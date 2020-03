Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 3/25/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.

X-MEN #9

MARVEL COMICS

(W) Jonathan Hickman (A/CA) Leinil Francis Yu

The New Mutants are back from space, and they’ve brought intergalactic trouble with them! The Brood! The Shi’ar! The Starjammers! The Imperial Guard!

LAZARUS RISEN #4

IMAGE COMICS

(W) Greg Rucka (A/CA) Michael Lark

“GIFTS OF GOD”: Casey Solomon and Michael Barrett. Bound together by a shared history and a deep love… and something else that may, one day, tear them apart. The Lazarus, Forever Carlyle.

TMNT JENNIKA #2 (OF 3)

IDW PUBLISHING

(W) Brahm Revel (A/CA) Brahm Revel

Jennika journeys deeper into the NYC underworld in search of a dangerous procedure to reverse mutation. Will Jennika be tempted by the call of her old life, and how far will she go to save those who gave up on her long ago?

X-O MANOWAR (2020) #1

VALIANT ENTERTAINMENT LLC

(W) Dennis “Hopeless” Hallum (A) Emilio Laiso (CA) Christian Ward

WIN THE BATTLE, LOSE THE WORLD. Aric of Dacia, a 5th century warrior catapulted into the modern day, has been bonded with the sentient alien armor, Shanhara. Together, they are the most powerful weapon in the world: X-O Manowar. As a mysterious new villain arises to threaten the world, will this ancient warrior evolve into the superhero we need today?

ONCE & FUTURE #7

BOOM! STUDIOS

(W) Kieron Gillen (A/CA) Dan Mora

Although Bridgette and Duncan were able to escape the Otherworld, their adventure is only just beginning! As the chaos of Arthur’s retrurn reaches London, an artifact at the British Museum is stolen. But is it Arthur who’s interested in the relic… or someone, or something, new?

All This Plus …

BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #8 (OF 8)

DC COMICS

(W) Sean Murphy (A/CA) Sean Murphy

DC Black Label

Witness the final battle of the two Bats in this conclusion to the second installment of the White Knight saga! After learning the truth about his name and fortune, Bruce Wayne has made a shocking public announcement in pursuit of redemption-but before he can secure Gotham’s future and prosperity once and for all, he must protect the city in one last brutal showdown with Azrael. With Batman devastated by his shattered identity and with little left to lose, there may be nothing left to stop him from abandoning his code and resorting to one unthinkable desperate measure.

ANGEL & SPIKE #10 CVR A MAIN PANOSIAN

ANGEL & SPIKE #10 CVR B MELKINOV

ANGEL & SPIKE #10 CVR C BUONCRISTIANO

ANGEL & SPIKE #10 FOC NOIR BARAHONA VAR

FOLKLORDS #5 (OF 5)

FOLKLORDS #5 (OF 5) FOC SMITH VAR

HEAVY VINYL TP VOL 02 Y2K-O

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #7 CVR A FINDEN

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #7 CVR B MATTHEWS

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #7 FOC NOLAN VAR

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #49 CVR A CAMPBELL

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #49 FOC MORA VAR

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #49 FOIL MONTES VAR

ONCE & FUTURE #7

ONCE & FUTURE #7 FOC FRISON VAR

ONCE & FUTURE TP VOL 01

ART OF DOOM ETERNAL HC

BLACK HAMMER JUSTICE LEAGUE HAMMER OF JUSTICE HC

COURAGEOUS PRINCESS TP VOL 02 UNREMEMBERED LANDS

DANGANRONPA 2 GOODBYE DESPAIR TP VOL 01

DISNEY FROZEN (YA RETELLING) TP VOL 01

HIDDEN SOCIETY #2 (OF 4) CVR A ALBUQUERQUE

HIDDEN SOCIETY #2 (OF 4) CVR B TOCCHINI

STRANGER THINGS INTO THE FIRE #3 (OF 4) CVR A KALACHEV

STRANGER THINGS INTO THE FIRE #3 (OF 4) CVR B GORHAM

STRANGER THINGS INTO THE FIRE #3 (OF 4) CVR C PEARSON

TOMORROW #2 (OF 5) (MR)

WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #5 (OF 5)

ACTION COMICS #1021

ACTION COMICS #1021 L PARRILLO VAR ED

AMETHYST #2 (OF 6)

BASKETFUL OF HEADS #6 (OF 7) (MR)

BASKETFUL OF HEADS #6 (OF 7) LUCIO PARRILLO VAR ED (MR)

BATGIRL #45

BATGIRL #45 TERRY & RACHEL DODSON VAR ED

BATMAN #90 2ND PTG

BATMAN BEYOND #42

BATMAN BEYOND #42 FRANCIS MANAPUL VAR ED

BATMAN CREATURE OF THE NIGHT HC

BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #8 (OF 8)

BATMAN CURSE OF THE WHITE KNIGHT #8 (OF 8) SEAN MURPHY VAR E

BATMAN SUPERMAN #8

BATMAN SUPERMAN #8 CARD STOCK ANDY KUBERT VAR ED

BOOKS OF MAGIC #18 (MR)

DC PREVIEWS #24 APRIL 2020 EXTRAS

DETECTIVE COMICS #1021

DETECTIVE COMICS #1021 CARD STOCK LEE BERMEJO VAR ED

DMZ COMPENDIUM TP VOL 01

DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE #1 2011

DOLLAR COMICS JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #1 2006

DOOM PATROL THE SILVER AGE TP VOL 02

EVENT LEVIATHAN HC

FAR SECTOR #5 (OF 12) (MR)

FAR SECTOR #5 (OF 12) WARREN LOUW VAR ED (MR)

FLASH #752

FLASH #752 JUNGEON YOON VAR ED

FROM BEYOND THE UNKNOWN GIANT #1

HARLEY QUINN TP VOL 04 THE FINAL TRIAL

JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #5 (MR)

JUSTICE LEAGUE DARK #21

JUSTICE LEAGUE DARK #21 CLAYTON CRAIN VAR ED

JUSTICE LEAGUE OF AMERICA THE NAIL COMPLETE COLL TP

JUSTICE LEAGUE ORIGIN DLX ED HC

LAST GOD #6 (MR)

LEGION OF SUPER HEROES #5

LEGION OF SUPER HEROES #5 CARD STOCK ALEX GARNER VAR ED

RED HOOD OUTLAW #44

RED HOOD OUTLAW #44 PHILIP TAN VAR ED

SUICIDE SQUAD #4

SUICIDE SQUAD #4 JEREMY ROBERTS VAR ED

SUPERGIRL #40

SUPERGIRL #40 CARD STOCK DERRICK CHEW VAR ED

TALES OF THE BATMAN BY MARV WOLFMAN HC VOL 01

WONDER WOMAN #754

WONDER WOMAN #754 CARD STOCK RAFAEL GRAMPA VAR ED

DEATH DEFYING DEVIL #4 LEE VIRGIN CVR

DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 PARROT SGN ATLAS ED

DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 ANDOLFO LTD VIRGIN CVR

DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 DAVILA LTD VIRGIN CVR

DEATH TO ARMY OF DARKNESS #2 OLIVER LTD VIRGIN CVR

DEJAH THORIS (2019) #4 ANACLETO LTD VIRGIN CVR

DEJAH THORIS (2019) #4 GEDEON LTD VIRGIN CVR

DEJAH THORIS (2019) #4 LINSNER LTD VIRGIN CVR

DEJAH THORIS (2019) #4 LINSNER RARE LTD MARTIAN RED VAR

DEJAH THORIS (2019) #4 PARRILLO LTD VIRGIN CVR

ELVIRA MISTRESS OF DARK SPECTRAL SWITCHBOARD (RES)

GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #3 CVR A MILLER (MR)

GEORGE RR MARTIN A CLASH OF KINGS #3 CVR B RUBI (MR)

JAMES BOND #4 RICHARDSON LTD VIRGIN CVR

KILLING RED SONJA #1 CASTRO FOC BONUS VAR

KILLING RED SONJA #1 CVR A WARD

KILLING RED SONJA #1 CVR B GEDEON ZOMBIE

KISS ZOMBIES #3 SAYGER LTD VIRGIN CVR

KISS ZOMBIES #3 SUYDAM LTD VIRGIN CVR

RED SONJA AGE OF CHAOS #1 PARRILLO CGC GRADED CVR

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 CVR A DALTON

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 CVR B HACK

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 CVR C BRAGA

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 CVR D PARENT

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #10 CVR E STAGGS

SIX MILLION DOLLAR MAN IN JAPAN TP

VAMPIRELLA #6 ARTGERM ULTRA LTD PLATINUM FOIL VAR

VAMPIRELLA #7 CONNER CGC GRADED CVR

VAMPIRELLA #7 PARRILLO CGC CVR

VAMPIRELLA RED SONJA #7 GEDEON LTD VIRGIN ZOMBIE CVR

VAMPIRELLA RED SONJA #7 HENDERSON LTD VIRGIN CVR

VAMPIRELLA RED SONJA #7 LEE LTD VIRGIN CVR

VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 OLIVER CGC GRADED

VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 PARRILLO CGC GRADED

VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 OLIVER CGC GRADED

VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 PARRILLO CGC GRADED

CANTO TP VOL 01 IF I ONLY HAD A HEART

DYING IS EASY #4 (OF 5) CVR A SIMMONDS

DYING IS EASY #4 (OF 5) CVR B RODRIGUEZ

ENOLA HOLMES HC VOL 03 CASE OF THE BIZARRE BOUQUETS

EVE STRANGER #5 (OF 5) CVR A BOND

FOR BETTER OR FOR WORSE COMP LIBRARY HC VOL 04

GEARS OF WAR HIVEBUSTERS #5 (OF 5) CVR A QUAH

GHOSTBUSTERS YEAR ONE #3 (OF 4) CVR A SHOENING

GHOSTBUSTERS YEAR ONE #3 (OF 4) CVR B SCHOENING

I CAN SELL YOU A BODY #3 (OF 4)

JUDGE DREDD FALSE WITNESS #1 CVR A ZAMA

KILL LOCK #4 (OF 6) RAMONDELLI

MARVEL ACTION AVENGERS (2020) #1 CVR A MAPA

MY LITTLE PONY CANTERLOT HIGH MARCH RADNESS CVR A KUUSISTO (

MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #88 CVR A FLEECS

MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #88 CVR B RICHARD

MY LITTLE PONY LEGENDS OF MAGIC OMNIBUS TP VOL 01

RISING SUN #3 (OF 3) CVR A COCCOLO

SONIC THE HEDGEHOG #27 CVR A WELLS & GRAHAM

SONIC THE HEDGEHOG #27 CVR B GRAY GRAHAM

TMNT JENNIKA #2 (OF 3) CVR A REVEL

TMNT ONGOING #104 CVR A CAMPBELL

TMNT ONGOING #104 CVR B EASTMAN

TMNT SHREDDER IN HELL TP

TRANSFORMERS GALAXIES #6 CVR A MILNE

TRANSFORMERS GALAXIES #6 CVR B MCGUIRE-SMITH

TRANSFORMERS VS TERMINATOR #1 CVR A FULLERTON

TRANSFORMERS VS TERMINATOR #1 CVR B MILNE

USAGI YOJIMBO COLOR CLASSICS #3 CVR A SAKAI

ANALOG #10 CVR A O SULLIVAN (MR)

ANALOG #10 CVR B DUGGAN & O SULLIVAN (MR)

COFFIN BOUND TP VOL 01 (MR)

COMP WITCHBLADE TP VOL 01 (MR)

CROWDED #12 CVR A STEIN BRANDT FARRELL

CROWDED #12 CVR B ISHIHIRO

DEATH OR GLORY #10 CVR A BENGAL (MR)

DEATH OR GLORY #10 CVR B JOHNSON (MR)

HEART ATTACK #5 (MR)

KILLADELPHIA #5 CVR A ALEXANDER (MR)

KILLADELPHIA #5 CVR B ADAMS (MR)

LAZARUS RISEN #4 (MR)

LUCY CLAIRE REDEMPTION #4 CVR A UPCHURCH (MR)

LUCY CLAIRE REDEMPTION #4 CVR B UPCHURCH (MR)

MONSTRESS #27 (MR)

OLD GUARD FORCE MULTIPLIED #4 (OF 5) (MR)

ON THE STUMP #2 CVR A PRENZY (MR)

ON THE STUMP #2 CVR B GREENE (MR)

PROTECTOR #3 (MR)

RAT QUEENS #21 (MR)

SEX CRIMINALS #28 (MR)

SEX CRIMINALS #28 XXX DEL REY VAR (MR)

2020 FORCE WORKS #2 (OF 3)

2020 FORCE WORKS #2 (OF 3) TENNEY VAR

AMAZING SPIDER-MAN #42

AMAZING SPIDER-MAN #42 DANIEL SPIDER-WOMAN VAR

AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLLECTION TP GREAT POWER NEW PTG DM

BLACK PANTHER #22

BLACK PANTHER #22 ANDREWS VAR

CAPTAIN AMERICA BY TA-NEHISI COATES HC VOL 01

CAPTAIN AMERICA BY TA-NEHISI COATES TP VOL 03 LEGEND OF STEV

DAWN OF X TP VOL 04

DOCTOR DOOM TP VOL 01 POTTERSVILLE

FALCON & WINTER SOLDIER #2 (OF 5)

FANTASTIC FOUR MARVELS SNAPSHOT #1

FANTASTIC FOUR MARVELS SNAPSHOT #1 DEWEY VAR

FUTURE FIGHT FIRSTS TP

GIANT SIZE X-MEN #1 NIGHTCRAWLER

GIANT SIZE X-MEN NIGHTCRAWLER #1 CALDWELL VAR

HAWKEYE FREE FALL #3 2ND PTG SCHMIDT VAR

HELLIONS #1 DX

HELLIONS #1 PORTACIO VAR DX

IMMORTAL HULK #33

IMMORTAL HULK #33 BENNETT VAR

IMMORTAL HULK #33 CORY SMITH SPIDER-WOMAN VAR

IMMORTAL HULK #33 LUBERA VAR

IMMORTAL HULK #33 RON LIM VAR

INCREDIBLE HULK #182 FACSIMILE EDITION

JESSICA JONES BLIND SPOT #6 (OF 6)

JESSICA JONES BLIND SPOT #6 (OF 6) SIMMONDS VAR

MARVEL GRAPHIC COMIC BOXES EMPYRE (BUNDLE OF 5)

MARVEL PREVIEWS VOL 04 #33 APRIL 2020 EXTRAS

MARVELS AVENGERS BLACK WIDOW #1

MARVELS AVENGERS BLACK WIDOW #1 LAND VAR

NEW MUTANTS BY HICKMAN TP VOL 01

PUNISHER SOVIET #6 (OF 6) (MR)

RAVENCROFT #3 (OF 5)

REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #4 (OF 5)

REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #4 (OF 5) LUBERA VAR

ROAD TO EMPYRE KREE SKRULL WAR #1

ROAD TO EMPYRE KREE SKRULL WAR #1 RON LIM VAR

SCREAM CURSE OF CARNAGE #5

STAR #3 (OF 5)

STAR WARS BOUNTY HUNTERS #2

STAR WARS BOUNTY HUNTERS #2 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR

STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION CLONE WARS TP VOL 03

TAROT #4 (OF 4)

TAROT #4 (OF 4) DAVIS VAR

THOR #1 2ND PTG KLEIN VAR

THOR EPIC COLLECTION TP INTO DARK NEBULA

TRUE BELIEVERS EMPYRE LYJA #1

TRUE BELIEVERS EMPYRE SHE-HULK #1

TRUE BELIEVERS EMPYRE VISION #1

WOLVERINE #2 DX

WOLVERINE #2 PAREL SPIDER-WOMAN VAR DX

WOLVERINE TP ENEMY OF THE STATE NEW PTG

X-MEN #9 DX

X-MEN FANTASTIC FOUR #3 (OF 4)

X-MEN FANTASTIC FOUR #3 (OF 4) ELIOPOULOS VAR

X-MEN FANTASTIC FOUR #3 (OF 4) HETRICK FLOWER VAR

Other Comic Books

12 BEAST GN VOL 07 (MR)

A FOR ANONYMOUS GN

A FOR ANONYMOUS HC

ALTERNA GIANTS MR CRYPT VOL 01

AM ARCHIVES LAUREL AND HARDY 1972 #1 CVR A CLASSIC

AM ARCHIVES LAUREL AND HARDY 1972 #1 CVR B LTD ED

ANIMOSITY #27 (MR)

APOCALYPSE GIRL #3 (OF 6)

ARCHIE BY NICK SPENCER TP VOL 02 ARCHIE & SABRINA

ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #308

ARSENIC LULLABY DEVILS ONLY FRIEND GN (RES) (MR)

BIG BREAK GN

BIG BREAK HC GN

BIGBY BEAR EXPLORER

BLACK GAS #1 PLATINUM FOIL VAR

BLACK GAS #2 PLATINUM FOIL VAR

BLACK GAS #3 PLATINUM FOIL VAR

BLACK GAS 2 #1 PLATINUM FOIL VAR

BLADE RUNNER 2019 #7 CVR A MCCREA (MR)

BLADE RUNNER 2019 #7 CVR B MEAD (MR)

BLADE RUNNER 2019 #7 CVR C GUINALDO (MR)

BLANK CANVAS SO CALLED ARTISTS JOURNEY GN VOL 04

BLOOM INTO YOU GN VOL 07 (RES) (MR)

CANDY COLOR PARADOX GN VOL 03 (MR)

CAPTAIN SWING #1 PENNY DREADFUL VAR

CAPTAIN SWING #2 PENNY DREADFUL VAR

CAPTAIN SWING #3 PENNY DREADFUL VAR

CAPTAIN SWING #4 PENNY DREADFUL VAR

CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #5 (MR)

CAT SHIT VOL 01 #1 (OF 3)

CATALYST PRIME SEVEN DAYS #6 (OF 7) CVR A SEJIC

CATALYST PRIME SEVEN DAYS #6 (OF 7) CVR B SEJIC VIRGIN VAR

CATEGORY ZERO TP

CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR B MASSEY NUDE (MR)

CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR C MASSEY NUDE (MR)

CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR D BUDD ROOT NUDE (MR)

CAVEWOMAN SPELLBINDER #1 CVR G GASPAR NUDE (MR)

CELLS AT WORK CODE BLACK GN VOL 04 (RES)

CHECK PLEASE HOCKEY GN VOL 02 STICKS & SCONES

CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #2 CVR A YUNE (MR)

CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #2 CVR B CHRISCROSS (MR)

CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #2 CVR C ED BENES (MR)

CIMMERIAN QUEEN OF BLACK COAST #2 CVR D INHYUK LEE (MR)

CODE PRU #1 PURE ART VAR

CODE PRU #2 PURE ART VAR

CONSPIRACY ALIEN ABDUCTIONS ONE SHOT CVR A COLAPIETRO

CONSPIRACY ALIEN ABDUCTIONS ONE SHOT CVR B VITORINO

DANCE IN VAMPIRE BUND ASO GN VOL 01 (RES) (MR)

DARK TOWER DRAWING OF THREE HC TP VOL 01 PRISONER (MR)

DEAD END KIDS TP

DEADLY TEN PRESENTS SHADOWHEART CURSE CVR A STRUTZ (MR)

DEADLY TEN PRESENTS SHADOWHEART CURSE CVR B STRUTZ (MR)

DEVILS LINE GN VOL 14

DF TRUE BELIEVERS SECRET COSTUME #1 SGN DEFALCO

DF TRUE BELIEVERS TAILS SPIDERHAM #1 SGN DEFALCO

DIMENSION W GN VOL 16 (MR)

DOGWITCH OMNIBUS WHOLE SHEBANG (MR)

DRAGMAN GN (MR)

EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #6 (OF 6) (MR)

FATHOM LOLA XOXO SOULFIRE SDCC CONNECTING CVRS SET

FATHOM VOL 8 #3 SDCC 2019 EXC

FIRE IN HIS FINGERTIPS FIREMAN SMOLDERING GAZE GN VOL 01 (MR

FOR THE KID I SAW IN MY DREAMS HC VOL 04

FUHRER AND THE TRAMP #1 (OF 5)

GOBLIN SLAYER GN VOL 07 (MR)

GODKILLERS #2 CVR A HAUN

GRUMBLE MEMPHIS & BEYOND THE INFINITE #1 (OF 5)

GUTTER MAGIC TP VOL 01

GWEN STACY #1 GAGE SGN

HANK STEINER MONSTER DETECTIVE #1

HEATHEN #10

HOW I BROKE UP WITH MY COLON GN

IF I COULD REACH YOU VOL 04 (MR)

IM GREAT PRINCE IMHOTEP GN VOL 02

KAIROS HC GN

KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #272

KONOSUBA EXPLOSION WONDERFUL WORLD GN VOL 04

KYRRA ALIEN JUNGLE GIRL #1 NONSTOP ED

LADY DEATH DARK HORIZONS PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH QUEEN OF THE DEAD PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH SHI #1 EMERALD GREEN FOIL VAR (MR)

LADY DEATH SHI #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH SHI #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH VS PANDORA PLATINUM FOIL VAR (MR)

LADY DEATH WARRIOR TEMPTRESS PLATINUM FOIL VAR (MR)

LIVING ROOM MATSUNAGA SAN GN VOL 02

LOIS LOWRY GIVER SC GN

LOLA A GHOST STORY SC GN

LOLA XOXO VOL 3 #1 SDCC 2019 CVR

LOLA XOXO VOL 3 #1 SDCC VAR CVR

LOOKERS #0 CENTURY A VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY B VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY C VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY D VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY E VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY F VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY NUDE A VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY NUDE B VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY NUDE C VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY NUDE D VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY NUDE E VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY NUDE F VAR (MR)

LOOKERS #0 CENTURY NUDE G VAR (MR)

LOVE & ROCKETS MAGAZINE #8 (MR)

MADE IN ABYSS GN VOL 08

MIDNIGHT VISTA TP

MINIONS PAELLA TP

MONSTROUS SUNKEN TREACHERY ONESHOT

MY LITTLE PONY MANGA VOL 02

MY NEXT LIFE AS A VILLAINESS GN VOL 03

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS ZEROS JOURNEY #17

NO HERO #5 DESIGN SKETCH VAR (MR)

NO HERO #6 DESIGN SKETCH VAR (MR)

NO HERO #7 DESIGN SKETCH VAR (MR)

NO ONES ROSE #1 CVR A MAIN

NO ONES ROSE #1 CVR B GOODEN DANIEL

NO ONES ROSE #1 FOC GORHAM VAR

NOW #8 NEW COMICS ANTHOLOGY (RES)

OMNI #6 (MR)

PEARLS BEFORE SWINE TP PEARLS GO HOLLYWOOD

PIRATES A TREASURE OF COMICS TO PLUNDER TP VOL 01 (MR)

PRIMITIVE BOYFRIEND GN VOL 01

PUNCHLINE #10 CVR A

PUNCHLINE #10 CVR B SATELLITE WELDON VAR

QUANTUM & WOODY (2020) #3 (OF 4) CVR A NAKAYAMA

QUANTUM & WOODY (2020) #3 (OF 4) CVR B WIJNGAARD

QUANTUM & WOODY (2020) #3 (OF 4) CVR C ROBSON

REINCARNATED AS A SWORD GN VOL 02

RICK & MORTY #60 CVR A ELLERBY

RICK & MORTY #60 CVR B STARKS

SACRIFICIAL PRINCESS & KING BEASTS GN VOL 09

SAVAGE BASTARDS #2

SEANCE ROOM #4 (OF 4) (MR)

SEERESS TERKON AND GREAT DIVIDE ONESHOT (MR)

SEVEN DEADLY SINS GN VOL 37

SHANG #1 (OF 3) CVR A VITORINO

SHANG #1 (OF 3) CVR B WHITE

SHANG #1 (OF 3) CVR C ROYLE

SHANG #1 (OF 3) CVR D COLAPIETRO

SHANG #1 (OF 3) CVR E BLANK SKETCH

SHOPLIFTERS WILL BE LIQUIDATED #5

SHRIEK SPECIAL #1 (MR)

SIBERIAN HAIKU HC GN

SOULFIRE VOL 8 #2 SDCC 2019 CVR

SOULFIRE VOL 8 #3 FAN EXPO CANADA 2019 VAR

SPIRIT 80TH ANNIV CELEBRATION TP VOL 01

STRANGELANDS #7 (MR)

STRONG BOX BIG BAD BOOK OF BOON #7 (OF 8)

SUPER DUCK #1 (OF 4) CVR A JAMPOLE (MR)

SUPER DUCK #1 (OF 4) CVR B CHARM (MR)

SUPER DUCK #1 (OF 4) CVR C FISH (MR)

SUPER DUCK #1 (OF 4) CVR D GORHAM (MR)

SUPER DUCK #1 (OF 4) CVR E HENDERSON (MR)

SUPERGOD #2 CHURCH OF THE SUPERGOD VAR (MR)

SUPERGOD #3 CHURCH OF THE SUPERGOD VAR (MR)

SUPERGOD #4 CHURCH OF THE SUPERGOD VAR (MR)

SUPERGOD #5 CHURCH OF THE SUPERGOD VAR (MR)

SUPPOSE A KID FROM LAST DUNGEON MOVED GN VOL 01

TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #121 20TH ANNIVERSARY (MR)

TO LOVE RU DARKNESS GN VOL 15 (MR)

TOUCHING EVIL #5 (OF 7)

VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #2 CVR A VITORINO

VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #2 CVR B GOH

VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #2 CVR C LEARY

VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #2 CVR D PASIBE

VARKING DEAD #1

VIKING QUEEN SLEEPERS IN SHADOW ONESHOT

WOLVENHEART #6

X-O MANOWAR (2020) #1 CVR A WARD

X-O MANOWAR (2020) #1 CVR B DEKAL

X-O MANOWAR (2020) #1 CVR C REIS

X-O MANOWAR (2020) #1 CVR D #1-12 PRE-ORDER BUNDLE ED

X-O MANOWAR (2020) #1 CVR E BLANK VAR

YUGGOTH CREATURES #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)

YUGGOTH CREATURES #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)

YUGGOTH CULTURES #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)

YUGGOTH CULTURES #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)

YUGGOTH CULTURES #3 PLATINUM FOIL VAR (MR)

YUZU PET GN VOL 01

Source: Previews World