Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 1/22/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
GUARDIANS OF THE GALAXY #1
MARVEL COMICS
(W) Al Ewing (A/CA) Juan Cabal
Once, they were a team of misfits. Now they’re a family, and they’ve earned their peace. But the universe is not a peaceful place — and it’s only getting worse. The Great Empires are in turmoil. The rule of law is dead. And amidst the chaos, the Gods of Olympus have returned — harbingers of a new age of war, reborn to burn their mark on the stars themselves. Someone has to guard the galaxy – but who will accept the mission? And will they survive it? Al Ewing (IMMORTAL HULK) and Juann Cabal (FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN) bring you in on the ground floor of a whole Marvel Universe of action and suspense!
WONDER WOMAN #750
DC COMICS
(W) Vita Ayala, Marguerite Bennett, Kami Garcia, Dean Hale, Jeff Loveness, Steve Orlando, Greg Rucka, Gail Simone, Mariko Tamaki, Various Others (A) Elena Casagrande, Colleen Doran, Jesus Merino, Gabriel Picolo, Others (CA) Jo?lle Jones
Prestige Format
An all-star 96-page celebration of the Amazon Princess by longtime favorites and acclaimed new voices! In the lead story, Wonder Woman’s epic “Year of the Villain” battle comes to a close, leading the way to new challenges ahead. Additionally, this oversized gem tells tales from Diana’s past, present and future by some of the greatest storytellers in the business- including Colleen Doran, Mariko Tamaki, the Teen Titans: Raven team of writer Kami Garcia and artist Gabriel Picolo, and legendary Wonder Woman creators returning to the character, including Gail Simone and Greg Rucka!
NEIL GAIMAN AMERICAN GODS MOMENT OF STORM #9
DARK HORSE COMICS
(W) Neil Gaiman, P. Craig Russell (A) P. Craig Russell, Scott Hampton (CA) Glenn Fabry
In this dramatic conclusion to the award-winning American Gods series, Shadow says his goodbyes and makes peace with a world that has changed forever.
GHOSTBUSTERS YEAR ONE #1
IDW PUBLISHING
(W) Erik Burnham (A/CA) Dan Schoening
In anticipation of the new Ghostbusters feature film coming to theaters Summer 2020, we look back at the Boys in Grey’s first year on the job, showcasing never before seen adventures! After defeating Gozer and becoming heroes in the city, county, and state of New York, a publisher has decided to cash in with a biography of the Boys in Grey and sends a writer to interview them all for background. He starts with WINSTON ZEDDEMORE, the first ‘buster hired into the supernatural start-up. Winston relates the story of his very first bust, so we can finally know what kind of… ahem, stuff he’s seen that’ll will turn you white!
ONCE & FUTURE #6
BOOM! STUDIOS
(W) Kieron Gillen (A/CA) Dan Mora
With the fate of the world in the balance, Duncan must finally accept his role in the larger story. But has Gran trained him well enough to defeat the undead King of the Britons by himself?
All This Plus…
BATMAN #87
DC COMICS
(W) James TynionIV (A) Guillem March (CA) Tony S. Daniel
The Riddler has been lying low since his humiliating defeat as part of Bane’s army- but as costumed assassins start to make their way into Gotham City, Edward Nygma may have the answers he’s been looking for. Or at least, the answer to why Deathstroke is trying to kill him! Is it possible that Batman’s tussle with Slade Wilson was all just a ruse to get the killer closer to his true target?
BTVS SEASON 11 LIBRARY HC VOL 01
BY NIGHT TP VOL 03
FIREFLY #13 CVR A MAIN ASPINALL
FIREFLY #13 CVR B PREORDER CALDWELL VAR
FIREFLY #13 FOC VAR
FOLKLORDS #3 (OF 5) CVR A SMITH
FOLKLORDS #3 (OF 5) FOC NGUYEN VAR
HEARTBEAT #3 (OF 5) CVR A LLOVET (MR)
HEARTBEAT #3 (OF 5) FOC BARTEL VAR (MR)
LUMBERJANES #70 CVR A LEYH
LUMBERJANES #70 CVR B PREORDER YEE VAR
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #47 CVR A CAMPBELL
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #47 FOC MORA VAR
MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #47 FOIL MONTES VAR
ONCE & FUTURE #6 (OF 6)
STEVEN UNIVERSE ONGOING #36 CVR A PENA
STEVEN UNIVERSE ONGOING #36 CVR B PREORDER NG VAR
COUNT CROWLEY RELUCTANT MONSTER HUNTER #4 (OF 4)
ETHER DISAPPEARANCE OF VIOLET BELL #5 (OF 5) CVR A RUBIN
ETHER DISAPPEARANCE OF VIOLET BELL #5 (OF 5) CVR B DALRYMPLE
MASK I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE MASK #4 (OF 4) CVR A REYNOLD
MASK I PLEDGE ALLEGIANCE TO THE MASK #4 (OF 4) CVR B FEGREDO
NEIL GAIMAN AMERICAN GODS MOMENT OF STORM #9 CVR A FABRY (MR
NEIL GAIMAN AMERICAN GODS MOMENT OF STORM #9 CVR B MACK (MR)
STRANGER THINGS ZOMBIE BOYS VOL 01
TRIAGE #5 (OF 5) CVR A SEVY
TRIAGE #5 (OF 5) CVR B ROBLES
BASKETFUL OF HEADS #4 (OF 7) (MR)
BASKETFUL OF HEADS #4 (OF 7) VAR ED (MR)
BATGIRL #43
BATGIRL #43 VAR ED
BATMAN #87
BATMAN #87 CARD STOCK VAR ED
BATMAN AND THE OUTSIDERS TP VOL 01 LESSER GODS
BATMAN BEYOND #40
BATMAN BEYOND #40 VAR ED
BATMAN BLACK & WHITE OMNIBUS HC
BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #6 (OF 8)
BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #6 (OF 8) CARD STOCK VAR ED
BATMAN SUPERMAN #6
BATMAN SUPERMAN #6 CARD STOCK VAR ED
BIRDS OF PREY GIANT #1
BIRDS OF PREY HARLEY QUINN TP
BOOKS OF MAGIC #16 (MR)
DETECTIVE COMICS #1019
DETECTIVE COMICS #1019 CARD STOCK VAR ED
DOLLAR COMICS BATMAN HUNTRESS CRY FOR BLOOD #1
FAR SECTOR #3 (OF 12) (MR)
HUNTRESS ORIGINS TP
JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #3 (MR)
JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL TP BOOK 01 BORN AGAIN
LOONEY TUNES #253
LUCIFER TP VOL 02 THE DIVINE TRAGEDY (MR)
METAL MEN #4 (OF 12)
METAL MEN #4 (OF 12) JIM STARLIN VAR ED
RED HOOD OUTLAW #42
RED HOOD OUTLAW #42 VAR ED
SCOOBY DOO TEAM UP ITS SCOOBY TIME TP
SHAZAM #10 (RES)
SHAZAM #10 VAR ED (RES)
SUPERMAN #19
SUPERMAN #19 VAR ED
WONDER TWINS #11 (OF 12)
WONDER WOMAN #750
WONDER WOMAN #750 1940S VAR ED
WONDER WOMAN #750 1950S VAR ED
WONDER WOMAN #750 1960S VAR ED
WONDER WOMAN #750 1970S VAR ED
WONDER WOMAN #750 1980S VAR ED
WONDER WOMAN #750 1990S VAR ED
WONDER WOMAN #750 2000S VAR ED
WONDER WOMAN #750 2010S VAR ED
WONDER WOMAN #750 BLANK VAR ED
WONDER WOMAN #750 JIM LEE PENCILS 1:100 VAR ED
YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #2 (OF 4)
YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #2 (OF 4) VAR ED
BLACK TERROR #4 CVR A RAHZZAH
BLACK TERROR #4 CVR B FORNES
BLACK TERROR #4 CVR C LEVEL
DEJAH THORIS (2019) #2 CVR A PARRILLO
DEJAH THORIS (2019) #2 CVR B CONNER
DEJAH THORIS (2019) #2 CVR C LINSNER
DEJAH THORIS (2019) #2 CVR D HENDERSON
DEJAH THORIS (2019) #2 CVR E COSPLAY
DEJAH THORIS (2019) #2 DAVILA FOC BONUS VAR
GONZALEZ VAMPIRELLA 50TH ANN PREMIUM ENAMEL PIN
LINSNER VAMPIRELLA 50TH ANN PREMIUM ENAMEL PIN
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 BLANK AUTHENTIX ED
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 CHATZOUDIS FOC BONUS VAR
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 CVR A PARRILLO
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 CVR B QUAH
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 CVR C TORMEY
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 CVR D GARZA
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 CVR E COSPLAY
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 HETRICK FOC BONUS VAR
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 LAU FOC BONUS VAR
VAMPIRELLA #7 CASTRO FOC BONUS VAR
VAMPIRELLA #7 CVR A CONNER
VAMPIRELLA #7 CVR B MARCH
VAMPIRELLA #7 CVR C DALTON
VAMPIRELLA #7 CVR D GUNDUZ
VAMPIRELLA #7 CVR E COSPLAY
A LETTER TO JO TP
GHOSTBUSTERS YEAR ONE #1 (OF 4) CVR A SHOENING
GHOSTBUSTERS YEAR ONE #1 (OF 4) CVR B SCHOENING
I CAN SELL YOU A BODY #2 (OF 4)
KILL LOCK #2 (OF 6)
MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #86 CVR A SHERRON
MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #86 CVR B RICHARD
ROAD OF BONES TP
TMNT ONGOING (IDW) COLL HC VOL 10
TMNT URBAN LEGENDS #21 CVR A FOSCO
TMNT URBAN LEGENDS #21 CVR B FOSCO & LARSEN
TRANSFORMERS VOL 01 WORLD IN YOUR EYES HC
UNCLE SCROOGE #53 CVR A MAZZARELLO
WELLINGTON #2 (OF 5) CVR A KOWALSKI
AMERICAN JESUS NEW MESSIAH #2 CVR A TOP SECRET (MR)
AMERICAN JESUS NEW MESSIAH #2 CVR B SCALERA (MR)
AMERICAN JESUS NEW MESSIAH #2 CVR C B&W SCALERA (MR)
FAMILY TREE #3 (MR)
HARDCORE RELOADED #2 (OF 5) (MR)
HEART ATTACK #3 (MR)
MIDDLEWEST #14 (MR)
OLD GUARD FORCE MULTIPLIED #2 (OF 5) (MR)
AGENTS OF ATLAS COMPLETE COLLECTION TP VOL 02
AMAZING SPIDER-MAN #38
AMAZING SPIDER-MAN #38 NOTO MARVELS X VAR
ATLANTIS ATTACKS #1 (OF 5)
ATLANTIS ATTACKS #1 (OF 5) RON LIM VAR
BLACK PANTHER #20
BLACK PANTHER #20 MICHAEL CHO VAR
CAPTAIN AMERICA SAM WILSON COMPLETE COLLECTION TP VOL 01
CAPTAIN MARVEL #14
CAPTAIN MARVEL #14 GARNER MARVELS X VAR
CAPTAIN MARVEL #14 INHYUK LEE CONNECTING VAR
CONAN SERPENT WAR #4 (OF 4)
CONAN SERPENT WAR #4 (OF 4) CAMUNCOLI CONNECTING VAR
EXCALIBUR #6 DX
EXCALIBUR #6 MCKONE MARVELS X VAR DX
FANTASTIC FOUR #18
FANTASTIC FOUR #18 SMALLWOOD MARVELS X VAR
GUARDIANS OF THE GALAXY #1
GUARDIANS OF THE GALAXY #1 BLANK VAR
GUARDIANS OF THE GALAXY #1 RON LIM VAR
GUARDIANS OF THE GALAXY #1 SHAVRIN VAR
GUARDIANS OF THE GALAXY #1 SKAN MARVELS X VAR
INVISIBLE WOMAN TP
IRONHEART TP VOL 02 TEN RINGS
MARAUDERS #6 DX
PUNISHER KILL KREW TP
RUINS OF RAVENCROFT DRACULA #1
RUINS OF RAVENCROFT DRACULA #1 LAND VAR
STAR WARS LEGENDS TP FOREVER CRIMSON
TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE DRACULA #1
TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE PURPLE MAN #1
VALKYRIE JANE FOSTER TP VOL 01
WEB OF VENOM GOOD SON #1
X-MEN MILESTONES TP ONSLAUGHT
X-STATIX COMPLETE COLLECTION TP VOL 01
Other Comic Books
AMYS DIARY HC VOL 03 MOVING ON
ANGELA DELLA MORTE #3
AOHARU X MACHINEGUN GN VOL 16
APOCALYPSE GIRL VOL 2 LIBERTY #4 (OF 4)
ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #306
ARCHIE MODERN CLASSICS TP VOL 02
ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR A HACK
ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR B MANDRAKE
ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR C MCCLAINE
ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR D ORDWAY
ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR E SHULTZ
ARCHIE VS PREDATOR 2 #5 (OF 5) CVR F TORRES
BEASTARS GN VOL 04
BETTY & VERONICA FRIENDS FOREVER WHAT IF #1
BETTY & VERONICA JUMBO COMICS DIGEST #280
BLACK LAGOON GN VOL 11 (MR)
BLADE RUNNER 2019 #1 NYCC VAR
BLADE RUNNER 2019 SYD MEAD PACK
BLAKE & MORTIMER GN VOL 26 VALLEY OF IMMORTALS PT 2 ARM MEKO
BOB MARLEY IN COMICS HC
BRINA THE CAT GN VOL 01 GANG OF FELINE SUN
BRINA THE CAT HC GN VOL 01 GANG OF FELINE SUN
CASPER PRESENTS HOTSTUFF SIZZLERS #1 CVR A
CASPER PRESENTS HOTSTUFF SIZZLERS #1 CVR B LTD ED RETRO
CATALYST PRIME SEVEN DAYS #4 (OF 7)
CATALYST PRIME SEVEN DAYS #4 (OF 7) CVR B SEJIC VIRGIN CVR
CATHERINES WAR GN
CATHERINES WAR HC GN
CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR A MASSEY (MR)
CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR B MASSEY (MR
CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR C MASSEY (MR
CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR D BUDD ROOT
CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR E BUDD ROOT
CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR F VALENTINA
CAVEWOMAN BARBARIAN PRINCESS & MERIEM CVR G YEN SAN (M
CELLS AT WORK CODE BLACK GN VOL 03
CHILDREN OF WHALES GN VOL 14
CITY GN VOL 07
COMICS AD MEN GN (Net) (MR)
COSMO MIGHTY MARTIAN #3 (OF 5) CVR A YARDLEY
COSMO MIGHTY MARTIAN #3 (OF 5) CVR B LOVALLO
COSMO MIGHTY MARTIAN #3 (OF 5) CVR C UGARTE
DUNGEON OF BLACK COMPANY GN VOL 04 (MR)
EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #4 (OF 6) (MR)
FAKE EMPIRE DLX TP
FANTAGRAPHICS STUDIO ED HC ED PISKOR
FINAL FANTASY LOST STRANGER GN VOL 04
FOREVER MAPS GN
FREAKS & GODS GIANT SIZED #1
GIRL GENIUS SECOND JOURNEY GN VOL 05 QUEENS AND PIRATES
GIRL GENIUS SECOND JOURNEY HC VOL 05 QUEENS AND PIRATES
GOLD DIGGER TP FREDERAL RESERVE BRICK
GRETEL TP
GUDETAMA LOVE FOR THE LAZY HC
GUNG HO #2 CVR A NGU (MR)
GUNG HO #2 CVR B RUAN (MR)
GUNG HO #2 CVR C GUERRERO (MR)
GUNG HO #2 CVR D KUMMANT (MR)
HATCHET #0 BOX OF DREAD CVR (MR)
HATSU HARU GN VOL 10
HEIST HOW TO STEAL A PLANET #3
HIGH SCHOOL PRODIGIES HAVE IT EASY ANOTHER WORLD GN VOL 06 (
HORIMIYA GN VOL 13
IM NOT POPULAR GN VOL 15
IM STANDING ON MILLION LIVES GN VOL 05 (MR)
IN PIECES SOMEPLACE WHICH I CALL HOME GN (MR)
INFINITE PUNISHMENT ESCAPE FROM HELL #3 CVR A TROM
INFINITE PUNISHMENT ESCAPE FROM HELL #3 CVR B JIM WHITING
IVE BEEN KILLING SLIMES 300 YEARS MAXED OUT GN VOL 01
JUGHEADS TIME POLICE TP
KIDZ #1 CVR A CRISTOBAL
KIDZ #1 CVR B HADJWIDJAJA
KIDZ #1 CVR C GUTIERREZ
KIDZ #1 CVR D JORET
LEVIUS EST GN VOL 02
LIFE IS STRANGE #9 NYCC VARIENT
MAD WITH JOY HC
MAGIKA SWORDSMAN & SUMMONER GN VOL 12 (MR)
MIRACULOUS TALES LADYBUG CAT NOIR TP S2 VOL 10 BUGHEADS
MIRACULOUS TALES LADYBUG CAT NOIR TP S2 VOL 11 SKATING ICE
MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #3 CVR A MIRKA ANDOLFO (MR)
MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #3 CVR B VITTI (MR)
MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #3 CVR D ANDOLFO KLIMT HOMAGE VAR (M
MONSTER PLANET #3 (OF 5) CVR A VITORINO
MONSTER PLANET #3 (OF 5) CVR B RIVEIRO
MONSTER PLANET #3 (OF 5) CVR C DIPASCALE
MONSTER PLANET #3 (OF 5) CVR D VIGONTE
MOON MAID CATACOMBS OF THE MOON READERS SET
MOORCOCK LIB HAWKMOON HC VOL 02 HISTORY O/T RUNESTAFF (RES)
MURCIELAGO GN VOL 13 (MR)
MY MONSTER SECRET GN VOL 19
NECROMANCERS MAP TP COMPLETE
NO GUNS LIFE GN VOL 03
NURSE HITOMIS MONSTER INFIRMARY GN VOL 10 (MR)
NYANKEES GN VOL 05
OCTAVIA BUTLER PARABLE OF THE SOWER HC GN
OVERLORD UNDEAD KING OH GN VOL 02
P CRAIG RUSSELL SELFISH & OTHER STORIES FINE ART HC
P CRAIG RUSSELL SELFISH & OTHER STORIES FINE ART S&N ED
RESONANT TP VOL 01 (MR)
ROBOTECH REMIX #1 NYCC VAR
ROKU #4 (OF 4) CVR A KIRKHAM
ROKU #4 (OF 4) CVR B KALVACHEV
ROKU #4 (OF 4) CVR C BRERETON
ROSE OF VERSAILLES GN VOL 01
RUNAWAY PRINCESS HC GN
RUNAWAY PRINCESS SC GN
SAGA OF TANYA EVIL GN VOL 09
SAILOR MOON ETERNAL ED VOL 07
SERA & ROYAL STARS TP VOL 01
SEVEN DEADLY SINS GN VOL 36
SHAPES #3
SOLAR FLARE TP VOL 03 SARASOTA
SPRING RAIN GN
STAR POWER GN VOL 04
STREET FIGHTER V TP VOL 02 RISE UP
TAMBA CHILD SOLDIER HC GN
THETH TOMORROW FOREVER GN (MR)
TOILET BOUND HANAKO KUN GN VOL 01
VAMPIRE PA BITE OUT OF CRIME #1 BLANK SKETCH VAR
VAMPIRE STATE BUILDING #4 CVR A ALBUQUERQUE (MR)
VAMPIRE STATE BUILDING #4 CVR B RATHBURN (MR)
VAMPIRE STATE BUILDING #4 CVR C CASAS (MR)
VAMPIRE STATE BUILDING #4 CVR D DIKE RUAN (MR)
VAMPIRONICA NEW BLOOD #2 CVR A MOK
VAMPIRONICA NEW BLOOD #2 CVR B HUTCHISON
VAMPIRONICA NEW BLOOD #2 CVR C SMALLWOOD
VISITOR #2 (OF 6) CVR A PINNA
VISITOR #2 (OF 6) CVR B DAVIS-HUNT
VISITOR #2 (OF 6) CVR C CAREY
WASTED SPACE #13 (MR)
WAY OF THE HOUSEHUSBAND GN VOL 02
WOLVENHEART #4
ZO ZO ZOMBIE GN VOL 06
ZOMBILLENIUM BANDED SET
ZORRO LEGENDARY ADV BOOK II READER SET
ZORRO SWORDS OF HELL #1 LTD ED 9.8 CBD GRADE CVR
Source: Previews World