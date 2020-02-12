Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 2/12/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
BATMAN PENNYWORTH RIP #1
DC COMICS
(W) James TynionIV, Peter J. Tomasi (A) Eddy Barrows, Eber Ferreira, Others (CA) Lee Weeks
Alfred Pennyworth served the Wayne family for decades-even through the tragic loss of Bruce Wayne’s parents. His death at the hands of Bane is the only event that could possibly compare to that fateful night in Crime Alley, and it leaves Bruce at a similar crossroads. If Alfred was the glue that held the Bat-Family together, how will Batman deal with that all falling apart? And if the Caped Crusader is to be truly alone, he might either hang that cape up once and for all…or double down and carry on with this vengeful quest forever. Batman: Pennyworth R.I.P. #1 celebrates the life of one of the most important people in the history of Gotham City, while also addressing questions about what’s next.
ASCENDER #9
IMAGE COMICS
(W) Jeff Lemire (A/CA) Dustin Nguyen
“THE DEAD SEA,” Part Four
The evil “Mother” may rule the universe with an iron hand, but even mothers were young once-and after growing up on an ice-covered planet, it’s easy to see why she might have an ice-covered heart, too.
STRANGER THINGS INTO THE FIRE #2
DARK HORSE COMICS
(W) Jody Houser, Ryan Kelly (A) Le Beau L. Underwood (CA) Viktor Kalvachev
Two former subjects of Dr. Brenner in Hawkins Lab learn the depths of his sinister ambition after tracking down Subject Eight. She reveals her unwilling role in keeping Subject Nine pacified. Their quest brings them closer to the broken and incredibly powerful pyrokinetic and reveals secrets to their own painful histories that originally brought them to Hawkins.
JAMES BOND #3
DYNAMITE
(W) Vita Ayala, Danny Lore (A) Erica D’Urso (CA) Jim Cheung
The first arc concludes, from VITA AYALA (Morbius), DANNY LORE (Queen of Bad Dreams) and ERIC GAPSTUR (The Flash). Bond is in over his head. What started as a “punishment” assignment has expanded into a world of international crime that Bond can’t wrap his mind around. Will 007 accept that the mission is too big for one spy, and seek assistance…or will pride be his downfall?
ALIENATED #1
BOOM! STUDIOS
(W) Simon Spurrier (A/CA) Chris Wildgoose
Acclaimed writer Simon Spurrier (John Constantine Hellblazer, Coda) and artist Chris Wildgoose (Batgirl, Batman: Nightwalker) present a subversive coming-of-age story about having all the power to change the world but the unready hands to truly wield it. Three teenagers, each an outcast in their own way, stumble upon an unearthly entity as it’s born. As they bond over this shared secret and the creature’s incredible abilities, it becomes clear to the teenagers that their cute little pet is a super-predator in the making – and it’s in need of prey. Guided by the best intentions at first, the teens’ decisions soon become corrupted by adolescent desires, small-town jealousies, and internal rivalries, sending them into a catastrophic spiral of their own making.
All This Plus…
X-MEN #6 DX
MARVEL COMICS
(W) Jonathan Hickman (A) Matteo Buffagni (CA) Leinil Francis Yu
Mystique goes to extraordinary lengths to get what she wants…
ALIENATED #1 (OF 6) CVR A WILDGOOSE
ALIENATED #1 (OF 6) CVR B BENGAL
ALIENATED #1 (OF 6) FOC MCKELVIE VAR
AVANT-GUARDS TP VOL 02
BIG BLACK STAND AT ATTICA GN (MR)
BUFFY VAMPIRE SLAYER ANGEL HELLMOUTH #5 CVR A FRISON
BUFFY VAMPIRE SLAYER ANGEL HELLMOUTH #5 CVR B CONNECTING DEL
GHOSTED IN LA #8 (OF 12) CVR A KEENAN
GHOSTED IN LA #8 (OF 12) CVR B GRACE VAR
GO GO POWER RANGERS #29 CVR A MAIN CARLINI
GO GO POWER RANGERS #29 CVR B MERCADO VAR
GO GO POWER RANGERS #29 FOC THE MAD VAR
GO GO POWER RANGERS TP VOL 06
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 (3RD PTG)
RONIN ISLAND #10 CVR A MILONOGIANNIS
RONIN ISLAND #10 CVR B PREORDER YOUNG VAR
ART OF MANA HC
BLACKWOOD MOURNING AFTER #1 (OF 4) CVR A FISH
BLACKWOOD MOURNING AFTER #1 (OF 4) CVR B DORKIN
CRIMINAL MACABRE THE BIG BLEED OUT #3 (OF 4)
DISNEY CINDERELLA STORY OF MOVIES IN COMICS HC
DREADFUL ED & MARY SCARY HC
STRANGER THINGS INTO THE FIRE #2 (OF 4) CVR A KALACHEV
STRANGER THINGS INTO THE FIRE #2 (OF 4) CVR B ROE
STRANGER THINGS INTO THE FIRE #2 (OF 4) CVR C CASE
TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #3 (OF 4) CVR A FRANQU
TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #3 (OF 4) CVR B CROOK
WES ANDERSON`S ISLE OF DOGS HC
WHATS MICHAEL TP VOL 01 FATCAT COLLECTION
ANIMAL MAN BY GRANT MORRISON TP VOL 01
BATMAN AND THE OUTSIDERS #10
BATMAN AND THE OUTSIDERS #10 CHRIS BURNHAM VAR ED
BATMAN PENNYWORTH RIP #1
BATMAN THE DARK KNIGHT DETECTIVE TP VOL 03
BATMAN VS RAS AL GHUL #4 (OF 6)
BATMANS GRAVE #5 (OF 12)
BATMANS GRAVE #5 (OF 12) JEEHYUNG LEE VAR ED
BILLY BATSON AND MAGIC OF SHAZAM TP BOOK 01
BLACKHAWK BLOOD & IRON HC
CATWOMAN #20
CATWOMAN #20 IAN MACDONALD VAR ED
DC POSTER PORTFOLIO JOSHUA MIDDLETON TP
DOLLAR COMICS BATMAN #567
DOLLAR COMICS GREEN LANTERN REBIRTH #1
DOLLHOUSE FAMILY #4 (OF 6) (MR)
DOLLHOUSE FAMILY #4 (OF 6) JAY ANACLETO VAR ED (MR)
FLASH #88
FLASH #88 CARD STOCK MICHAEL GOLDEN VAR ED
FLASH GIANT #3
GOTHAM CITY MONSTERS #6 (OF 6)
GREEN LANTERN SEASON 2 #1 (OF 12)
GREEN LANTERN SEASON 2 #1 (OF 12) GERALD PAREL VAR ED
GREEN LANTERN SEASON 2 #1 (OF 12) GREEN BLANK VAR ED
HARLEY QUINN & BIRDS OF PREY #1 (OF 4) (MR)
HARLEY QUINN & POISON IVY #6 (OF 6)
HARLEY QUINN & POISON IVY #6 (OF 6) CARD STOCK HARLEY M BRO
HARLEY QUINN & POISON IVY #6 (OF 6) CARD STOCK POISON IVY M
HARLEY QUINN & THE BIRDS OF PREY #1 (OF 4) DERRICK CHEW VAR
HARLEY QUINN AND THE GOTHAM GIRLS TP
HAWKMAN #21
HAWKMAN #21 TREVOR HAIRSINE VAR ED
HOUSE OF WHISPERS #18 (MR)
JUSTICE LEAGUE CORPORATE MANEUVERS TP
RWBY #5 (OF 7)
RWBY #5 (OF 7) CARD STOCK STANLEY LAU VAR ED
SUPERGIRL #39
SUPERGIRL #39 CARD STOCK DERRICK CHEW VAR ED
SUPERMAN #20
SUPERMAN #20 CARD STOCK BRYAN HITCH VAR ED
SUPERMAN HEROES #1
SWAMP THING TALES FROM THE BAYOU TP
TERRIFICS #25
TERRIFICS #25 MICHAEL CHO VAR ED
WONDER WOMAN #751
WONDER WOMAN #751 JENNY FRISON VAR ED
WONDER WOMAN BY GEORGE PEREZ TP VOL 04
ZATANNA AND THE HOUSE OF SECRETS TP
DEJAH THORIS (2019) #3 CASTRO BONUS FOC VAR
DEJAH THORIS (2019) #3 CVR A PARRILLO
DEJAH THORIS (2019) #3 CVR B KUNKKA
DEJAH THORIS (2019) #3 CVR C LINSNER
DEJAH THORIS (2019) #3 CVR D ANWAR
DEJAH THORIS (2019) #3 CVR E COSPLAY
JAMES BOND #3 CVR A CHEUNG FOLD OUT
VAMPIRELLA #1 1969 REPLICA ED NEW PTG
VAMPIRELLA #1 HUGHES CGC GRADED CVR
VAMPIRELLA #3 (1969) REPLICA ED
VAMPIRELLA RED SONJA #6 11 COPY MOSS B&W VIRGIN FOC INCV
VAMPIRELLA RED SONJA #6 15 COPY MOSS TINT VIRGIN FOC INCV
VAMPIRELLA RED SONJA #6 21 COPY ROMERO TINT VIRGIN FOC INCV
VAMPIRELLA RED SONJA #6 25 COPY ROMERO B&W VIRGIN FOC INCV
VAMPIRELLA RED SONJA #6 7 COPY CASTRO B&W FOC INCV
VAMPIRELLA RED SONJA #6 CASTRO FOC BONUS VAR
VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR A BABS TARR
VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR B HENRY
VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR C ROMERO
VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR D YOSHII
VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR E COSPLAY
VAMPIRELLA RED SONJA #6 CVR F MOSS
DUNGEONS & DRAGONS INFERNAL TIDES #2 (OF 5) CVR A DUNBAR
DUNGEONS & DRAGONS INFERNAL TIDES #2 (OF 5) CVR B CHARACTER
GI JOE #5 CVR A EVENHUIS
MARVEL ACTION AVENGERS TP BOOK 03 THE FEAR EATERS
MARVEL ACTION SPIDER-MAN (2020) #1 CVR A OSSIO
MARVEL ACTION SPIDER-MAN TP BOOK 03 BAD LUCK
NAPOLEON DYNAMITE VALENTINES DAY SPECIAL CVR A LARSEN
NAPOLEON DYNAMITE VALENTINES DAY SPECIAL CVR B RICHARD
RISING SUN #2 (OF 3) CVR A COCCOLO
SONIC THE HEDGEHOG #25 CVR A HESSE
SONIC THE HEDGEHOG #25 CVR B THOMAS
SONIC THE HEDGEHOG TP VOL 05 CRISIS CITY
STAR TREK YEAR FIVE VALENTINES DAY SPECIAL JONES
STAR WARS ADVENTURES TP VOL 08 DEFEND THE REPUBLIC
TRANSFORMERS 100 PAGE GIANT POWER PREDACONS
TRANSFORMERS VALENTINES DAY SPECIAL
UNCLE SCROOGE #54 CVR A MAZZARELLO
20XX #3 (MR)
ASCENDER #9 (MR)
CLOCK #2 (OF 4)
MOONSHINE #16 (MR)
POSTAL DELIVERANCE #7 (MR)
SFSX SAFE SEX #6 (MR)
SONATA #8 CVR A HABERLIN & VAN DYKE (MR)
SONATA #8 CVR B HABERLIN & VAN DYKE (MR)
TARTARUS #1 CVR A COLE
TARTARUS #1 CVR B CHRISTMAS
AERO #8
AERO TP VOL 01 BEFORE THE STORM
AGE OF CONAN TP VALERIA
AMAZING SPIDER-MAN #39
AMAZING SPIDER-MAN #39 JIE YUAN CONNECTING CHINESE NEW YEAR
AMAZING SPIDER-MAN #39 LARRAZ GWEN STACY VAR 2099
AMAZING SPIDER-MAN EPIC COLL TP SECRET OF PETRIFIED TABLET
BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #6
BLACK PANTHER AND AGENTS OF WAKANDA #6 NAUCK GWEN STACY VAR
BLACK PANTHER HC VISIONS OF WAKANDA
BLACK WIDOW EPIC COLLECTION TP BEWARE BLACK WIDOW
DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS HC VOL 02 NEW PTG
DAWN OF X TP VOL 01
DR STRANGE #3
EXCALIBUR #7 DX
EXCALIBUR #7 OLIVER GWEN STACY VAR DX
FANTASTIC FOUR TP THE END NEW PTG
GWEN STACY #1 (OF 5)
GWEN STACY #1 (OF 5) J SCOTT CAMPBELL VAR
GWEN STACY #1 (OF 5) JEEHYUNG LEE VAR
GWEN STACY #1 (OF 5) JIE YUAN CONNECTING CHINESE NEW YEAR VA
GWEN STACY #1 (OF 5) NAUCK FACES OF GWEN VAR
HAWKEYE FREE FALL #3
HULK TP THE END NEW PTG
IMMORTAL HULK #31
IMMORTAL HULK #31 NAKAYAMA GWEN STACY VAR
IRON MAN 2020 #2 (OF 6)
IRON MAN 2020 #2 (OF 6) BIANCHI CONNECTING VAR
IRON MAN 2020 #2 (OF 6) RON LIM VAR
IRON MAN 2020 #2 (OF 6) SUPERLOG HEADS VAR
JESSICA JONES BLIND SPOT #3 (OF 6)
JESSICA JONES BLIND SPOT #3 (OF 6) SIMMONDS VAR
LIFE OF CAPTAIN MARVEL MARVEL SELECT HC
MAGNIFICENT MS MARVEL #11 2ND PTG MINKYU JUNG VAR
MARVEL TALES WOLVERINE #1
MARVELS SPIDER-MAN BLACK CAT STRIKES #2 (OF 5)
MARVELS X #2 (OF 6)
MILES MORALES GN TP GREAT RESPONSIBILITY
MORBIUS #4
MORBIUS #4 RYP CONNECTING VAR
NEBULA #1 (OF 5)
NEBULA #1 (OF 5) YOUNG VAR
RUINS OF RAVENCROFT CARNAGE #1 2ND PTG VAR
SAVAGE AVENGERS #10
SPIDER-MAN MILES MORALES OMNIBUS HC
SPIRITS GHOST RIDER MOTHER OF DEMONS #1
SPIRITS GHOST RIDER MOTHER OF DEMONS #1 HANS VAR
STAR WARS DOCTOR APHRA TP VOL 07 ROGUES END
STAR WARS RISE KYLO REN #2 (OF 4) 2ND PTG SLINEY VAR
STAR WARS RISE KYLO REN #3 (OF 4)
STAR WARS TARGET VADER TP
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 (OF 5)
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 (OF 5) JIE YUAN CONNECT
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 (OF 5) NOTO GWEN STACY
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 (OF 5) RON LIM VAR
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #3 (OF 5) SANDOVAL VAR
THOR #3
THOR #3 KEOWN GWEN STACY VAR
TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 ALBERT & ELSIE-DEE #1
TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 ARNO STARK #1
ULTIMATES BY MARK MILLAR & BRYAN HITCH OMNIBUS HC NEW PTG
VENOM #23
VENOM #23 RAMOS GWEN STACY VAR
VENOM #23 YOUNG VAR
WOLVERINE BY CLAREMONT & MILLER #1 FACSIMILE EDITION
X-FORCE #7 DX
X-MEN #6 DX
X-MEN #6 TAN MARVELS X VAR DX
Other Comic Books
ANGELA DELLA MORTE #4 (OF 4)
ARCHIE 1955 #5 (OF 5) CVR A BRAGA
ARCHIE 1955 #5 (OF 5) CVR B BURCHETT
ARCHIE 1955 #5 (OF 5) CVR C NORD
ARIFURETA COMMONPLACE TO STRONGEST ZERO GN VOL 02
AT THE END OF YOUR TETHER TP
B & V FRIENDS JUMBO COMICS DIGEST #278
BALLAD OF YAYA GN VOL 05 PROMISE
BELLE OATH OF THORNS #5 (OF 6) CVR A WHITE
BELLE OATH OF THORNS #5 (OF 6) CVR B GOH
BELLE OATH OF THORNS #5 (OF 6) CVR C DIPASCALE
BELLE OATH OF THORNS #5 (OF 6) CVR D VITORINO
BEYOND CLOUDS GN VOL 01
BLOODSHOT (2019) #6 CVR A SHALVEY
BLOODSHOT (2019) #6 CVR B CASAS
BLOODSHOT (2019) #6 CVR C SEPULVEDA
BOY WHO BECAME A DRAGON BRUCE LEE STORY HC GN
BOY WHO BECAME A DRAGON BRUCE LEE STORY SC GN
BRAVE TUBER GN VOL 02
BUG BOYS YA HC GN
BUNGO STRAY DOGS NOVEL SC VOL 03 UNTOLD ORIGINS AGENCY
CARSON OF VENUS EYE OF AMTOR #1 CVR A CARRATU
CARSON OF VENUS EYE OF AMTOR #1 CVR B WOLFER
CARSON OF VENUS EYE OF AMTOR #1 CVR C CARRATU LTD ED
COTTONS HC GN VOL 02 (OF 3) WHITE CARROT
COTTONS SC GN VOL 01 SECRET OF WIND
CROSSED +100 #6 DESIGN SKETCH VAR (MR)
CRYPTOID HC (MR)
DESTINY LOVERS GN VOL 02 (MR)
DOCTOR MIRAGE TP VOL 01
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #2 CVR A TEMPLER
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #2 CVR B PHOTO
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #2 CVR C PEPOY
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #2 CVR D IANNICEILLO
DRAGONFLY & DRAGONFLYMAN #4 (OF 5) (MR)
EMBER #0 FIERY VAR (MR)
ESCAPE OF THE LIVING DEAD #1 PLATINUM FOIL VAR
ESCAPE OF THE LIVING DEAD #2 PLATINUM FOIL VAR
ESCAPE OF THE LIVING DEAD #3 PLATINUM FOIL VAR
ESCAPE OF THE LIVING DEAD #4 PLATINUM FOIL VAR
ESCAPE OF THE LIVING DEAD #5 PLATINUM FOIL VAR
ESCAPE OF THE LIVING DEAD AIRBORNE #1 PLATINUM FOIL VAR
ESCAPE OF THE LIVING DEAD AIRBORNE #2 PLATINUM FOIL VAR
ESCAPE OF THE LIVING DEAD AIRBORNE #3 PLATINUM FOIL VAR
ESCAPE OF THE LIVING DEAD ANNUAL #1 PLATINUM FOIL VAR
ESCAPE OF THE LIVING DEAD FEARBOOK #1 PLATINUM FOIL VAR
GIVEN GN VOL 01
GO TO SLEEP I MISS YOU CARTOONS FROM FOG NEW PARENTHOOD
GRIMM FAIRY TALES #35 CVR A RIVEIRO
GRIMM FAIRY TALES #35 CVR B WHITE
GRIMM FAIRY TALES #35 CVR C BURNS
GRIMM FAIRY TALES #35 CVR D GOH
GUTT GHOST SEEK OUT SENSATION ONE SHOT
HOPE TP
HORROR COMICS SKETCHBOOK ONE SHOT BLOOD DEAD ED
HORROR COMICS SKETCHBOOK ONE SHOT SHROUD BLACK ED
HOW HEAVY ARE DUMBBELLS YOU LIFT GN VOL 02 (MR)
HOW TO TRAIN YOUR DEVIL GN VOL 02
HYPOTHETICAL LIZARD #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)
HYPOTHETICAL LIZARD #3 PLATINUM FOIL VAR (MR)
HYPOTHETICAL LIZARD #4 PLATINUM FOIL VAR (MR)
I SURVIVED GN VOL 01 I SURVIVED SINKING OF TITANIC
I SURVIVED HC GN VOL 01 I SURVIVED SINKING OF TITANIC
IGNITED #7 (MR)
IGNITION CITY #1 CHARACTER DESIGN VAR (MR)
INTERSPECIES REVIEWERS GN VOL 03 (MR)
IS WRONG PICK UP GIRLS DUNGEON FAMILIA LYU GN VOL 06
JUGHEAD HUNGER VS VAMPIRONICA TP (MR)
JUNGLE FANTASY SECRETS #1 LORELEI ADULT EXTREME VAR (MR)
JUNGLE FANTASY SECRETS #2 SASHA NUDE VAR (MR)
JUNGLE FANTASY VIXENS #1 PURE ART VAR (MR)
JUNGLE FANTASY VIXENS #2 PURE ART VAR (MR)
KAMO MANGA GN VOL 03 PACT WITH SPIRIT WORLD
KINOS JOURNEY BEAUTIFUL WORLD GN VOL 05
KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 05
LAB RAIDER TP VOL 01
LADY MECHANIKA SANGRE #5 (OF 5) MAIN & MIX VAR CVRS
LOLA XOXO VOL 3 #5 CVR A
LOLA XOXO VOL 3 #5 CVR B MARIA
LOUD OGN (RES) (MR)
MAN AND HIS CAT GN VOL 01
MEDIEVAL LADY DEATH #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)
MEDIEVAL LADY DEATH #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)
MEDIEVAL LADY DEATH #3 PLATINUM FOIL VAR (MR)
MEDIEVAL LADY DEATH #4 PLATINUM FOIL VAR (MR)
MEDIEVAL LADY DEATH #5 PLATINUM FOIL VAR (MR)
MEDIEVAL LADY DEATH #6 PLATINUM FOIL VAR (MR)
MEDIEVAL LADY DEATH #7 PLATINUM FOIL VAR (MR)
MEDIEVAL LADY DEATH #8 PLATINUM FOIL VAR (MR)
MEDIEVAL LADY DEATH / BELLADONNA #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)
MEDIEVAL LADY DEATH / BELLADONNA #1/2 PLATINUM FOIL VAR (MR)
MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #1 PLATINUM FOIL VAR (M
MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #2 PLATINUM FOIL VAR (M
MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #3 PLATINUM FOIL VAR (M
MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #4 PLATINUM FOIL VAR (M
MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #5 PLATINUM FOIL VAR (M
MEDIEVAL LADY DEATH WAR OF THE WINDS #6 PLATINUM FOIL VAR (M
MIDNIGHT SKY #4 CVR A VAN DOMELEN
MIDNIGHT SKY #4 CVR B VAN DOMELEN ET
NICOLA TRAVELING AROUND DEMON WORLD GN VOL 02
NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS ZEROS JOURNEY #16
NO HERO #0 DESIGN SKETCH VAR (MR)
NO HERO #1 DESIGN SKETCH VAR (MR)
NO HERO #2 DESIGN SKETCH VAR (MR)
NO HERO #3 DESIGN SKETCH VAR (MR)
NO HERO #4 DESIGN SKETCH VAR (MR)
NORTHGUARD TP VOL 02 ENEMY OF THE STATES (RES)
OGGY & THE COCKROACHES #2 CVR A RANKINE
OGGY & THE COCKROACHES #2 CVR B RANKINE
OGGY & THE COCKROACHES #2 CVR C LTD ED ANIMATION CEL
OVERLORD A LA CARTE GN VOL 03
PESTILENCE COMPLETE SERIES HC GN
POWERS IN ACTION #4
RAI (2019) #4 CVR A NGU
RAI (2019) #4 CVR B BISLEY
RAI (2019) #4 CVR C POLLINA
RE ZERO SLIAW CHAPTER 3 TRUTH ZERO GN VOL 10
RISE OF THE TYRANT VOL 01 #3 (OF 4)
ROBYN HOOD VIGILANTE #4 CVR A WHITE
ROBYN HOOD VIGILANTE #4 CVR B MUHR
ROBYN HOOD VIGILANTE #4 CVR C MCCOY
ROBYN HOOD VIGILANTE #4 CVR D RIVEIRO
ROYAL TUTOR GN VOL 13
RV9 #4 (OF 5)
SHE SAID DESTROY TP VOL 01
SHE-RA GN VOL 01 LEGEND OF FIRE PRINCESS
SHE-RA HC GN VOL 01 LEGEND OF FIRE PRINCESS
SILVER SPOON GN VOL 13
SKULL-FACE BOOKSELLER HONDA-SAN GN VOL 03
STORM KIDS MONICA BLEUE WEREWOLF STORY #3 (OF 5)
TALES OF WEDDING RINGS GN VOL 08
TANK GIRL FULL COLOR CLASSICS 1994-1995 CVR A HEWLETT (MR)
TANK GIRL FULL COLOR CLASSICS 1994-1995 CVR B HEWLETT (MR)
TANK GIRL FULL COLOR CLASSICS 1994-1995 CVR C HEWLETT (MR)
TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #120 DLX LITHO ED (MR)
THRESHOLD ALLURE #1 NUDE EMERALD LEATHER VAR (MR)
TROPICAL FISH YEARNS FOR SNOW GN VOL 02
UNDONE BY BLOOD #1 CVR A KIVELA
VAMPBLADE TP VOL 10 BACK IN BLACK (MR)
WAR GODDESS #10 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #11 ART NOUVEAU VAR (MR)
WORLDS END HAREM FANTASIA GN VOL 02 (MR)
YARICHIN BITCH CLUB GN VOL 02 (MR)
YEAR OF THE RABBIT GN (RES) (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR A MACCAGNI (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR B MACCAGNI RISQUE (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR C CHIMISSO (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR D CHIMISSO RISQUE (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR E TROM (MR)
ZOMBIE TRAMP ONGOING #67 CVR F TROM RISQUE (MR)
Source: Previews World