HC
ART OF CUPHEAD HC LTD ED
BANG #2 (OF 5) CVR A TORRES
BANG #2 (OF 5) CVR B KINDT
CYBERPUNK 2077 NIGHT CITY KEYCHAIN
CYBERPUNK 2077 NIGHT CITY MAGNET
CYBERPUNK 2077 SILVERHAND LOGO KEYCHAIN
CYBERPUNK 2077 SILVERHAND LOGO MAGNET
CYBERPUNK 2077 SILVERHAND LOGO PIN
DRAGON AGE BLUE WRAITH #3 (OF 3)
GRENDEL DEVILS ODYSSEY #4 (OF 8) CVR A WAGNER (MR)
GRENDEL DEVILS ODYSSEY #4 (OF 8) CVR B CROOK (MR)
JIA & THE NIAN MONSTER TP
LAST STOP ON THE RED LINE TP
MOB PSYCHO 100 TP VOL 04
NOTES CASE OF MELANCHOLIA OR A LITTLE DEATH HC
PREDATOR HUNTERS III #2 (OF 4) CVR A THIES
PREDATOR HUNTERS III #2 (OF 4) CVR B WAYSHAK GLOW DARK INK
STARSHIP DOWN #1 (OF 4)
UMBRELLA ACADEMY CREST KEYCHAIN
UMBRELLA ACADEMY CREST MAGNET
UMBRELLA ACADEMY HAZEL & CHA CHA KEYCHAIN
UMBRELLA ACADEMY HAZEL & CHA CHA MAGNET
UMBRELLA ACADEMY UMBRELLA KEYCHAIN
UMBRELLA ACADEMY UMBRELLA MAGNET
X-RAY ROBOT #1 (OF 4) CVR A ALLRED
X-RAY ROBOT #1 (OF 4) CVR B SAMNEE WILSON
AQUAMAN #58
AQUAMAN #58 JEREMY ROBERTS VAR ED
BATMAN #91
BATMAN #91 CARD STOCK FRANCESCO MATTINA VAR ED
BATMAN ALFRED PENNYWORTH TP
BATMAN UNIVERSE HC
BRAVE AND THE BOLD #28 FACSIMILE EDITION
DCEASED UNKILLABLES #2 (OF 3)
DCEASED UNKILLABLES #2 (OF 3) CARD STOCK HORROR BEN OLIVER
DCEASED UNKILLABLES #2 (OF 3) CARD STOCK MATTINA VAR ED
DOLLAR COMICS JLA #1
DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE #1 1987
HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #5 (OF 6)
JUSTICE LEAGUE #43
JUSTICE LEAGUE #43 CARD STOCK KAARE ANDREWS VAR ED
LOW LOW WOODS #4 (OF 6) (MR)
LOW LOW WOODS #4 (OF 6) JENNY FRISON VAR ED (MR)
LUCIFER #18 (MR)
NIGHTWING #70
NIGHTWING #70 ALAN QUAH VAR ED
PLUNGE #2 (OF 6) (MR)
PLUNGE #2 (OF 6) GARY FRANK VAR ED (MR)
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1940S JIM LEE VAR E
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1950S JT TEDESCO VA
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1960S DUSTIN NGUYEN
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1970S KAARE ANDREWS
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1980S FRANK MILLER
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 1990S JIM CHEUNG VA
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 2000S DERRICK CHEW
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 2010S YASMIN PUTRI
ROBIN 80TH ANNIV 100 PAGE SUPER SPECT #1 BLANK VAR ED
SUPERMAN TP VOL 02 THE UNITY SAGA HOUSE OF EL
SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #9 (OF 12)
SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #9 (OF 12) BEN OLIVER VAR ED
TEEN TITANS #40
TEEN TITANS #40 KHARY RANDOLPH VAR ED
TITANS GIANT #1
WONDER WOMAN THE GOLDEN AGE OMNIBUS HC VOL 04
YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #4 (OF 4)
YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #4 (OF 4) R FEDERICI VAR ED
KISS ZOMBIES #4 SAYGER LTD VIRGIN CVR
KISS ZOMBIES #4 SUYDAM LTD VIRGIN CVR
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 BURNHAM SGN ATLAS ED
RED SONJA AGE OF CHAOS #3 CHATZOUDIS FOC BONUS VAR
RED SONJA AGE OF CHAOS #3 CVR A PARRILLO
RED SONJA AGE OF CHAOS #3 CVR B QUAH
RED SONJA AGE OF CHAOS #3 CVR C GARZA
RED SONJA AGE OF CHAOS #3 CVR D KUNKKA
RED SONJA AGE OF CHAOS #3 CVR E KINGSTON COSPLAY
RED SONJA AGE OF CHAOS #3 HETRICK FOC BONUS VAR
RED SONJA AGE OF CHAOS #3 LAU FOC BONUS VAR
VAMPIRELLA #9 CASTRO FOC BONUS VAR
VAMPIRELLA #9 CVR A PARRILLO
VAMPIRELLA #9 CVR B MARCH
VAMPIRELLA #9 CVR C DALTON
VAMPIRELLA #9 CVR D GUNDUZ
VAMPIRELLA #9 CVR E TEENA TITAN COSPLAY
VAMPIRELLA #9 HETRICK FOC BONUS VAR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 OLIVER LTD VIRGIN CVR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #6 PARRILLO LTD VIRGIN CVR
MARVEL ACTION SPIDER-MAN (2020) #2 CVR A OSSIO
STAR WARS ADVENTURES #31 CVR A FLOREAN
STAR WARS ADVENTURES #31 CVR B BUISAN
TRANSFORMERS #19 CVR A DEER
TRANSFORMERS #19 CVR B TRAMONTANO
USAGI YOJIMBO #9 CVR A SAKAI
ASCENDER #10 (MR)
BITTER ROOT #7 CVR A GREENE (MR)
CHRONONAUTS TP VOL 02 (MR)
DIE DIE DIE #9 (MR)
FAMILY TREE #5 (MR)
HARDCORE RELOADED #4 (OF 5) (MR)
MIDDLEWEST #16 (MR)
NOMEN OMEN TP VOL 01 TOTAL ECLIPSE OF THE HEART (MR)
OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI TP VOL 04
PRETTY DEADLY TP VOL 03 THE RAT (MR)
SPAWN #306 CVR A TAN & MCFARLANE
SPAWN #306 CVR B MATTINA
SPAWN #306 CVR C VIRGIN TAN & MCFARLANE
SPAWN #306 CVR D MCFARLANE
TARTARUS #2 CVR A COLE
TARTARUS #2 CVR B CHRISTMAS
TREES TP VOL 03 (MR)
UNDISCOVERED COUNTRY #5 CVR A CAMUNCOLI (MR)
UNDISCOVERED COUNTRY #5 CVR B NOTO (MR)
WITCHBLADE #18 (MR)
2020 IRON AGE #1
2020 IRON AGE #1 RAHZZAH VAR
2020 MACHINE MAN #2 (OF 2)
2020 MACHINE MAN #2 (OF 2) RYP VAR
AERO #9
AMAZING MARY JANE #6
AMAZING MARY JANE #6 LAND VAR
ATLANTIS ATTACKS #3 (OF 5)
BLACK PANTHER AGENTS OF WAKANDA TP VOL 01 EYE OF THE STORM
CAPTAIN AMERICA #20
CAPTAIN AMERICA #20 CALDWELL SPIDER-WOMAN VAR
CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP BLOOD GLORY
CAPTAIN AMERICA HC WINTER SOLDIER MARVEL SELECT
CAPTAIN MARVEL #16
CAPTAIN MARVEL #16 INHYUK LEE CONNECTING VAR
CAPTAIN MARVEL #16 PANOSIAN SPIDER-WOMAN VAR
CONAN THE BARBARIAN #14
CONAN THE BARBARIAN TP VOL 02 LIFE AND DEATH OF CONAN BOOK T
DEADPOOL #4
DEADPOOL #4 HAWTHORNE GWEN STACY VAR
EXCALIBUR #9 DX
FANTASTIC FOUR #20
FANTASTIC FOUR #20 LUPACCHINO SPIDER-WOMAN VAR
GHOST-SPIDER #8
GUARDIANS OF THE GALAXY #3
GUARDIANS OF THE GALAXY #3 SHALVEY SPIDER-WOMAN VAR
GWEN STACY #1 (OF 5) 2ND PTG NAUCK VAR
IMMORTAL HULK TP VOL 06
KING THOR TP
MARVELS 25TH ANNIVERSARY HC
MARVELS AVENGERS CAPTAIN AMERICA #1
MARVELS AVENGERS CAPTAIN AMERICA #1 KEOWN VAR
MARVELS X #3 (OF 6)
MMW DAZZLER HC VOL 01
MMW DAZZLER HC VOL 01 DM VAR ED 288
MORBIUS #5
MORBIUS #5 PYEONG JUN PARK SPIDER-WOMAN VAR
MORBIUS #5 RYP CONNECTING VAR
OUTLAWED #1
OUTLAWED #1 DANIEL WRAPAROUND VAR
RUNAWAYS #31
SPIDER-WOMAN #1 ARTGERM VAR
SPIDER-WOMAN #1 BLANK VAR
SPIDER-WOMAN #1 CHIP KIDD DIE CUT VAR
SPIDER-WOMAN #1 JS CAMPBELL VAR
SPIDER-WOMAN #1 MR GARCIN VAR
SPIDER-WOMAN #1 NAUCK VILLAINS VAR
SPIDER-WOMAN #1 RON LIM VAR
SPIDER-WOMAN #1 YOON CLASSIC CVR
SPIDER-WOMAN #1 YOON NEW COSTUME CVR
STAR WARS #4
STAR WARS #4 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR
STAR WARS RISE KYLO REN #2 (OF 4) 3RD PTG CRAIN VAR
STAR WARS RISE KYLO REN #3 (OF 4) 2ND PTG SLINEY VAR
STAR WARS TP VOL 13 ROGUES AND REBELS
TASKMASTER TP RIGHT PRICE
THOR #3 2ND PTG KLEIN VAR
TRUE BELIEVERS EMPYRE GALACTUS #1
TRUE BELIEVERS EMPYRE SWORDSMAN #1
VALKYRIE JANE FOSTER #9
VALKYRIE JANE FOSTER #9 MOK SPIDER-WOMAN VAR
WOLVERINE #1 2ND PTG VAR DX
X-FORCE #9 DX
X-MEN AVENGERS TP VOL 01 ONSLAUGHT
X-MEN MILESTONES TP MESSIAH COMPLEX
Other Comic Books
AJIN GN VOL 14
AMAZING SPIDER-MAN #30 COMICXPOSURE EXC MARY JANE VAR
ARCHANGEL 8 #1 (OF 5) (MR)
ARCHIE #712 (ARCHIE & KATY KEENE PT 3) CVR A BRAGA
ARCHIE #712 (ARCHIE & KATY KEENE PT 3) CVR B RENAUD
ARCHIE #712 (ARCHIE & KATY KEENE PT 3) CVR C ZARCONE
ARTEMIS & ASSASSIN #1 CVR A HESTER
B & V FRIENDS JUMBO COMICS DIGEST #279
BACKTRACK #2 (MR)
BAD RECEPTION #4
BLACK STARS ABOVE #5 (MR)
BLOOD REALM VOL 3 #1 (MR)
BLOODSHOT (2019) TP VOL 02
BUNGO STRAY DOGS GN VOL 14
CANOPUS #2
CARDCAPTOR SAKURA CLEAR CARD GN VOL 06
CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR A MASSEY (MR)
CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR E BUDD ROOT SEMI NUDE (MR
CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR F CURTO NUDE (MR)
CAYRELS RING HC GN
COCOON ENTWINED GN VOL 02
COMPLETE WORKS OF FANTE BUKOWSKI HC
COWBOY HC
CREATURE GIRLS HANDS ON FIELD JOURNAL WORLD GN VOL 03 (MR) (
CRIMSON SCORPION #1
CRIMSON SCORPION #1 FIST FULL OF DOLLARS PACK
DF ANNIHILATION SCOURGE BETA RAY BILL #1 SGN MORECI
DF BATMAN #75 SGN HAESER BANE SKETCH
DF BATMAN #75 SGN HAESER THOMAS WAYNE SKETCH
DF BATMAN #86 GOLD SGN TYNION IV
DF BATMAN #86 SGN TYNION IV
DF BATMAN #86 SGN TYNION IV PLUS 1
DF DEADPOOL #1 SGN BACHALO
DF DEADPOOL #2 SGN BACHALO
DF DOCTOR STRANGE SURGEON SUPREME #1 SGN WAID
DF JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #2 SGN MAYHEW VAR
DF SPAWN #301 BLANK HAESER SGN REMARKED
DF SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY SGN DAVID
DF THOR THE WORTHY #1 SGN SIMONSON
DF TRUE BELIEVERS ABSOLUTE CARNAGE #1 SILVER SGN DEFALCO
DIVINICA #5 CVR A
DIVINICA #5 CVR B
DOCTOR STRANGE #1 DELL OTTO VAR WAID SGN
DOCTOR TOMORROW #2 (OF 5) CVR A ROCKAFORT
DOCTOR TOMORROW #2 (OF 5) CVR B TOWE
DOCTOR TOMORROW #2 (OF 5) CVR C CHEUNG
DOG EATERS #6 (OF 6)
DOOMSDAY CLOCK #12 HAESER SGN REMARKED
DRAGON WHISPERER #1
DRAGONFLY & DRAGONFLYMAN #5 (OF 5) (MR)
FIRE FORCE GN VOL 17 (RES)
FOX & LITTLE TANUKI GN VOL 01
GODS AND GEARS #3 (OF 4)
GOLD DIGGER #271
HATSU HARU GN VOL 11
HEIST HOW TO STEAL A PLANET #5
HEXAGON #1 (OF 5) CVR A CORONA
HEXAGON #1 (OF 5) CVR B CITTADINO
HEXAGON #1 (OF 5) CVR C XU
HOTELL #1 (OF 4) (MR)
I AM NOT OKAY WITH THIS GN NETFLIX ED
ICYMI #13
ICYMI #14
IM STANDING ON MILLION LIVES GN VOL 06 (MR)
INVADER ZIM #50 CVR A GOLDBERG
INVADER ZIM #50 CVR B MCGINTY PAUL
IT CAME OUT ON A WEDNESDAY #11
JOURNEY UNDER THE ARCTIC HC GN
KEVIN EASTMAN TOTALLY TWISTED TALES TP VOL 01 CVR A BISLEY (
KEVIN EASTMAN TOTALLY TWISTED TALES TP VOL 01 CVR B BISLEY (
KINGDOM ALPHA & OMEGA TP
KINIRO MOSAIC GN VOL 10
KONOSUBA GOD BLESSING WONDERFUL WORLD GN VOL 10
LADY DEATH 10TH ANN #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH BIKINI 2005 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH DEAD RISING PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH SWIMSUIT 2005 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH SWIMSUIT 2007 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LAID BACK CAMP GN VOL 08
LEGENDS OF LOG ONE SHOT
MACHIMAHO MADE WRONG PERSON MAGICAL GIRL GN VOL 05 (MR)
MIRACULOUS TALES LADYBUG CAT NOIR TP S2 VOL 12 QUEENS BATTLE
MIRACULOUS TALES LADYBUG CAT NOIR TP S2 VOL 13 HEROES DAY
MONEY SHOT TP (MR)
MORE FAR OUT FAIRY TALES 5 FULL COLOR GN
MUSHOKU TENSEI ROXY GETS SERIOUS GN VOL 03
NOT DRUNK ENOUGH GN VOL 02
OVER THE ROPES #4 (OF 5)
PARALLEL PARADISE GN VOL 01 (MR)
PLANET COMICS #1 CVR A
PLANET COMICS #1 CVR B MEUGNIOT
POKEMON DETECTIVE PIKACHU MOVIE GN
RED BORDER #1 (OF 4) (MR)
RESISTANCE #1 (OF 6) CVR A RAHZZAH
RESISTANCE #1 (OF 6) CVR B DEODATO JR
RISE ZELPHIRE HC BOOK 03 HEART OF EVIL
SAINT YOUNG MEN HC GN VOL 02 (MR)
SCIENCE COMICS CROWS GENIUS BIRDS HC GN
SCREAMING HORROR #1
SKELETON KNIGHT IN ANOTHER WORLD GN VOL 03
SMOKIN PARADE GN VOL 07 (MR)
SO IM A SPIDER SO WHAT GN VOL 07
SOMETHINGS WRONG WITH US GN VOL 01
STABBITY BUNNY #10
STAR WARS #1 HAESER SGN REMARKED
TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #114 STUDIO ED (MR)
THAT TIME I GOT REINCARNATED AS A SLIME GN VOL 12 (MR)
THOR #1 HAESER SGN REMARKED
TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 02
TRIAGE X GN VOL 19 (MR)
UNBOUND #5 (OF 5) CVR A RIVEIRO
UNBOUND #5 (OF 5) CVR B COLAPIETRO
UNBOUND #5 (OF 5) CVR C BURNS
UNDONE BY BLOOD #2 CVR A KIVELA
V CARD #3 (OF 4)
VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #3
VAMPBLADE SEASON 4 #8 CVR A YOUNG (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #8 CVR B YOUNG RISQUE (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #8 CVR C CHIMISSO (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #8 CVR D CHIMISSO RISQUE (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #8 CVR E LANGELL (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #8 CVR F LANGELL RISQUE (MR)
VIEWPOINT HC
VISITOR #4 (OF 6) CVR A PINNA
VISITOR #4 (OF 6) CVR B DAVIS-HUNT
VISITOR #4 (OF 6) CVR C DIAZ
WASTED SPACE #15 (MR)
WHITE ASH #3
WITCH HAT ATELIER GN VOL 05
WORLDS END HAREM GN VOL 08 (MR)
YOUTH ROMANTIC COMEDY WRONG EXPECTED GN VOL 13
Source: Previews World