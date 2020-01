Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 1/29/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.

THOR #2

MARVEL COMICS

(W) Donny Cates (A) Nic Klein (CA) Olivier Coipel

THE BLACK WINTER AND THE DEVOURER KING!

Before him lies the Black Winter; behind, a trail of death wrought by his own hand. The God of Thunder hurtles through the cosmos, searching for the power to save Asgard and all existence. But no power in the heavens can save a god – a king – from his bloody duty.

DETECTIVE COMICS ANNUAL #3

DC COMICS

(W) Peter J. Tomasi (A) Sumit Kumar, Eduardo Risso (CA) Steve Rude

Of all the mayhem and madness that “City of Bane” visited upon Batman’s world, the death of Alfred Pennyworth had the greatest impact. As Bruce struggles to pick up the pieces of his life, the absence of the man who had always helped him is felt with devastating consequences. With new storm clouds brewing on the horizon, does Bruce Wayne have what it takes to honor his dearest friend’s memory?

PROTECTOR #1 (MR)

IMAGE COMICS

(W) Simon Roy, Daniel M. Bensen (A) Artyom Trakhanov (CA) James Stokoe

SERIES PREMIERE! From SIMON ROY (Prophet), Sideways Award-winning author DANIEL M. BENSEN (Junction), ARTYOM TRAKHANOV (UNDERTOW), JASON WORDIE (GOD COUNTRY), and HASSAN OTSMANE-ELHAOU (Red Sonja) comes a sci-fi adventure equal parts Conan the Barbarian, Mad Max, and The Expanse.

Of all the tribes that dwell in the hot ruins of far-future North America, the Hudsoni reign supreme, but even they fear and obey the godlike Devas. When the Devas warn of an old-world demon in the conquered city of Shikka-Go, Hudsoni war chief First Knife decides to deal with the threat personally.

FRANKENSTEIN UNDONE #1 (OF 5)

DARK HORSE COMICS

(W) Mike Mignola, Scott Allie (A/CA) Ben Stenbeck

Frankenstein’s creator lies dead in the icy grip of the Arctic, and the monster searches for a new purpose. Just as he thinks he’s found one with a group of unlikely companions, disaster strikes-and the monster is catapulted out of Mary Shelley’s novel and into the world of Hellboy. Bridging Mary Shelley’s original Frankenstein novella and Mike Mignola’s Frankenstein Underground, this series brings together Mignola, Scott Allie, Ben Stenbeck, Brennan Wagner, and Clem Robins for an all-new horror adventure in the far north.

TMNT ONGOING #102

IDW PUBLISHING

(W) Tom Waltz, Kevin Eastman, Sophie Campbell (A/CA) Sophie Campbell

The Turtles are separated, each trying to find their own way forward. With their absence, Old Hob fills the power vacuum with the help of some very unusual new mutants!

All This Plus …

X-MEN #5 DX

MARVEL COMICS

(W) Jonathan Hickman (A) R. B. Silva (CA) Leinil Francis Yu

The X-Men, the most powerful heroes on the planet, deal with an old nemesis’ surprising return…

GO GO POWER RANGERS #28 20 COPY VIDAL INCV

GO GO POWER RANGERS #28 CVR A CARLINI

GO GO POWER RANGERS #28 CVR B MERCADO VAR

GO GO POWER RANGERS #28 FOC MAD VAR

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS TP VOL 10

POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 UNLOCK B&W ED

SOMETHING IS KILLING CHILDREN #5

SOMETHING IS KILLING CHILDREN #5 FOC VAR

ALIENS RESCUE TP

ELFEN LIED OMNIBUS TP VOL 03

FF DOT PIXEL ART OF FINAL FANTASY HC

FRANKENSTEIN UNDONE #1 (OF 5) CVR A STENBECK

FRANKENSTEIN UNDONE #1 (OF 5) CVR B MIGNOLA

INVISIBLE KINGDOM #9 (MR)

PERRY BIBLE FELLOWSHIP HC 10TH ANNIVERSARY EDITION

WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #3 (OF 5)

ACTION COMICS #1019

ACTION COMICS #1019 CARD STOCK VAR ED

ADVENTURES OF SUPERMAN JOSE LUIS GARCIA LOPEZ HC VOL 02

AQUAMAN DEATH OF A PRINCE DLX ED HC

BAT AND THE CAT 80 YEARS OF ROMANCE HC

BATMAN BEYOND TP VOL 06 DIVIDE CONQUER AND KILL

BIRDS OF PREY MURDER AND MYSTERY TP

DC PREVIEWS #22 FEBRUARY 2020 EXTRAS

DC SUPER HERO GIRLS GIANT #2 (RES)

DETECTIVE COMICS ANNUAL #3

DIAL H FOR HERO #11 (OF 12)

DOLLAR COMICS DETECTIVE COMICS #554

FAR SECTOR #1 (OF 12) 2ND PTG (MR)

FLASH #87

FLASH #87 VAR ED

GREEN LANTERN BLACKSTARS #3 (OF 3)

GREEN LANTERN BLACKSTARS #3 (OF 3) VAR ED

JUSTICE LEAGUE #39

JUSTICE LEAGUE #39 VAR ED

JUSTICE LEAGUE DARK #19

JUSTICE LEAGUE DARK #19 VAR ED

LAST GOD #1 2ND PTG (MR)

LAST GOD #4 (MR)

SHADOW OF THE BATGIRL TP

SUICIDE SQUAD #2

SUICIDE SQUAD #2 CARD STOCK VAR ED

TERRIFICS #24

TERRIFICS #24 VAR ED

TITANS BURNING RAGE #6 (OF 7)

BETTIE PAGE UNBOUND #10 CVR A ROYLE

BETTIE PAGE UNBOUND #10 CVR B MARQUES

BETTIE PAGE UNBOUND #10 CVR C SHANNON

BETTIE PAGE UNBOUND #10 CVR D OHTA

BETTIE PAGE UNBOUND #10 CVR E PHOTO

DYNAMITE COSPLAY TRADING CARD 12 PACK BOX

DYNAMITE COSPLAY TRADING CARD FOIL PACK

GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 CVR A MILLER (MR)

GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 CVR B RUBI (MR)

GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 CVR C SEGOVIA (MR)

GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #1 CVR D GUICE (MR)

KISS ZOMBIES #2 SAYGER LTD VIRGIN CVR

KISS ZOMBIES #2 SUYDAM LTD VIRGIN CVR

KISS ZOMBIES #3 CVR A SUYDAM

KISS ZOMBIES #3 CVR B SAYGER

KISS ZOMBIES #3 CVR C BUCHEMI

KISS ZOMBIES #3 CVR D PHOTO

KISS ZOMBIES #3 HAESER FOC BONUS VAR

RED SONJA #12 CONNER VIRGIN CVR

RED SONJA #12 LINSNER VIRGIN CVR

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 CVR A DALTON

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 CVR B HACK

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 CVR C BRAGA

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 CVR D PARENT

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #8 CVR E STAGGS

VAMPIRELLA #1 JUSKO CGC GRADED CVR

VAMPIRELLA #1 MARCH CGC GRADED CVR

VAMPIRELLA #1 ROSS CGC GRADED CVR

VAMPIRELLA #6 ARTGERM LTD VIRGIN CVR

VAMPIRELLA #7 HETRICK FOC BONUS VAR

VAMPIRELLA RED SONJA #4 TEDESCO VIRGIN CVR

VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 OLIVER LTD VIRGIN CVR

VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 PARRILLO LTD VIRGIN CVR

BATMAN ANIMATED SERIES GOTHAM UNDER SIEGE MASTERMINDS MAYHEM

CLUE TP CANDLESTICK

DUCKTALES TP VOL 07 IMPOSTERS & INTERNS

LOVE & OTHER WEIRD THINGS TP

NARCOS #2 (OF 4) CVR A MALHOTRA (RES)

NARUTO SHIPPUDEN VILLAGE DEFENDERS

READ ONLY MEMORIES #2 (OF 4) CVR A SIMEONE

READ ONLY MEMORIES #2 (OF 4) CVR B NEOFOTISTOU

STAR TREK PICARD #3 (OF 3) CVR A PITRE-DUROCHER

STAR TREK PICARD COUNTDOWN #1 (OF 3) 2ND PTG

STAR WARS ADVENTURES #30 CVR A FLOREAN

STAR WARS ADVENTURES #30 CVR B BUISAN

STAR WARS ADVENTURES OMNIBUS TP VOL 01

TMNT ONGOING #102 CVR A CAMPBELL

TMNT ONGOING #102 CVR B EASTMAN

TRANSFORMERS #16 CVR A HOWELL

TRANSFORMERS #16 CVR B LAREN

USAGI YOJIMBO COLOR CLASSICS #1

CRIMINAL #12 (MR)

FARMHAND #13 (MR)

ICE CREAM MAN #17 CVR A MORAZZO & OHALLORAN (MR)

ICE CREAM MAN #17 CVR B WALSH (MR)

KILLADELPHIA #3 CVR A ALEXANDER (MR)

KILLADELPHIA #3 CVR B SCALERA (MR)

MONSTRESS #25 (MR)

OLYMPIA #3 (OF 5)

OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #44 (MR)

PROTECTOR #1 (MR)

REDNECK #25 (MR)

SEA OF STARS TP VOL 01

SEX CRIMINALS #26 (MR)

SEX CRIMINALS #26 XXX LATOUR VAR (MR)

THUMBS TP (MR)

WEATHERMAN VOL 2 #6 CVR A FOX (MR)

WEATHERMAN VOL 2 #6 CVR B ROBINSON (MR)

WEATHERMAN VOL 2 #6 CVR C LADRONN (MR)

ACTS OF VENGEANCE TP AVENGERS

AMAZING SPIDER-MAN #347 FACSIMILE EDITION

AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #1 (OF 5)

AMAZING SPIDER-MAN DAILY BUGLE #1 (OF 5) LUBERA VAR

AVENGERS #26 2ND PTG KEOWN VAR

AVENGERS #30

AVENGERS #30 PHAM MARVEL X VAR

AVENGERS BY JASON AARON TP VOL 05 CHALLENGE OF GHOST RIDERS

AVENGERS OF THE WASTELANDS #1 (OF 5)

AVENGERS OF THE WASTELANDS #1 (OF 5) GARRY BROWN VAR

BLACK WIDOW TP WIDOWMAKER

CAPTAIN AMERICA #18

CAPTAIN AMERICA #18 KUBERT MARVELS X VAR

CAPTAIN MARVEL THE END #1

CAPTAIN MARVEL THE END #1 MOMOKO VAR

CONAN SERPENT WAR #1 (OF 4) 2ND PTG EATON VAR

CONAN THE BARBARIAN #12

DEADPOOL THE END #1

DEADPOOL THE END #1 ESPIN VAR

DOCTOR DOOM #3 2ND PTG LARROCA VAR

DOCTOR STRANGE THE END #1

DOCTOR STRANGE THE END #1 ANDRADE VAR

DR STRANGE #2

DR STRANGE #2 VATINE MARVELS X VAR

EARTH X TP NEW PTG

EXCALIBUR #3 2ND PTG ASRAR VAR DX

FALLEN ANGELS #3 2ND PTG WITTER VAR DX

FALLEN ANGELS #4 2ND PTG NAKAYAMA VAR DX

FALLEN ANGELS #6 DX

FANTASTIC FOUR ANNUAL #6 FACSIMILE EDITION

FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION COMING GALACTUS TP NEW PTG

FANTASTIC FOUR GRAND DESIGN TP

FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN TP VOL 02 HOSTILE TAKEOVERS

HAWKEYE FREE FALL #2

IMMORTAL HULK #30

IMMORTAL HULK #30 DEL MUNDO MARVELS X VAR

IRON MAN TP THE END NEW PTG

JESSICA JONES BLIND SPOT #2 (OF 6)

JESSICA JONES BLIND SPOT #2 (OF 6) SIMMONDS VAR

MAGNIFICENT MS MARVEL #10 2ND PTG JUNG VAR

MAGNIFICENT MS MARVEL #7 2ND PTG VECCHIO VAR

MAGNIFICENT MS MARVEL #8 2ND PTG VECCHIO VAR

MAGNIFICENT MS MARVEL #9 2ND PTG VECCHIO VAR

MARAUDERS #3 2ND PTG DAUTERMAN VAR DX

MARAUDERS #4 2ND PTG DAUTERMAN VAR DX

MARVEL PREVIEWS VOL 04 #31 FEBRUARY 2020 EXTRAS

MARVELS SPIDER-MAN SCRIPT BOOK HC

MARVEL-VERSE GN TP BLACK PANTHER

MILES MORALES SPIDER-MAN #13 2ND PTG GARRON VAR

MMW MIGHTY THOR HC VOL 19

MMW MIGHTY THOR HC VOL 19 DM VAR ED 286

NEW MUTANTS #6 DX

RAVENCROFT #1 (OF 5)

RAVENCROFT #1 (OF 5) JACINTO VAR

SAVAGE AVENGERS #8 2ND PTG ZIRCHER VAR

SCREAM CURSE OF CARNAGE #3

SPIDER-HAM #2 (OF 5)

SPIDER-HAM #2 (OF 5) BRADSHAW VAR

SPIDER-MAN #3 (OF 5) 2ND PTG VAR

STAR WARS #2

STAR WARS #2 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR

STAR WARS RISE KYLO REN #1 (OF 4) 2ND PTG CRAIN SPOT COLOR V

TAROT #2 (OF 4)

TAROT #2 (OF 4) DAVIS VAR

THOR #2

THOR #2 KLEIN DESIGN VAR

THOR BY JASON AARON COMPLETE COLLECTION TP VOL 02

TONY STARK IRON MAN #19 2ND PTG LOZANO VAR

TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE ABSORBING MAN #1

TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE KLAW #1

WEAPON PLUS WORLD WAR IV

WEAPON PLUS WORLD WAR IV SKAN VAR

WHAT IF CLASSIC COMPLETE COLLECTION TP VOL 03

WOLVERINE TP THE END NEW PTG

WOLVERINE VS SABRETOOTH 3D #1

X-FORCE #3 2ND PTG WEAVER VAR DX

X-FORCE #4 2ND PTG WEAVER VAR DX

X-FORCE #6 DX

X-MEN #3 2ND PTG YU VAR DX

X-MEN #5 DX

X-MEN #5 MARTIN MARVELS X VAR DX

Other Comic Books

750CC DOWN LINCOLN HIGHWAY GN

AIRBOY #51 CVR A MCKEE

AIRBOY #51 CVR B STERANKO

AIRBOY #51 CVR C KIETH

AIRBOY #51 CVR D KINDT

AIRBOY #51 CVR E GULACY

AIRBOY #51 CVR F TALAJIC

ALICE SECRET AGENT OF WONDERLAND YR GN

ALMOST AMERICAN GIRL GN

ALMOST AMERICAN GIRL HC GN

ANIMOSITY #26 (MR)

APOCALYPSE GIRL #1 (OF 6)

APOSIMZ GN VOL 04

ASTRONAUTS WOMEN ON FINAL FRONTIER HC GN

ASTRONAUTS WOMEN ON FINAL FRONTIER SC GN

BELLE OATH OF THORNS #4 (OF 6) CVR A JOHNSON

BELLE OATH OF THORNS #4 (OF 6) CVR B TOLIBAO

BELLE OATH OF THORNS #4 (OF 6) CVR C ROYLE

BELLE OATH OF THORNS #4 (OF 6) CVR D VITORINO

BLACK STARS ABOVE #3 (MR)

BLASTOSAURUS #7

CARDCAPTOR SAKURA COLL ED HC VOL 03 (OF 9)

CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #3 (MR)

CARTOON DIALECTICS #1

CASPER PRESENTS WENDY & WITCH WIDOW

CASPER PRESENTS WENDY & WITCH WIDOW LTD ED RETRO CVR

COLLECTED TOPPI HC VOL 03 SOUTH AMERICA

COOKIE & KID #6 (OF 6)

CULT CLASSIC CREATURE FEATURE #4

DARKSTALKERS RISE OF THE NIGHT WARRIORS HC

DF TMNT #100 DYNAMIC FORCES EASTMAN EXC PLUS 1

DISNEY DESCENDANTS DIZZYS NEW FORTUNE COMPLETE TP

EC KURTZMAN MAN & SUPERMAN & OTHER STORIES HC

EXCITING COMICS #4 CVR A

EXCITING COMICS #4 CVR B CRIMEBUSTER 76 VAR

FALLEN SUNS TP VOL 01 THE ROOT (RES)

GERONIMO STILTON REPORTER HC VOL 04 MUMMY WITH NO NAME

GINSENG ROOTS #3

GOLD DIGGER #270

HELLWITCH HELLBOURNE #1 S&N RAW ED (MR)

HERO OVERPOWERED BUT OVERLY CAUTIOUS GN VOL 01

HINOWA GA CRUSH GN VOL 03

HORROR DOUBLE FEATURE ONE-SHOT

HOUSE OF CEREBUS ONE SHOT

IM GREAT PRINCE IMHOTEP GN VOL 01

INCREDIBLE ROCKHEAD COMPLETE COLLECTION GN

KI-6 KILLERS TP VOL 01

KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #270

LADY DEATH RULES HC VOL 02 SGN ED (MR)

LADY DEATH UNHOLY RUIN #2 S&N RAW ED (MR)

LIVING ROOM MATSUNAGA SAN GN VOL 01

MALL #5 (MR)

MALL #6 CVR A

MALL #6 CVR B

MAN WITHOUT TALENT GN

METABARONS BOX SET HC

MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #3 CVR C EJIKURE (MR)

MISPLACED #3

MONSTER AND ME COMPLETE COLLECTION GN

MONSTROUS MAD DASH ONE-SHOT

NILS TREE OF LIFE HC

OGRES #3 (OF 4)

OWLY COLOR ED GN VOL 01 WAY HOME

OWLY COLOR ED HC GN VOL 01 WAY HOME

PARADOX ONE-SHOT

PARHAM ITAN TALES FROM BEYOND GN VOL 01

PETER PAN IN MUMMY LAND YR GN

POGO COMP SYNDICATED STRIPS HC BOX SET VOL 5 & 6

POGO COMP SYNDICATED STRIPS HC VOL 06 CLEAN AS WEASEL

PRINCELESS RAVEN PIRATE PRINCESS TP VOL 08 AFTERGLOW AND AFT

PRINCESS CANDY COMPLETE COLLECTION GN

QUANTUM & WOODY (2020) #1 (OF 4) CVR A NAKAYAMA

QUANTUM & WOODY (2020) #1 (OF 4) CVR B JOHNSON

QUANTUM & WOODY (2020) #1 (OF 4) CVR C LOPEZ

QUANTUM & WOODY (2020) #1 (OF 4) CVR D BLANK

QUANTUM & WOODY (2020) #1 (OF 4) CVR F #1-4 PRE-ORDER BUNDLE

QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS GN VOL 07 (MR)

REPLAY MANGA GN VOL 01 YAOI

RICK & MORTY #58 CVR A ELLERBY

RICK & MORTY #58 CVR B SPANO

ROBIN HOOD TIME TRAVELER YR GN

SEANCE ROOM #2 (OF 4) (MR)

SEERESS EMBLA OF THE DEAD ONE-SHOT (MR)

SHOPLIFTERS WILL BE LIQUIDATED #4

SILVER SPURS OF OZ YR GN

SKELETON TP VOL 01

SNAPDRAGON HC GN

SNAPDRAGON SC GN VOL 01

SPORTS IS HELL GN

STREET FIGHTER VS DARKSTALKERS UNDERWORLD WARRIORS HC

TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #120 (MR)

THOUGH YOU MAY BURN TO ASH GN VOL 06 (MR)

TOUCHING EVIL #3 (OF 7)

VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #1 CVR A

VAGRANT QUEEN PLANET CALLED DOOM #1 CVR B

WILLIAM LAST SHADOWS OF CROWN #4

WILLIAM LAST SHADOWS OF CROWN #5

WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #96

ZAGOR IN JAWS OF MADNESS HC GN

ZINC ALLOY COMPLETE COLLECTION GN

ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR A MACCAGNI (MR)

ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR B MACCAGNI RISQUE (MR)

ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR C BAUGH VAR (MR)

ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR D BAUGH RISQUE (MR)

ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR E BOO RUDETOONS (MR)

ZOMBIE TRAMP ONGOING #66 CVR F BOO RUDETOONS RISQUE (MR)

ZORRO RISE OF THE OLD GODS #4 CVR A CALZADA

ZORRO RISE OF THE OLD GODS #4 CVR B LTD ED PULP

Source: Previews World