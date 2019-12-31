Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 1/1/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
STAR WARS #1
MARVEL COMICS
(W) Charles Soule (A) Jesus Saiz (CA) R. B. Silva
“No…I am your father.”
In the wake of the events following The Empire Strikes Back, it is a dark time for the heroes of the Rebellion. The Rebel fleet…scattered following a disastrous defeat at the Battle of Hoth. Han Solo…lost to the bounty hunter, Boba Fett, after being frozen in carbonite. And after being lured into a trap on Cloud City and bested in a vicious lightsaber duel against the evil Darth Vader, Luke Skywalker…learned the horrible truth about his past. Vader did not kill Luke’s father Anakin–Vader is Luke’s father! Now, after narrowly escaping the dark lord’s clutches, and wounded and reeling from the revelation, Luke, Princess Leia, Lando Calrissian, the Wookiee Chewbacca and the droids C-3PO and R2-D2 must fight their way back to the Rebel Alliance-for the fate of the entire galaxy is at stake! After so many losses is victory still possible? But, what Leia, Luke and their ragtag band of freedom fighters do not realize is that they have only traded one Imperial trap for another! Enter the cunning and vengeful Imperial Commander Zahra, at the helm of the Tarkin’s Will!
Writer Charles Soule (DARTH VADER) and artist Jesus Saiz (DOCTOR STRANGE) are taking us all to the galaxy far, far away next year! With covers by RB Silva (POWERS OF X)!
THE GREATEST SPACE ADVENTURE OF ALL TIME BEGINS THIS JANUARY!
DETECTIVE COMICS #1018
DC COMICS
(W) Peter J. Tomasi (A) Scott Godlewski (CA) Rafael Sandoval, Jordi Tarragona
In the aftermath of “City of Bane,” the Dark Knight has found himself cold, alone, and missing one of the very foundations of his life as both Bruce Wayne and the Batman. But personal problems will have to wait-a mysterious series of deaths have been peppered throughout Gotham and it seems an element of the supernatural is at play in the form of a monstrous pagan spirit. Can Batman silence the demons within to stop the killing? Or will this silent night be for keeps?
TRANSFORMERS #15
IDW PUBLISHING
(W) Brian Ruckley (A) Anna Malkova, Bethany McGuire-Smith (CA) Josh Perez
A conspiracy unravels. The Autobots race to restore order. Megatron reaches his breaking point and Shockwave finds himself broken. There are no more Ascenticons. There is no more Rise. There are only… The Decepticons.
GI JOE #4
IDW PUBLISHING
(W) Paul Allor (A/CA) Niko Walter
Journey into the heart of Cobra as Major Bludd searches for the hidden truth behind Cobra high command! What will Cobra’s new vision of America mean for G.I. Joe?
All This Plus…
THOR #1
MARVEL COMICS
(W) Donny Cates (A) Nic Klein (CA) Olivier Coipel
A BRAND-NEW, SUPERSTAR CREATIVE TEAM TAKES THE KING OF ASGARD TO NEW REALMS OF GLORY!
The prince is now a king. All Asgard lies before Thor, the God of Thunder. And after many months of war, the Ten Realms are finally at peace. But the skies above the Realm Eternal are never clear for long. The Black Winter is coming. And the God of the Storm will be powerless before it.
DREW & JOT DUELING DOODLES ORIGINAL GN HC
BLACK HAMMER TP VOL 04 AGE OF DOOM PART II
CRONE #3 (OF 5)
EVERYTHING #5 (MR)
GRENDEL DEVILS ODYSSEY #3 (OF 8) CVR A WAGNER (MR)
GRENDEL DEVILS ODYSSEY #3 (OF 8) CVR B SCHKADE (MR)
MINIATURE FINAL FANTASY NO ADVENTURE TOO LARGE HC
RUBY FALLS #4 (OF 4) (MR)
SWORD DAUGHTER #9 CVR A OLIVER
SWORD DAUGHTER #9 CVR B CHATER
TOMB RAIDER OMNIBUS TP VOL 02
ABSOLUTE DEATH HC NEW ED (MR)
ACTION COMICS #1018
ACTION COMICS #1018 CARD STOCK VAR ED
BATGIRL #42
BATGIRL #42 VAR ED
BATMAN BEYOND #39
BATMAN BEYOND #39 VAR ED
BATMAN GOTHAM KNIGHTS TRANSFERENCE TP
BIRDS OF PREY HUNTRESS TP
BOOKS OF MAGIC #15 (MR)
DC PREVIEWS #21 JANUARY 2020 EXTRAS
DETECTIVE COMICS #1018
DETECTIVE COMICS #1018 VAR ED
DIAL H FOR HERO #10 (OF 12)
DIANA PRINCESS OF THE AMAZONS TP
DOLLAR COMICS BATMAN #613
DREAMING #17 (MR)
FLASH #85
FLASH #85 CARD STOCK VAR ED
HARLEY QUINN #69
HARLEY QUINN #69 VAR ED
INJUSTICE VS THE MASTERS OF THE UNIVERSE TP
JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #2 (OF 9) (MR)
JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #2 (OF 9) VAR ED (MR)
JUSTICE LEAGUE DARK #18
JUSTICE LEAGUE DARK #18 VAR ED
LOIS LANE #7 (OF 12)
LOIS LANE #7 (OF 12) VAR ED
MARTIAN MANHUNTER #11 (OF 12)
MARTIAN MANHUNTER #11 (OF 12) VAR ED
RED HOOD OUTLAW #41
RED HOOD OUTLAW #41 VAR ED
SUPERMAN GIANT #1
TERRIFICS #23
TERRIFICS #23 VAR ED
WONDER WOMAN WARBRINGER TP
BOYS COLL HOMELANDER TWO DOLLAR BILL (MR)
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 ENNIS SGN PHOTO CVR ED (MR)
BOYS OMNIBUS TP VOL 02 ENNIS SGN PHOTO CVR ED (MR)
ELVIRA SHAPE OF ELVIRA #1 CGC GRADED PHOTO CVR
JAMES BOND LIVE & LET DIE HC
RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #2 DALTON VIRGIN
DUCKTALES FAIRES & SCARES #1 (OF 3) CVR A GHIGLIONE & STELLA
DUCKTALES FAIRES & SCARES #1 (OF 3) CVR B GHILLONE & STELLA
GI JOE #4 CVR A WALTER
I CAN SELL YOU A BODY #1
LOAC ESSENTIALS HC VOL 14 BARNEY GOOGLE 1928
MARVEL VAULT OF HEROES HULK BIGGEST & BEST TP
MIGHTY ELVIS A GRAPHIC BIOGRAPHY HC GN
PANDEMICA #3 (OF 5) SANCHEZ
SONIC THE HEDGEHOG #24 CVR A GRAY & GRAHAM
STARCADIA QUEST #3 (OF 3) CVR A MAZZARA
TMNT URBAN LEGENDS #20 CVR A FOSCO
TMNT URBAN LEGENDS #20 CVR B FOSCO & LARSEN
TRANSFORMERS #15 CVR A PEREZ
TRANSFORMERS #15 CVR B BURCHAM
TRANSFORMERS IDW COLL PHASE 2 HC VOL 10
COPRA #4
DEATH OR GLORY #8 CVR A BENGAL (MR)
DEATH OR GLORY #8 CVR B ASRAR (MR)
KILLADELPHIA #2 CVR A ALEXANDER (MR)
KILLADELPHIA #2 CVR B MAHFOOD (MR)
MANIFEST DESTINY #40 (MR)
NOMEN OMEN #4 (OF 15) CVR A CAMAGNI (MR)
NOMEN OMEN #4 (OF 15) CVR B LOLLI (MR)
NOMEN OMEN #4 (OF 15) CVR C GRAHAM (MR)
OLYMPIA #2 (OF 5)
BLACK BOLT HC
BLACK CAT TP VOL 01 GRAND THEFT MARVEL
BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #5
BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #5 SUAYAN MARVELS X VAR
CONAN CHRONICLES EPIC COLLECTION TP BATTLE SHAMLA PASS
CONAN TP HOUR OF DRAGON
DAREDEVIL #16
DAREDEVIL #16 BENJAMIN MARVELS X VAR
DOCTOR DOOM #4
DOCTOR DOOM #4 SLINEY MARVELS X VAR
HAWKEYE FREEFALL #1
HAWKEYE FREEFALL #1 SCHMIDT VAR
LEGENDS OF MARVEL TP SPIDER-MAN
MARAUDERS #5 DX
MARVEL PREVIEWS VOL 04 #30 JANUARY 2020 EXTRAS
MILES MORALES SPIDER-MAN #14
MILES MORALES SPIDER-MAN #14 SHALVEY MARVELS X VAR
MILES MORALES TP VOL 02 BRING ON BAD GUYS
MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR GN TP FULL MOON
NEW MUTANTS EPIC COLL TP DEMON BEAR SAGA DM VAR NEW PTG
PUNISHER SOVIET #3 (OF 6) (MR)
SPIDER-MAN & VENOM DOUBLE TROUBLE #3 (OF 4)
STAR WARS #1
STAR WARS #1 BLANK VAR
STAR WARS #1 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR
SWORD MASTER #7
TAROT #1
TAROT #1 DAVIS VAR
THOR #1
THOR #1 ANKA RAINBOW BRIDGE VAR
THOR #1 ART ADAMS VAR
THOR #1 ARTGERM VAR
THOR #1 BARTEL VAR
THOR #1 BLANK VAR
THOR #1 BROWN MARVELS X VAR
THOR #1 KLEIN SIF VAR
THOR #1 MR GARCIN COLLAGE VAR
THOR #1 RON LIM VAR
THOR #1 WOO DAE SHIM VAR
TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE BULLSEYE #1
TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE GREEN GOBLIN #1
WEB OF BLACK WIDOW #5 (OF 5)
WEB OF BLACK WIDOW #5 (OF 5) BIANCHI VAR
X-MEN #4 DX
Other Comic Books
10 DANCE GN VOL 05 (MR)
2000 AD PROG #2160
2020 VISIONS TP (MR)
ABSALOM TP TERMINAL DIAGNOSIS
AKASHIC RECORDS OF BASTARD MAGICAL INSTRUCTOR GN VOL 08
ARCHIE MARRIED LIFE 10 YEARS LATER #5 CVR A PARENT
ARCHIE MARRIED LIFE 10 YEARS LATER #5 CVR B MACK
ARCHIE MILESTONES DIGEST #6
BALLAD OF YAYA GN VOL 04 ISLAND
BOSTON METAPHYSICAL SOCIETY #6
CAPTAIN CANUCK TP VOL 03 HARBINGER (RES)
CLASSIC PULP HORROR ONE SHOT
COARAPTOR ONE SHOT
COARAPTOR ONE SHOT MONSTER MATT VAR CVR
COOKIE & KID #5 (OF 6)
DOLL ISLAND TP (MR)
DR MESMERS REVENGE TP
DUNGEON BUILDER LABYRINTH MODERN CITY GN VOL 01 (MR)
GRIMM FAIRY TALES #34 CVR A COCCOLO
GRIMM FAIRY TALES #34 CVR B ABRERA
GRIMM FAIRY TALES #34 CVR C ZALDIVAR
GRIMM FAIRY TALES #34 CVR D VITORINO
GUTTER MAGIC #4 (OF 8)
HAPPINESS GN VOL 10
HELLCHILD TP BLOOD MONEY
HOW TO TREAT MAGICAL BEASTS GN VOL 04
JUNGLE COMICS #2 (OF 4) CVR A SHANNON
JUNGLE COMICS #2 (OF 4) CVR B MEUGNIOT VAR
KAKEGURUI COMPULSIVE GAMBLER GN VOL 11
KRINGLE TP (MR)
LOVE SHE OFFERED TP (MR)
MACHIMAHO MADE WRONG PERSON MAGICAL GIRL GN VOL 04 (MR)
MAGIA RECORD PUELLA MAGI MADOKA MAGICA GN VOL 01
MARGO INTERGALACTIC TRASH COLLECTOR #2 (OF 3) CVR A WHITING
MARGO INTERGALACTIC TRASH COLLECTOR #2 (OF 3) CVR B SINNOTT
MISPLACED #2
MISTY PRESENTS JORDI BADIA ROMERO HC
MONICA ADVENTURES TP VOL 04
MY ROOM IS DUNGEON REST STOP GN VOL 01
OGRES #2 (OF 4)
PINK LEMONADE HOLIDAY GRAB BAG ONE SHOT CAGNETTI CVR
PINK LEMONADE HOLIDAY GRAB BAG ONE SHOT SIMPSON CVR
PLANET CARAVAN TP
PRE CODE CLASSICS MYSTERIES WEIRD & STRANGE HC VOL 02
PRE CODE CLASSICS MYSTERIES WEIRD & STRANGE SLIPCASE ED VOL
SACRIFICIAL PRINCESS & KING BEASTS GN VOL 08
SCIENCE GN
SEANCE ROOM #1 (OF 4) (MR)
SILVER AGE CLASSICS OUTER SPACE SLIPCASE ED VOL 02
SISTERS GN VOL 05 MYOB
SISTERS HC GN VOL 05 MYOB
STABBITY BUNNY EMMETS STORY #1 CVR A
STABBITY BUNNY EMMETS STORY #1 CVR B
STAR BASTARD #6
TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #119 DLX LITHO ED (MR)
TERRIFIED TEACHER AT GHOUL SCHOOL GN VOL 08
TOMO CHAN IS A GIRL GN VOL 06
TOUCHING EVIL #2 (OF 7)
VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #5 (OF 5) CVR A JOHNSON
VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #5 (OF 5) CVR B COCCOLO
VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #5 (OF 5) CVR C JIMENEZ
VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #5 (OF 5) CVR D OTERO
VAN HELSING VS DRACULAS DAUGHTER #5 (OF 5) CVR E METCALF
WAITING FOR SPRING GN VOL 12
WORLD OF ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #95
Source: Previews World