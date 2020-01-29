Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 1/29/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
THOR #2
MARVEL COMICS
(W) Donny Cates (A) Nic Klein (CA) Olivier Coipel
THE BLACK WINTER AND THE DEVOURER KING!
Before him lies the Black Winter; behind, a trail of death wrought by his own hand. The God of Thunder hurtles through the cosmos, searching for the power to save Asgard and all existence. But no power in the heavens can save a god – a king – from his bloody duty.
DETECTIVE COMICS ANNUAL #3
DC COMICS
(W) Peter J. Tomasi (A) Sumit Kumar, Eduardo Risso (CA) Steve Rude
Of all the mayhem and madness that “City of Bane” visited upon Batman’s world, the death of Alfred Pennyworth had the greatest impact. As Bruce struggles to pick up the pieces of his life, the absence of the man who had always helped him is felt with devastating consequences. With new storm clouds brewing on the horizon, does Bruce Wayne have what it takes to honor his dearest friend’s memory?
PROTECTOR #1 (MR)
IMAGE COMICS
(W) Simon Roy, Daniel M. Bensen (A) Artyom Trakhanov (CA) James Stokoe
SERIES PREMIERE! From SIMON ROY (Prophet), Sideways Award-winning author DANIEL M. BENSEN (Junction), ARTYOM TRAKHANOV (UNDERTOW), JASON WORDIE (GOD COUNTRY), and HASSAN OTSMANE-ELHAOU (Red Sonja) comes a sci-fi adventure equal parts Conan the Barbarian, Mad Max, and The Expanse.
Of all the tribes that dwell in the hot ruins of far-future North America, the Hudsoni reign supreme, but even they fear and obey the godlike Devas. When the Devas warn of an old-world demon in the conquered city of Shikka-Go, Hudsoni war chief First Knife decides to deal with the threat personally.
FRANKENSTEIN UNDONE #1 (OF 5)
DARK HORSE COMICS
(W) Mike Mignola, Scott Allie (A/CA) Ben Stenbeck
Frankenstein’s creator lies dead in the icy grip of the Arctic, and the monster searches for a new purpose. Just as he thinks he’s found one with a group of unlikely companions, disaster strikes-and the monster is catapulted out of Mary Shelley’s novel and into the world of Hellboy. Bridging Mary Shelley’s original Frankenstein novella and Mike Mignola’s Frankenstein Underground, this series brings together Mignola, Scott Allie, Ben Stenbeck, Brennan Wagner, and Clem Robins for an all-new horror adventure in the far north.
TMNT ONGOING #102
IDW PUBLISHING
(W) Tom Waltz, Kevin Eastman, Sophie Campbell (A/CA) Sophie Campbell
The Turtles are separated, each trying to find their own way forward. With their absence, Old Hob fills the power vacuum with the help of some very unusual new mutants!
All This Plus…
X-MEN #5 DX
MARVEL COMICS
(W) Jonathan Hickman (A) R. B. Silva (CA) Leinil Francis Yu
The X-Men, the most powerful heroes on the planet, deal with an old nemesis’ surprising return…
GO GO POWER RANGERS #28 20 COPY VIDAL INCV
GO GO POWER RANGERS #28 CVR A CARLINI
GO GO POWER RANGERS #28 CVR B MERCADO VAR
GO GO POWER RANGERS #28 FOC MAD VAR
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS TP VOL 10
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 UNLOCK B&W ED
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #5
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #5 FOC VAR
ALIENS RESCUE TP
ELFEN LIED OMNIBUS TP VOL 03
FF DOT PIXEL ART OF FINAL FANTASY HC
FRANKENSTEIN UNDONE #1 (OF 5) CVR A STENBECK
FRANKENSTEIN UNDONE #1 (OF 5) CVR B MIGNOLA
INVISIBLE KINGDOM #9 (MR)
PERRY BIBLE FELLOWSHIP HC 10TH ANNIVERSARY EDITION
WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #3 (OF 5)
ACTION COMICS #1019
ACTION COMICS #1019 CARD STOCK VAR ED
ADVENTURES OF SUPERMAN JOSE LUIS GARCIA LOPEZ HC VOL 02
AQUAMAN DEATH OF A PRINCE DLX ED HC
BAT AND THE CAT 80 YEARS OF ROMANCE HC
BATMAN BEYOND TP VOL 06 DIVIDE CONQUER AND KILL
BIRDS OF PREY MURDER AND MYSTERY TP
DC PREVIEWS #22 FEBRUARY 2020 EXTRAS
DC SUPER HERO GIRLS GIANT #2 (RES)
DETECTIVE COMICS ANNUAL #3
DIAL H FOR HERO #11 (OF 12)
DOLLAR COMICS DETECTIVE COMICS #554
FAR SECTOR #1 (OF 12) 2ND PTG (MR)
FLASH #87
FLASH #87 VAR ED
GREEN LANTERN BLACKSTARS #3 (OF 3)
GREEN LANTERN BLACKSTARS #3 (OF 3) VAR ED
JUSTICE LEAGUE #39
JUSTICE LEAGUE #39 VAR ED
JUSTICE LEAGUE DARK #19
JUSTICE LEAGUE DARK #19 VAR ED
LAST GOD #1 2ND PTG (MR)
LAST GOD #4 (MR)
SHADOW OF THE BATGIRL TP
SUICIDE SQUAD #2
SUICIDE SQUAD #2 CARD STOCK VAR ED
TERRIFICS #24
TERRIFICS #24 VAR ED
TITANS BURNING RAGE #6 (OF 7)
BETTIE PAGE UNBOUND #10 CVR A ROYLE
BETTIE PAGE UNBOUND #10 CVR B MARQUES
BETTIE PAGE UNBOUND #10 CVR C SHANNON
BETTIE PAGE UNBOUND #10 CVR D OHTA
BETTIE PAGE UNBOUND #10 CVR E PHOTO
DYNAMITE COSPLAY TRADING CARD 12 PACK BOX
DYNAMITE COSPLAY TRADING CARD FOIL PACK
GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 CVR A MILLER (MR)
GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 CVR B RUBI (MR)
GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 CVR C SEGOVIA (MR)
GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 CVR D GUICE (MR)
KISS ZOMBIES #2 SAYGER LTD VIRGIN CVR
KISS ZOMBIES #2 SUYDAM LTD VIRGIN CVR
KISS ZOMBIES #3 CVR A SUYDAM
KISS ZOMBIES #3 CVR B SAYGER
KISS ZOMBIES #3 CVR C BUCHEMI
KISS ZOMBIES #3 CVR D PHOTO
KISS ZOMBIES #3 HAESER FOC BONUS VAR
RED SONJA #12 CONNER VIRGIN CVR
RED SONJA #12 LINSNER VIRGIN CVR
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 CVR A DALTON
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 CVR B HACK
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 CVR C BRAGA
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 CVR D PARENT
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 CVR E STAGGS
VAMPIRELLA #1 JUSKO CGC GRADED CVR
VAMPIRELLA #1 MARCH CGC GRADED CVR
VAMPIRELLA #1 ROSS CGC GRADED CVR
VAMPIRELLA #6 ARTGERM LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #7 HETRICK FOC BONUS VAR
VAMPIRELLA RED SONJA #4 TEDESCO VIRGIN CVR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 OLIVER LTD VIRGIN CVR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 PARRILLO LTD VIRGIN CVR
BATMAN ANIMATED SERIES GOTHAM UNDER SIEGE MASTERMINDS MAYHEM
CLUE TP CANDLESTICK
DUCKTALES TP VOL 07 IMPOSTERS & INTERNS
LOVE & OTHER WEIRD THINGS TP
NARCOS #2 (OF 4) CVR A MALHOTRA (RES)
NARUTO SHIPPUDEN VILLAGE DEFENDERS
READ ONLY MEMORIES #2 (OF 4) CVR A SIMEONE
READ ONLY MEMORIES #2 (OF 4) CVR B NEOFOTISTOU
STAR TREK PICARD #3 (OF 3) CVR A PITRE-DUROCHER
STAR TREK PICARD COUNTDOWN #1 (OF 3) 2ND PTG
STAR WARS ADVENTURES #30 CVR A FLOREAN
STAR WARS ADVENTURES #30 CVR B BUISAN
STAR WARS ADVENTURES OMNIBUS TP VOL 01
TMNT ONGOING #102 CVR A CAMPBELL
TMNT ONGOING #102 CVR B EASTMAN
TRANSFORMERS #16 CVR A HOWELL
TRANSFORMERS #16 CVR B LAREN
USAGI YOJIMBO COLOR CLASSICS #1
CRIMINAL #12 (MR)
FARMHAND #13 (MR)
ICE CREAM MAN #17 CVR A MORAZZO & OHALLORAN (MR)
ICE CREAM MAN #17 CVR B WALSH (MR)
KILLADELPHIA #3 CVR A ALEXANDER (MR)
KILLADELPHIA #3 CVR B SCALERA (MR)
MONSTRESS #25 (MR)
OLYMPIA #3 (OF 5)
OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #44 (MR)
PROTECTOR #1 (MR)
REDNECK #25 (MR)
SEA OF STARS TP VOL 01
SEX CRIMINALS #26 (MR)
SEX CRIMINALS #26 XXX LATOUR VAR (MR)
THUMBS TP (MR)
WEATHERMAN VOL 2 #6 CVR A FOX (MR)
WEATHERMAN VOL 2 #6 CVR B ROBINSON (MR)
WEATHERMAN VOL 2 #6 CVR C LADRONN (MR)
ACTS OF VENGEANCE TP AVENGERS
AMAZING SPIDER-MAN #347 FACSIMILE EDITION
AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #1 (OF 5)
AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #1 (OF 5) LUBERA VAR
AVENGERS #26 2ND PTG KEOWN VAR
AVENGERS #30
AVENGERS #30 PHAM MARVEL X VAR
AVENGERS BY JASON AARON TP VOL 05 CHALLENGE OF GHOST RIDERS
AVENGERS OF THE WASTELANDS #1 (OF 5)
AVENGERS OF THE WASTELANDS #1 (OF 5) GARRY BROWN VAR
BLACK WIDOW TP WIDOWMAKER
CAPTAIN AMERICA #18
CAPTAIN AMERICA #18 KUBERT MARVELS X VAR
CAPTAIN MARVEL THE END #1
CAPTAIN MARVEL THE END #1 MOMOKO VAR
CONAN SERPENT WAR #1 (OF 4) 2ND PTG EATON VAR
CONAN THE BARBARIAN #12
DEADPOOL THE END #1
DEADPOOL THE END #1 ESPIN VAR
DOCTOR DOOM #3 2ND PTG LARROCA VAR
DOCTOR STRANGE THE END #1
DOCTOR STRANGE THE END #1 ANDRADE VAR
DR STRANGE #2
DR STRANGE #2 VATINE MARVELS X VAR
EARTH X TP NEW PTG
EXCALIBUR #3 2ND PTG ASRAR VAR DX
FALLEN ANGELS #3 2ND PTG WITTER VAR DX
FALLEN ANGELS #4 2ND PTG NAKAYAMA VAR DX
FALLEN ANGELS #6 DX
FANTASTIC FOUR ANNUAL #6 FACSIMILE EDITION
FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION COMING GALACTUS TP NEW PTG
FANTASTIC FOUR GRAND DESIGN TP
FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN TP VOL 02 HOSTILE TAKEOVERS
HAWKEYE FREE FALL #2
IMMORTAL HULK #30
IMMORTAL HULK #30 DEL MUNDO MARVELS X VAR
IRON MAN TP THE END NEW PTG
JESSICA JONES BLIND SPOT #2 (OF 6)
JESSICA JONES BLIND SPOT #2 (OF 6) SIMMONDS VAR
MAGNIFICENT MS MARVEL #10 2ND PTG JUNG VAR
MAGNIFICENT MS MARVEL #7 2ND PTG VECCHIO VAR
MAGNIFICENT MS MARVEL #8 2ND PTG VECCHIO VAR
MAGNIFICENT MS MARVEL #9 2ND PTG VECCHIO VAR
MARAUDERS #3 2ND PTG DAUTERMAN VAR DX
MARAUDERS #4 2ND PTG DAUTERMAN VAR DX
MARVEL PREVIEWS VOL 04 #31 FEBRUARY 2020 EXTRAS
MARVELS SPIDER-MAN SCRIPT BOOK HC
MARVEL-VERSE GN TP BLACK PANTHER
MILES MORALES SPIDER-MAN #13 2ND PTG GARRON VAR
MMW MIGHTY THOR HC VOL 19
MMW MIGHTY THOR HC VOL 19 DM VAR ED 286
NEW MUTANTS #6 DX
RAVENCROFT #1 (OF 5)
RAVENCROFT #1 (OF 5) JACINTO VAR
SAVAGE AVENGERS #8 2ND PTG ZIRCHER VAR
SCREAM CURSE OF CARNAGE #3
SPIDER-HAM #2 (OF 5)
SPIDER-HAM #2 (OF 5) BRADSHAW VAR
SPIDER-MAN #3 (OF 5) 2ND PTG VAR
STAR WARS #2
STAR WARS #2 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR
STAR WARS RISE KYLO REN #1 (OF 4) 2ND PTG CRAIN SPOT COLOR V
TAROT #2 (OF 4)
TAROT #2 (OF 4) DAVIS VAR
THOR #2
THOR #2 KLEIN DESIGN VAR
THOR BY JASON AARON COMPLETE COLLECTION TP VOL 02
TONY STARK IRON MAN #19 2ND PTG LOZANO VAR
TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE ABSORBING MAN #1
TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE KLAW #1
WEAPON PLUS WORLD WAR IV
WEAPON PLUS WORLD WAR IV SKAN VAR
WHAT IF CLASSIC COMPLETE COLLECTION TP VOL 03
WOLVERINE TP THE END NEW PTG
WOLVERINE VS SABRETOOTH 3D #1
X-FORCE #3 2ND PTG WEAVER VAR DX
X-FORCE #4 2ND PTG WEAVER VAR DX
X-FORCE #6 DX
X-MEN #3 2ND PTG YU VAR DX
X-MEN #5 DX
X-MEN #5 MARTIN MARVELS X VAR DX
Other Comic Books
750CC DOWN LINCOLN HIGHWAY GN
AIRBOY #51 CVR A MCKEE
AIRBOY #51 CVR B STERANKO
AIRBOY #51 CVR C KIETH
AIRBOY #51 CVR D KINDT
AIRBOY #51 CVR E GULACY
AIRBOY #51 CVR F TALAJIC
ALICE SECRET AGENT OF WONDERLAND YR GN
ALMOST AMERICAN GIRL GN
ALMOST AMERICAN GIRL HC GN
ANIMOSITY #26 (MR)
APOCALYPSE GIRL #1 (OF 6)
APOSIMZ GN VOL 04
ASTRONAUTS WOMEN ON FINAL FRONTIER HC GN
ASTRONAUTS WOMEN ON FINAL FRONTIER SC GN
BELLE OATH OF THORNS #4 (OF 6) CVR A JOHNSON
BELLE OATH OF THORNS #4 (OF 6) CVR B TOLIBAO
BELLE OATH OF THORNS #4 (OF 6) CVR C ROYLE
BELLE OATH OF THORNS #4 (OF 6) CVR D VITORINO
BLACK STARS ABOVE #3 (MR)
BLASTOSAURUS #7
CARDCAPTOR SAKURA COLL ED HC VOL 03 (OF 9)
CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #3 (MR)
CARTOON DIALECTICS #1
CASPER PRESENTS WENDY & WITCH WIDOW
CASPER PRESENTS WENDY & WITCH WIDOW LTD ED RETRO CVR
COLLECTED TOPPI HC VOL 03 SOUTH AMERICA
COOKIE & KID #6 (OF 6)
CULT CLASSIC CREATURE FEATURE #4
DARKSTALKERS RISE OF THE NIGHT WARRIORS HC
DF TMNT #100 DYNAMIC FORCES EASTMAN EXC PLUS 1
DISNEY DESCENDANTS DIZZYS NEW FORTUNE COMPLETE TP
EC KURTZMAN MAN & SUPERMAN & OTHER STORIES HC
EXCITING COMICS #4 CVR A
EXCITING COMICS #4 CVR B CRIMEBUSTER 76 VAR
FALLEN SUNS TP VOL 01 THE ROOT (RES)
GERONIMO STILTON REPORTER HC VOL 04 MUMMY WITH NO NAME
GINSENG ROOTS #3
GOLD DIGGER #270
HELLWITCH HELLBOURNE #1 S&N RAW ED (MR)
HERO OVERPOWERED BUT OVERLY CAUTIOUS GN VOL 01
HINOWA GA CRUSH GN VOL 03
HORROR DOUBLE FEATURE ONE-SHOT
HOUSE OF CEREBUS ONE SHOT
IM GREAT PRINCE IMHOTEP GN VOL 01
INCREDIBLE ROCKHEAD COMPLETE COLLECTION GN
KI-6 KILLERS TP VOL 01
KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #270
LADY DEATH RULES HC VOL 02 SGN ED (MR)
LADY DEATH UNHOLY RUIN #2 S&N RAW ED (MR)
LIVING ROOM MATSUNAGA SAN GN VOL 01
MALL #5 (MR)
MALL #6 CVR A
MALL #6 CVR B
MAN WITHOUT TALENT GN
METABARONS BOX SET HC
MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #3 CVR C EJIKURE (MR)
MISPLACED #3
MONSTER AND ME COMPLETE COLLECTION GN
MONSTROUS MAD DASH ONE-SHOT
NILS TREE OF LIFE HC
OGRES #3 (OF 4)
OWLY COLOR ED GN VOL 01 WAY HOME
OWLY COLOR ED HC GN VOL 01 WAY HOME
PARADOX ONE-SHOT
PARHAM ITAN TALES FROM BEYOND GN VOL 01
PETER PAN IN MUMMY LAND YR GN
POGO COMP SYNDICATED STRIPS HC BOX SET VOL 5 & 6
POGO COMP SYNDICATED STRIPS HC VOL 06 CLEAN AS WEASEL
PRINCELESS RAVEN PIRATE PRINCESS TP VOL 08 AFTERGLOW AND AFT
PRINCESS CANDY COMPLETE COLLECTION GN
QUANTUM & WOODY (2020) #1 (OF 4) CVR A NAKAYAMA
QUANTUM & WOODY (2020) #1 (OF 4) CVR B JOHNSON
QUANTUM & WOODY (2020) #1 (OF 4) CVR C LOPEZ
QUANTUM & WOODY (2020) #1 (OF 4) CVR D BLANK
QUANTUM & WOODY (2020) #1 (OF 4) CVR F #1-4 PRE-ORDER BUNDLE
QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS GN VOL 07 (MR)
REPLAY MANGA GN VOL 01 YAOI
RICK & MORTY #58 CVR A ELLERBY
RICK & MORTY #58 CVR B SPANO
ROBIN HOOD TIME TRAVELER YR GN
SEANCE ROOM #2 (OF 4) (MR)
SEERESS EMBLA OF THE DEAD ONE-SHOT (MR)
SHOPLIFTERS WILL BE LIQUIDATED #4
SILVER SPURS OF OZ YR GN
SKELETON TP VOL 01
SNAPDRAGON HC GN
SNAPDRAGON SC GN VOL 01
SPORTS IS HELL GN
STREET FIGHTER VS DARKSTALKERS UNDERWORLD WARRIORS HC
TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #120 (MR)
THOUGH YOU MAY BURN TO ASH GN VOL 06 (MR)
TOUCHING EVIL #3 (OF 7)
VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #1 CVR A
VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #1 CVR B
WILLIAM LAST SHADOWS OF CROWN #4
WILLIAM LAST SHADOWS OF CROWN #5
WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #96
ZAGOR IN JAWS OF MADNESS HC GN
ZINC ALLOY COMPLETE COLLECTION GN
ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR A MACCAGNI (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR B MACCAGNI RISQUE (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR C BAUGH VAR (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR D BAUGH RISQUE (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR E BOO RUDETOONS (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR F BOO RUDETOONS RISQUE (MR)
ZORRO RISE OF THE OLD GODS #4 CVR A CALZADA
ZORRO RISE OF THE OLD GODS #4 CVR B LTD ED PULP
Source: Previews World