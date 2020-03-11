Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 3/11/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
CABLE #1
MARVEL COMICS
(W) Gerry Duggan (A) Phil Noto (CA) Skottie Young
THE DAWN OF REBELLION!
Cable was a grizzled old veteran of the wars to save the future… and he will be again. But for now, he’s a young mutant living in paradise leading a life of adventure! Nathan Summers, son of two of the most powerful mutants on Krakoa, has a destiny leading the youth of mutantkind in rebellion… so why not start now? Gerry Duggan (MARAUDERS, DEADPOOL) and Phil Noto (STAR WARS, POE DAMERON) bring us young Cable as we’ve never seen him before!
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1
MARVEL COMICS
(W) Sacks, Ethan (A) Paolo Villanelli (CA) Lee Bermejo
NEVER BETRAY A BOUNTY HUNTER – ESPECIALLY IF IT’S BOBA FETT!
Years ago, VALANCE and fellow bounty hunters BOSSK and BOBA FETT took on a mission that went sideways in a bad way after Valance’s mentor, NAKANO LASH, violently betrayed them. Valance’s team barely escaped with their lives. He never thought he’d face his old mentor ever again…until Lash finally resurfaces under mysterious circumstances. Every bounty hunter in the galaxy wants a piece and Valance is hell-bent on getting to the prize first. He has a score to settle-but so does Boba Fett!
X-MEN #8 DX
MARVEL COMICS
(W) Jonathan Hickman (A) Mahmud Asrar (CA) Leinil Francis Yu
The New Mutants are back from space, and they’ve brought intergalactic trouble with them! The Brood! The Shi’ar! The Starjammers! The Imperial Guard!
DECORUM #1
IMAGE COMICS
(W) Jonathan Hickman (A/CA) Mike Huddleston
SERIES PREMIERE! There are many assassins in the known universe. This is the story of the most well-mannered one. “Manners are a sensitive awareness of the feelings of others. If you have that awareness, you have good manners, no matter what knife you use.”
GREEN LANTERN SEASON 2 #2
DC COMICS
(W) Grant Morrison (A/CA) Liam Sharp
Hal Jordan is stuck on the worst possible planet he can imagine: Earth! Reassigned by the bold new Guardians to patrol his home planet, Hal finds himself a bit bored with his familiar haunts versus the infinite expanse and adventure of outer space. But when an invasion from the dawn of time strikes the planet, can Hal stop…the Ornitho-Men?!
All This Plus…
STAR WARS RISE KYLO REN #4
MARVEL COMICS
(W) Charles Soule (A) Will Sliney (CA) E.M. Gist
SINS OF THE SON
The Rise of KYLO REN concludes, as BEN SOLO, once the Jedi’s greatest hope, is swallowed by the Dark Side. It is his destiny – and if there was ever another path, SNOKE and the KNIGHTS OF REN made certain he could not see it. From Ben to Ren… and now he is lost.
ALL MY FRIENDS ARE GHOSTS ORIGINAL GN
B B FREE #3 (OF 12) CVR A
GHOSTED IN LA #9 (OF 12) CVR A KEENAN
GHOSTED IN LA #9 (OF 12) CVR B GRACE VAR
GO GO POWER RANGERS #30 CVR A MAIN CARLINI
GO GO POWER RANGERS #30 CVR B MERCADO VAR
JIM HENSON POWER OF DARK CRYSTAL TP VOL 03
JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #1 (OF 4) CVR A WALSH
JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #1 (OF 4) CVR B LASZLO
JIM HENSON STORYTELLER GHOSTS #1 (OF 4) FOC VAR
RED MOTHER #1 4TH PTG
RED MOTHER #2 2ND PTG
RONIN ISLAND #11 CVR A MILONOGIANNIS
RONIN ISLAND #11 CVR B PREORDER YOUNG VAR
BLACKWOOD MOURNING AFTER #2 (OF 4) CVR A FISH
BLACKWOOD MOURNING AFTER #2 (OF 4) CVR B MACLEAN
CRIMINAL MACABRE THE BIG BLEED OUT #4 (OF 4)
DISNEY ALICE IN WONDERLAND STORY O/T MOVIE IN COMICS HC
DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #2 (OF 3) CVR A VINCI (
DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #2 (OF 3) CVR B KAWAII
DISNEY PRINCESS FRIENDS FAMILY FANTASTIC TP
ELFQUEST STARGAZERS HUNT #3 (OF 8)
KABUKI OMNIBUS TP VOL 02
MACHINE GUN WIZARDS TP
NO ONE LEFT TO FIGHT TP
STARCRAFT TP VOL 03 SOLDIERS
TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #4 (OF 4) CVR A FRANQU
TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #4 (OF 4) CVR B CROOK
AQUAMAN GIANT #3
BATMAN #89 2ND PTG
BATMAN AND THE OUTSIDERS #11
BATMAN AND THE OUTSIDERS #11 CARD STOCK DELL OTTO VAR ED
BATMAN CITY OF CRIME DELUXE EDITION HC
BATMAN TALES OF THE DEMON HC
BATMANS GRAVE #6 (OF 12)
BATMANS GRAVE #6 (OF 12) JEEHYUNG LEE VAR ED
CATWOMAN #21
CATWOMAN #21 IAN MACDONALD VAR ED
DC SUPER HERO GIRLS POWERLESS TP
DCS WANTED WORLDS MOST DANGEROUS SUPERVILLAINS HC
DETECTIVE COMICS #38 FACSIMILE EDITION
DOLLAR COMICS BATMAN #428
DOLLAR COMICS ROBIN #1 1991
DOLLHOUSE FAMILY #5 (OF 6) (MR)
DOLLHOUSE FAMILY #5 (OF 6) JAY ANACLETO VAR ED (MR)
FLASH #751
FLASH #751 JUNGGEON YOON VAR ED
GREEN LANTERN SEASON 2 #2 (OF 12)
GREEN LANTERN SEASON 2 #2 (OF 12) NICOLA SCOTT VAR ED
HAWKMAN #22
HAWKMAN #22 GERARDO ZAFFINO VAR ED
HOUSE OF WHISPERS #19 (MR)
JUST IMAGINE STAN LEE CREATING THE DC UNIVERSE TP BOOK 01
LOONEY TUNES #254
MISTER MIRACLE BY STEVE ENGLEHART & STEVE GERBER HC
RWBY #6 (OF 7)
RWBY #6 (OF 7) EJIKURE VAR ED
SUPERMAN #21
SUPERMAN #21 BRYAN HITCH VAR ED
TERRIFICS #26
WONDER WOMAN #753
WONDER WOMAN #753 JAE LEE VAR ED
WONDER WOMAN CHEETAH TP
YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #3 (OF 4) 2ND PTG
YOUNG JUSTICE #14
YOUNG JUSTICE #14 DAVID LAFUENTE VAR ED
BLACK TERROR #5 FORNES LTD VIRGIN CVR
BLACK TERROR #5 RAHZZAH LTD VIRGIN CVR
CHASTITY #5 MAINE LTD VIRGIN CVR (MR)
CHASTITY #5 NODET LTD VIRGIN CVR (MR)
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 CVR A OLIVER
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 CVR B DAVILA
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 CVR C ANDOLFO
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 CVR D GEDEON ZOMBIE
DEJAH THORIS (2019) #4 CASTRO FOC BONUS VAR
DEJAH THORIS (2019) #4 CVR A PARRILLO
DEJAH THORIS (2019) #4 CVR B ANACLETO
DEJAH THORIS (2019) #4 CVR C LINSNER
DEJAH THORIS (2019) #4 CVR D GEDEON ZOMBIE
DEJAH THORIS (2019) #4 CVR E TASHA COSPLAY UK
JAMES BOND #4 CVR A RICHARDSON
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 DALTON LTD VIRGIN CVR
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #9 STAGGS LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA RED SONJA #1 ATLAS ED DODSON SGN
VAMPIRELLA RED SONJA #7 CASTRO FOC BONUS VAR
VAMPIRELLA RED SONJA #7 CVR A LEE
VAMPIRELLA RED SONJA #7 CVR B HENDERSON
VAMPIRELLA RED SONJA #7 CVR C ROMERO
VAMPIRELLA RED SONJA #7 CVR D KINGSTON COSPLAY
VAMPIRELLA RED SONJA #7 CVR E MOSS
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #1 SNIEGOSKI SGN ATLAS ED
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 PARRILLO LTD VIRGIN CVR
CARE BEARS TP VOL 01 UNLOCK THE MAGIC
DISNEY COMICS AND STORIES #11 CVR A MAZZARELLO
FROM HELL MASTER EDITION #10 (OF 10) CVR A CAMPBELL (MR)
JUDGE DREDD 100 PAGE GIANT
MARVEL ACTION CAPTAIN MARVEL #4 CVR A BOO
MARVEL VAULT OF HEROES THOR TP VOL 01
READ ONLY MEMORIES #3 (OF 4) CVR A SIMEONE
READ ONLY MEMORIES #3 (OF 4) CVR B NEOFOTISTOU
ROM DIRE WRAITHS #2 (OF 3) CVR A PIZARRI
ROM DIRE WRAITHS #2 (OF 3) CVR B HOWELL
STAR PIG TP VOL 01
TMNT ONGOING #101 2ND PTG
TMNT ONGOING TP VOL 23 CITY AT WAR PT 2
TRANSFORMERS #18 CVR A MIYAO
TRANSFORMERS #18 CVR B MCGUIRE-SMITH
UNCLE SCROOGE #55 CVR A SCIARRONE
DECORUM #1 (OF 8) CVR A HUDDLESTON (MR)
DECORUM #1 (OF 8) CVR B HUDDLESTON (MR)
DECORUM #1 (OF 8) CVR C MCKELVIE (MR)
MANIFEST DESTINY #42 (MR)
MOONSHINE #17 (MR)
PRETTY VIOLENT TP VOL 01 (MR)
REAVER #7 (MR)
SFSX SAFE SEX #7 (MR)
SNOTGIRL #15 CVR A HUNG
SNOTGIRL #15 CVR B OMALLEY
SONATA #9 CVR A HABERLIN & VAN DYKE (MR)
SONATA #9 CVR B HABERLIN & VAN DYKE (MR)
STEALTH #1 (OF 6)
WICKED & DIVINE HC VOL 04 (MR)
AMAZING SPIDER-MAN #41
AMAZING SPIDER-MAN #41 BROWN SPIDER-WOMAN VAR
ANNIHILATION SCOURGE TP
ANT-MAN #3 (OF 5)
AVENGERS #30 2ND PTG MCGUINNESS VAR
AVENGERS #32
AVENGERS #32 MCKONE SPIDER-WOMAN VAR
AVENGERS OF THE WASTELANDS #3 (OF 5)
BLACK WIDOW MARVEL TEAM-UP TP
CABLE #1 BLACK BLANK VAR DX
CABLE #1 DX
CABLE #1 YOUNG VAR DX
CAPTAIN MARVEL #14 2ND PTG GARBETT VAR
DAWN OF X TP VOL 03
FANTASTIC FOUR COMPLETE COLLECTION TP VOL 02 HEROES RETURN
FANTASTIC FOUR TP VOL 04 THING VS IMMORTAL HULK
GHOST RIDER #6
GHOST RIDER #6 YOON SPIDER-WOMAN VAR
GWEN STACY #2 (OF 5)
GWEN STACY #2 (OF 5) NAUCK VAR
HAWKEYE FREE FALL #4
HISTORY OF MARVEL UNIV TREASURY ED TP MCNIVEN CVR
HISTORY OF MARVEL UNIV TREASURY ED TP RODRIGUEZ CVR DM VAR
IMMORTAL HULK #32
IMMORTAL HULK #32 ZIRCHER SPIDER-WOMAN VAR
IMMORTAL HULK GREAT POWER #1 2ND PTG MOLINA VAR
JESSICA JONES BLIND SPOT #5 (OF 6)
JESSICA JONES BLIND SPOT #5 (OF 6) SIMMONDS VAR
LEGENDS OF MARVEL TP AVENGERS
MARVEL MONOGRAPH TP ART OF CHRIS BACHALO
MARVEL TALES SILVER SURFER #1
MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #3 (OF 5)
NEBULA #2 (OF 5)
NEW MUTANTS #9 DX
PUNISHER SOVIET #5 (OF 6) (MR)
ROCKET RACCOON AND GROOT GN TP TALL TAILS
SPIDER-HAM #4 (OF 5)
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 ANDREWS VAR
STAR WARS BOUNTY HUNTERS #1 BLANK VAR
STAR WARS DARTH VADER #1 2ND PTG IENCO VAR
STAR WARS DARTH VADER #2
STAR WARS DARTH VADER #2 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR
STAR WARS RISE KYLO REN #4 (OF 4)
SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1
SUB-MARINER MARVELS SNAPSHOT #1 DELLOTTO VAR
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 (OF 5)
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 (OF 5) RON LIM VAR
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #4 (OF 5) TAN VAR
THOR #229 FACSIMILE EDITION
THOR #4
THOR #4 GARRON SPIDER-WOMAN VAR
TRUE BELIEVERS EMPYRE ANELLE #1
TRUE BELIEVERS EMPYRE HULKLING #1
TRUE BELIEVERS EMPYRE QUOI #1
VENOM #24
VENOM #24 ROCK-HE KIM SPIDER-WOMAN VAR
WOLVERINE EPIC COLLECTION TP INNER FURY
X-MEN #8 DX
X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4) 2ND PTG DODSON VAR
Other Comic Books
20TH CENTURY BOYS TP VOL 07 PERFECT ED URASAWA
ADLER #2 CVR A WARD
ADLER #2 CVR B MCCAFFREY
ADLER #2 CVR C VICTORIAN HOMAGE
ADVENTURE FINDERS EDGE OF EMPIRE TP
AGGRETSUKO #1 2ND PTG
AGGRETSUKO #2 CVR A WILLIAMS
AGGRETSUKO #2 CVR B MCGINTY
ANGEL STOMP FUTURE #1 PURPLE FOIL VAR (MR)
BEASTARS GN VOL 05
BETTY & VERONICA FRIENDS FOREVER ALL RELATIVE #1
BLOODSHOT (2019) (NEW ARC) #7 CVR A KIRKHAM
BLOODSHOT (2019) (NEW ARC) #7 CVR B NGU
BLOODSHOT (2019) (NEW ARC) #7 CVR C VIRELLA
BOOK OF FORKS GN
CAPTAIN GINGER SEASON 2 #2
CASPERS SPOOKSVILLE #3 (OF 4) RETRO ANIMATION LTD ED CVR (RE
CASPERS SPOOKSVILLE #3 (OF 4) SHANOWER MAIN CVR (RES)
CASTE HEAVEN GN VOL 01 (MR)
CHERRY MAGIC GN VOL 01
CONDITIONS OF PARADISE GN (MR)
COSMO FAMILIA GN VOL 01
DAIRY RESTAURANT GN
DELICIOUS IN DUNGEON GN VOL 08
DRAGON HOOPS HC GN
EPIC TALES CAPT UNDERPANTS VOL 02 GEORGE & HAROLDS COMIX
FRANK IRONWINE #1 PURPLE FOIL VAR (MR)
GAMAYUN TALES GN VOL 01
GHOST WOLF VOL 3 END OF ALL TALES #1
GIRL FROM OTHER SIDE SIUIL RUN GN VOL 08
GLASS TOWN IMAGINARY WORLD OF BRONTES GN
GOLDEN SHEEP GN VOL 03
GRIMM FAIRY TALES JASCO GAMES ONE SHOT #1 CVR A VIGONTE
GRIMM FAIRY TALES JASCO GAMES ONE SHOT #1 CVR B VIGONTE
HELLS PARADISE JIGOKURAKU GN VOL 01 (MR)
HOMESTUCK HC VOL 06 ACT 5 ACT 2 PART 2
IGNITED #8 (MR)
IGNITION CITY #2 CHARACTER DESIGN VAR (MR)
IGNITION CITY #3 CHARACTER DESIGN VAR (MR)
IGNITION CITY #4 CHARACTER DESIGN VAR (MR)
IGNITION CITY #5 CHARACTER DESIGN VAR (MR)
JOURNEY UNDER THE ARCTIC HC GN W/ DUST JACKET
KNIGHT OF ICE GN VOL 01
LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #3 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH ABANDON ALL HOPE #4 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH ANNUAL #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH APOCALYPTIC ABYSS #1 (OF 2) DAMAGED HOMAGE ED (MR
LADY DEATH APOCALYPTIC ABYSS #1 (OF 2) RAW ED (MR)
LADY DEATH ART OF JUAN JOSE RYP PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH BLACKLANDS #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH BLACKLANDS #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH BLACKLANDS #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH BLACKLANDS #3 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH BLACKLANDS #4 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH DEATH GODDESS PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH FETISHES 2006 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH INFERNAL SINS PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH LEATHER & LACE 2005 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH LOST SOULS #0 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH LOST SOULS #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH LOST SOULS #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH MASTERWORKS PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH PIRATE QUEEN PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH SACRILEGE #0 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH SHI #0 EMERALD GREEN FOIL VAR (MR)
LADY DEATH SHI #0 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH SHI PREVIEW EMERALD GREEN FOIL VAR (MR)
LADY DEATH SHI PREVIEW PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH UNHOLY RUIN #1 DAMAGED HOMAGE EDITION (MR)
LADY DEATH VS WAR ANGEL PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH WICKED #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LADY DEATH WICKED #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR)
LEVIUS EST GN VOL 03
MAN WHO EFFED UP TIME #2 CVR A MOSTERT
MEANWHILE 10TH ANNIVERSARY ED
MENAGE A 3 GN VOL 05 (MR)
METAL HURLANT SELECTED WORKS SC
NICNEVIN AND BLOODY QUEEN GN (MR)
NIOBE SHE IS DEATH #3 CVR A MITCHELL
NIOBE SHE IS DEATH #3 CVR B JAE LEE
NO GUNS LIFE GN VOL 04
NORAGAMI STRAY GOD GN VOL 21
NORTH BEND #1 CVR A ROB CAREY
NORTH BEND #1 CVR B TULA LOTAY
PEANUTS TP SNOOPY FIRST BEAGLE IN SPACE
QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS GN VOL 08 (MR)
QUIT CITY #1 PURPLE FOIL VAR (MR)
RADIANT GN VOL 10
RAI (2019) #5 CVR A BACHS
RAI (2019) #5 CVR B SEPULVEDA
RAI (2019) #5 CVR C POLLINA
RECORD OF GRANCREST WAR GN VOL 06 (MR)
RIN-NE GN VOL 32
RISE #6 (RES)
RISE OF THE TYRANT VOL 01 #4 (OF 4)
ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR A VIGONTE
ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR B COCCOLO
ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR C MCKAY
ROBYN HOOD VIGILANTE #5 (OF 6) CVR D TOLIBAO
ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #3 LTD ED RETRO ANIMATION CVR
ROCKY & BULLWINKLE SEEN ON TV #3 MAIN GALLANT CVR
ROKU TP
RV9 #5 (OF 5)
SAINT SEIYA SAINTIA SHO GN VOL 09
SCIENCE COMICS CROWS GENIUS BIRDS GN
SEX DEATH REVOLUTION TP (MR)
SHADES OF MAGIC REBEL ARMY #4
SHIBUYA GOLDFISH GN VOL 07
SIMON SPECTOR #1 PURPLE FOIL VAR (MR)
STORM KIDS MONICA BLEUE WEREWOLF STORY #4 (OF 5)
SUPERBABES STARRING FEMFORCE #3
SWEET HEART #1 CVR A IAQUINTA (MR)
SWEET HEART #1 CVR B DIBARI (MR)
THAT CAN BE ARRANGED MUSLIM LOVE STORY GN
THE SUNKEN TOWER HC GN
TRANSFORMERS CLASSIC TV MAGAZINE MANGA HC VOL 01
WHISPER OMNIBUS TP VOL 01
WONDERLAND GN VOL 05
Source: Previews World