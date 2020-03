Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 3/11/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.

CABLE #1

MARVEL COMICS

(W) Gerry Duggan (A) Phil Noto (CA) Skottie Young

THE DAWN OF REBELLION!

Cable was a grizzled old veteran of the wars to save the future… and he will be again. But for now, he’s a young mutant living in paradise leading a life of adventure! Nathan Summers, son of two of the most powerful mutants on Krakoa, has a destiny leading the youth of mutantkind in rebellion… so why not start now? Gerry Duggan (MARAUDERS, DEADPOOL) and Phil Noto (STAR WARS, POE DAMERON) bring us young Cable as we’ve never seen him before!

STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1

MARVEL COMICS

(W) Sacks, Ethan (A) Paolo Villanelli (CA) Lee Bermejo

NEVER BETRAY A BOUNTY HUNTER – ESPECIALLY IF IT’S BOBA FETT!

Years ago, VALANCE and fellow bounty hunters BOSSK and BOBA FETT took on a mission that went sideways in a bad way after Valance’s mentor, NAKANO LASH, violently betrayed them. Valance’s team barely escaped with their lives. He never thought he’d face his old mentor ever again…until Lash finally resurfaces under mysterious circumstances. Every bounty hunter in the galaxy wants a piece and Valance is hell-bent on getting to the prize first. He has a score to settle-but so does Boba Fett!

X-MEN #8 DX

MARVEL COMICS

(W) Jonathan Hickman (A) Mahmud Asrar (CA) Leinil Francis Yu

The New Mutants are back from space, and they’ve brought intergalactic trouble with them! The Brood! The Shi’ar! The Starjammers! The Imperial Guard!

DECORUM #1

IMAGE COMICS

(W) Jonathan Hickman (A/CA) Mike Huddleston

SERIES PREMIERE! There are many assassins in the known universe. This is the story of the most well-mannered one. “Manners are a sensitive awareness of the feelings of others. If you have that awareness, you have good manners, no matter what knife you use.”

GREEN LANTERN SEASON 2 #2

DC COMICS

(W) Grant Morrison (A/CA) Liam Sharp

Hal Jordan is stuck on the worst possible planet he can imagine: Earth! Reassigned by the bold new Guardians to patrol his home planet, Hal finds himself a bit bored with his familiar haunts versus the infinite expanse and adventure of outer space. But when an invasion from the dawn of time strikes the planet, can Hal stop…the Ornitho-Men?!

All This Plus …

STAR WARS RISE KYLO REN #4

MARVEL COMICS

(W) Charles Soule (A) Will Sliney (CA) E.M. Gist

SINS OF THE SON

The Rise of KYLO REN concludes, as BEN SOLO, once the Jedi’s greatest hope, is swallowed by the Dark Side. It is his destiny – and if there was ever another path, SNOKE and the KNIGHTS OF REN made certain he could not see it. From Ben to Ren… and now he is lost.

ALL MY FRIENDS ARE GHOSTS ORIGINAL GN

B B FREE #3 (OF 12) CVR A

GHOSTED IN LA #9 (OF 12) CVR A KEENAN

GHOSTED IN LA #9 (OF 12) CVR B GRACE VAR

GO GO POWER RANGERS #30 CVR A MAIN CARLINI

GO GO POWER RANGERS #30 CVR B MERCADO VAR

JIM HENSON POWER OF DARK CRYSTAL TP VOL 03

JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #1 (OF 4) CVR A WALSH

JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #1 (OF 4) CVR B LASZLO

JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #1 (OF 4) FOC VAR

RED MOTHER #1 4TH PTG

RED MOTHER #2 2ND PTG

RONIN ISLAND #11 CVR A MILONOGIANNIS

RONIN ISLAND #11 CVR B PREORDER YOUNG VAR

BLACKWOOD MOURNING AFTER #2 (OF 4) CVR A FISH

BLACKWOOD MOURNING AFTER #2 (OF 4) CVR B MACLEAN

CRIMINAL MACABRE THE BIG BLEED OUT #4 (OF 4)

DISNEY ALICE IN WONDERLAND STORY O/T MOVIE IN COMICS HC

DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #2 (OF 3) CVR A VINCI (

DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #2 (OF 3) CVR B KAWAII

DISNEY PRINCESS FRIENDS FAMILY FANTASTIC TP

ELFQUEST STARGAZERS HUNT #3 (OF 8)

KABUKI OMNIBUS TP VOL 02

MACHINE GUN WIZARDS TP

NO ONE LEFT TO FIGHT TP

STARCRAFT TP VOL 03 SOLDIERS

TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #4 (OF 4) CVR A FRANQU

TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #4 (OF 4) CVR B CROOK

AQUAMAN GIANT #3

BATMAN #89 2ND PTG

BATMAN AND THE OUTSIDERS #11

BATMAN AND THE OUTSIDERS #11 CARD STOCK DELL OTTO VAR ED

BATMAN CITY OF CRIME DELUXE EDITION HC

BATMAN TALES OF THE DEMON HC

BATMANS GRAVE #6 (OF 12)

BATMANS GRAVE #6 (OF 12) JEEHYUNG LEE VAR ED

CATWOMAN #21

CATWOMAN #21 IAN MACDONALD VAR ED

DC SUPER HERO GIRLS POWERLESS TP

DCS WANTED WORLDS MOST DANGEROUS SUPERVILLAINS HC

DETECTIVE COMICS #38 FACSIMILE EDITION

DOLLAR COMICS BATMAN #428

DOLLAR COMICS ROBIN #1 1991

DOLLHOUSE FAMILY #5 (OF 6) (MR)

DOLLHOUSE FAMILY #5 (OF 6) JAY ANACLETO VAR ED (MR)

FLASH #751

FLASH #751 JUNGGEON YOON VAR ED

GREEN LANTERN SEASON 2 #2 (OF 12)

GREEN LANTERN SEASON 2 #2 (OF 12) NICOLA SCOTT VAR ED

HAWKMAN #22

HAWKMAN #22 GERARDO ZAFFINO VAR ED

HOUSE OF WHISPERS #19 (MR)

JUST IMAGINE STAN LEE CREATING THE DC UNIVERSE TP BOOK 01

LOONEY TUNES #254

MISTER MIRACLE BY STEVE ENGLEHART & STEVE GERBER HC

RWBY #6 (OF 7)

RWBY #6 (OF 7) EJIKURE VAR ED

SUPERMAN #21

SUPERMAN #21 BRYAN HITCH VAR ED

TERRIFICS #26

WONDER WOMAN #753

WONDER WOMAN #753 JAE LEE VAR ED

WONDER WOMAN CHEETAH TP

YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 (OF 4) 2ND PTG

YOUNG JUSTICE #14

YOUNG JUSTICE #14 DAVID LAFUENTE VAR ED

BLACK TERROR #5 FORNES LTD VIRGIN CVR

BLACK TERROR #5 RAHZZAH LTD VIRGIN CVR

CHASTITY #5 MAINE LTD VIRGIN CVR (MR)

CHASTITY #5 NODET LTD VIRGIN CVR (MR)

DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 CVR A OLIVER

DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 CVR B DAVILA

DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 CVR C ANDOLFO

DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 CVR D GEDEON ZOMBIE

DEJAH THORIS (2019) #4 CASTRO FOC BONUS VAR

DEJAH THORIS (2019) #4 CVR A PARRILLO

DEJAH THORIS (2019) #4 CVR B ANACLETO

DEJAH THORIS (2019) #4 CVR C LINSNER

DEJAH THORIS (2019) #4 CVR D GEDEON ZOMBIE

DEJAH THORIS (2019) #4 CVR E TASHA COSPLAY UK

JAMES BOND #4 CVR A RICHARDSON

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 DALTON LTD VIRGIN CVR

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 STAGGS LTD VIRGIN CVR

VAMPIRELLA RED SONJA #1 ATLAS ED DODSON SGN

VAMPIRELLA RED SONJA #7 CASTRO FOC BONUS VAR

VAMPIRELLA RED SONJA #7 CVR A LEE

VAMPIRELLA RED SONJA #7 CVR B HENDERSON

VAMPIRELLA RED SONJA #7 CVR C ROMERO

VAMPIRELLA RED SONJA #7 CVR D KINGSTON COSPLAY

VAMPIRELLA RED SONJA #7 CVR E MOSS

VENGEANCE OF VAMPIRELLA #1 SNIEGOSKI SGN ATLAS ED

VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 PARRILLO LTD VIRGIN CVR

CARE BEARS TP VOL 01 UNLOCK THE MAGIC

DISNEY COMICS AND STORIES #11 CVR A MAZZARELLO

FROM HELL MASTER EDITION #10 (OF 10) CVR A CAMPBELL (MR)

JUDGE DREDD 100 PAGE GIANT

MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #4 CVR A BOO

MARVEL VAULT OF HEROES THOR TP VOL 01

READ ONLY MEMORIES #3 (OF 4) CVR A SIMEONE

READ ONLY MEMORIES #3 (OF 4) CVR B NEOFOTISTOU

ROM DIRE WRAITHS #2 (OF 3) CVR A PIZARRI

ROM DIRE WRAITHS #2 (OF 3) CVR B HOWELL

STAR PIG TP VOL 01

TMNT ONGOING #101 2ND PTG

TMNT ONGOING TP VOL 23 CITY AT WAR PT 2

TRANSFORMERS #18 CVR A MIYAO

TRANSFORMERS #18 CVR B MCGUIRE-SMITH

UNCLE SCROOGE #55 CVR A SCIARRONE

DECORUM #1 (OF 8) CVR A HUDDLESTON (MR)

DECORUM #1 (OF 8) CVR B HUDDLESTON (MR)

DECORUM #1 (OF 8) CVR C MCKELVIE (MR)

MANIFEST DESTINY #42 (MR)

MOONSHINE #17 (MR)

PRETTY VIOLENT TP VOL 01 (MR)

REAVER #7 (MR)

SFSX SAFE SEX #7 (MR)

SNOTGIRL #15 CVR A HUNG

SNOTGIRL #15 CVR B OMALLEY

SONATA #9 CVR A HABERLIN & VAN DYKE (MR)

SONATA #9 CVR B HABERLIN & VAN DYKE (MR)

STEALTH #1 (OF 6)

WICKED & DIVINE HC VOL 04 (MR)

AMAZING SPIDER-MAN #41

AMAZING SPIDER-MAN #41 BROWN SPIDER-WOMAN VAR

ANNIHILATION SCOURGE TP

ANT-MAN #3 (OF 5)

AVENGERS #30 2ND PTG MCGUINNESS VAR

AVENGERS #32

AVENGERS #32 MCKONE SPIDER-WOMAN VAR

AVENGERS OF THE WASTELANDS #3 (OF 5)

BLACK WIDOW MARVEL TEAM-UP TP

CABLE #1 BLACK BLANK VAR DX

CABLE #1 DX

CABLE #1 YOUNG VAR DX

CAPTAIN MARVEL #14 2ND PTG GARBETT VAR

DAWN OF X TP VOL 03

FANTASTIC FOUR COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 HEROES RETURN

FANTASTIC FOUR TP VOL 04 THING VS IMMORTAL HULK

GHOST RIDER #6

GHOST RIDER #6 YOON SPIDER-WOMAN VAR

GWEN STACY #2 (OF 5)

GWEN STACY #2 (OF 5) NAUCK VAR

HAWKEYE FREE FALL #4

HISTORY OF MARVEL UNIV TREASURY ED TP MCNIVEN CVR

HISTORY OF MARVEL UNIV TREASURY ED TP RODRIGUEZ CVR DM VAR

IMMORTAL HULK #32

IMMORTAL HULK #32 ZIRCHER SPIDER-WOMAN VAR

IMMORTAL HULK GREAT POWER #1 2ND PTG MOLINA VAR

JESSICA JONES BLIND SPOT #5 (OF 6)

JESSICA JONES BLIND SPOT #5 (OF 6) SIMMONDS VAR

LEGENDS OF MARVEL TP AVENGERS

MARVEL MONOGRAPH TP ART OF CHRIS BACHALO

MARVEL TALES SILVER SURFER #1

MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #3 (OF 5)

NEBULA #2 (OF 5)

NEW MUTANTS #9 DX

PUNISHER SOVIET #5 (OF 6) (MR)

ROCKET RACCOON AND GROOT GN TP TALL TAILS

SPIDER-HAM #4 (OF 5)

STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1

STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 ANDREWS VAR

STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 BLANK VAR

STAR WARS DARTH VADER #1 2ND PTG IENCO VAR

STAR WARS DARTH VADER #2

STAR WARS DARTH VADER #2 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR

STAR WARS RISE KYLO REN #4 (OF 4)

SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1

SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1 DELLOTTO VAR

SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 (OF 5)

SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 (OF 5) RON LIM VAR

SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 (OF 5) TAN VAR

THOR #229 FACSIMILE EDITION

THOR #4

THOR #4 GARRON SPIDER-WOMAN VAR

TRUE BELIEVERS EMPYRE ANELLE #1

TRUE BELIEVERS EMPYRE HULKLING #1

TRUE BELIEVERS EMPYRE QUOI #1

VENOM #24

VENOM #24 ROCK-HE KIM SPIDER-WOMAN VAR

WOLVERINE EPIC COLLECTION TP INNER FURY

X-MEN #8 DX

X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4) 2ND PTG DODSON VAR

Other Comic Books

20TH CENTURY BOYS TP VOL 07 PERFECT ED URASAWA

ADLER #2 CVR A WARD

ADLER #2 CVR B MCCAFFREY

ADLER #2 CVR C VICTORIAN HOMAGE

ADVENTURE FINDERS EDGE OF EMPIRE TP

AGGRETSUKO #1 2ND PTG

AGGRETSUKO #2 CVR A WILLIAMS

AGGRETSUKO #2 CVR B MCGINTY

ANGEL STOMP FUTURE #1 PURPLE FOIL VAR (MR)

BEASTARS GN VOL 05

BETTY & VERONICA FRIENDS FOREVER ALL RELATIVE #1

BLOODSHOT (2019) (NEW ARC) #7 CVR A KIRKHAM

BLOODSHOT (2019) (NEW ARC) #7 CVR B NGU

BLOODSHOT (2019) (NEW ARC) #7 CVR C VIRELLA

BOOK OF FORKS GN

CAPTAIN GINGER SEASON 2 #2

CASPERS SPOOKSVILLE #3 (OF 4) RETRO ANIMATION LTD ED CVR (RE

CASPERS SPOOKSVILLE #3 (OF 4) SHANOWER MAIN CVR (RES)

CASTE HEAVEN GN VOL 01 (MR)

CHERRY MAGIC GN VOL 01

CONDITIONS OF PARADISE GN (MR)

COSMO FAMILIA GN VOL 01

DAIRY RESTAURANT GN

DELICIOUS IN DUNGEON GN VOL 08

DRAGON HOOPS HC GN

EPIC TALES CAPT UNDERPANTS VOL 02 GEORGE & HAROLDS COMIX

FRANK IRONWINE #1 PURPLE FOIL VAR (MR)

GAMAYUN TALES GN VOL 01

GHOST WOLF VOL 3 END OF ALL TALES #1

GIRL FROM OTHER SIDE SIUIL RUN GN VOL 08

GLASS TOWN IMAGINARY WORLD OF BRONTES GN

GOLDEN SHEEP GN VOL 03

GRIMM FAIRY TALES JASCO GAMES ONE SHOT #1 CVR A VIGONTE

GRIMM FAIRY TALES JASCO GAMES ONE SHOT #1 CVR B VIGONTE

HELLS PARADISE JIGOKURAKU GN VOL 01 (MR)

HOMESTUCK HC VOL 06 ACT 5 ACT 2 PART 2

IGNITED #8 (MR)

IGNITION CITY #2 CHARACTER DESIGN VAR (MR)

IGNITION CITY #3 CHARACTER DESIGN VAR (MR)

IGNITION CITY #4 CHARACTER DESIGN VAR (MR)

IGNITION CITY #5 CHARACTER DESIGN VAR (MR)

JOURNEY UNDER THE ARCTIC HC GN W/ DUST JACKET

KNIGHT OF ICE GN VOL 01

LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #3 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #4 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH ANNUAL #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH APOCALYPTIC ABYSS #1 (OF 2) DAMAGED HOMAGE ED (MR

LADY DEATH APOCALYPTIC ABYSS #1 (OF 2) RAW ED (MR)

LADY DEATH ART OF JUAN JOSE RYP PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH BLACKLANDS #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH BLACKLANDS #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH BLACKLANDS #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH BLACKLANDS #3 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH BLACKLANDS #4 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH DEATH GODDESS PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH FETISHES 2006 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH INFERNAL SINS PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH LEATHER & LACE 2005 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH LOST SOULS #0 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH LOST SOULS #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH LOST SOULS #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH MASTERWORKS PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH PIRATE QUEEN PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH SACRILEGE #0 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH SHI #0 EMERALD GREEN FOIL VAR (MR)

LADY DEATH SHI #0 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH SHI PREVIEW EMERALD GREEN FOIL VAR (MR)

LADY DEATH SHI PREVIEW PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH UNHOLY RUIN #1 DAMAGED HOMAGE EDITION (MR)

LADY DEATH VS WAR ANGEL PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH WICKED #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH WICKED #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LEVIUS EST GN VOL 03

MAN WHO EFFED UP TIME #2 CVR A MOSTERT

MEANWHILE 10TH ANNIVERSARY ED

MENAGE A 3 GN VOL 05 (MR)

METAL HURLANT SELECTED WORKS SC

NICNEVIN AND BLOODY QUEEN GN (MR)

NIOBE SHE IS DEATH #3 CVR A MITCHELL

NIOBE SHE IS DEATH #3 CVR B JAE LEE

NO GUNS LIFE GN VOL 04

NORAGAMI STRAY GOD GN VOL 21

NORTH BEND #1 CVR A ROB CAREY

NORTH BEND #1 CVR B TULA LOTAY

PEANUTS TP SNOOPY FIRST BEAGLE IN SPACE

QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS GN VOL 08 (MR)

QUIT CITY #1 PURPLE FOIL VAR (MR)

RADIANT GN VOL 10

RAI (2019) #5 CVR A BACHS

RAI (2019) #5 CVR B SEPULVEDA

RAI (2019) #5 CVR C POLLINA

RECORD OF GRANCREST WAR GN VOL 06 (MR)

RIN-NE GN VOL 32

RISE #6 (RES)

RISE OF THE TYRANT VOL 01 #4 (OF 4)

ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR A VIGONTE

ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR B COCCOLO

ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR C MCKAY

ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR D TOLIBAO

ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #3 LTD ED RETRO ANIMATION CVR

ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #3 MAIN GALLANT CVR

ROKU TP

RV9 #5 (OF 5)

SAINT SEIYA SAINTIA SHO GN VOL 09

SCIENCE COMICS CROWS GENIUS BIRDS GN

SEX DEATH REVOLUTION TP (MR)

SHADES OF MAGIC REBEL ARMY #4

SHIBUYA GOLDFISH GN VOL 07

SIMON SPECTOR #1 PURPLE FOIL VAR (MR)

STORM KIDS MONICA BLEUE WEREWOLF STORY #4 (OF 5)

SUPERBABES STARRING FEMFORCE #3

SWEET HEART #1 CVR A IAQUINTA (MR)

SWEET HEART #1 CVR B DIBARI (MR)

THAT CAN BE ARRANGED MUSLIM LOVE STORY GN

THE SUNKEN TOWER HC GN

TRANSFORMERS CLASSIC TV MAGAZINE MANGA HC VOL 01

WHISPER OMNIBUS TP VOL 01

WONDERLAND GN VOL 05

Source: Previews World