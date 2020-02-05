Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 2/5/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
LEGEND OF KORRA TP PART 03 RUINS OF EMPIRE
DARK HORSE COMICS
(W) Michael Dante Dimartino (A) Michelle Wong (A/CA) Vivian Ng
Thanks to Commander Guan and Doctor Sheng’s brainwashing technology, all hope for a fair election in the Earth Kingdom is lost. Korra works with Toph, Su, and Kuvira to plan a means to rescue not just the brainwashed Mako, Bolin, and Asami, but everyone else caught up in Guan’s plan!
STAR WARS DARTH VADER #1
MARVEL COMICS
(W) Greg Pak (A) Raffaele Ienco (CA) In-Hyuk Lee
“JOIN ME, AND TOGETHER, WE CAN RULE THE GALAXY AS FATHER AND SON!”
THE TRAGEDY OF DARTH VADER CONTINUES!
In the shattering climax of The Empire Strikes Back, Darth Vader infamously reveals his true relationship to Luke Skywalker and invites his son to rule the galaxy at his side. But Luke refuses — plunging into the abyss beneath Cloud City rather than turn to the Dark Side. We all remember Luke’s utter horror in this life-altering moment. But what about Vader? In this new epic chapter in the Darth Vader saga, the dark lord grapples with Luke’s unthinkable refusal and embarks on a bloody mission of rage-filled revenge against everything and everyone who had a hand in hiding and corrupting his only son. But even as he uncovers the secrets of Luke’s origins, Vader must face shocking new challenges from his own dark past.
BATMAN #88
DC COMICS
(W) James TynionIV (A) Guillem March (CA) Tony S. Daniel
The conspiracy that will rock Batman’s world continues to unfold as the Dark Knight travels to Arkham Asylum to get answers from the Penguin! What dark secret does he share with The Joker, the Riddler, and…Catwoman? Plus, the plague of assassins descending upon Gotham City in its weakest moments continues! Will this be the moment when Deathstroke finally takes down Batman?!
AFTER REALM QUARTERLY #1
IMAGE COMICS
(W) Michael Avon Oeming (A/CA) Michael Avon Oeming
From Eisner and Harvey Award-winning Michael Avon Oeming, co-creator of Powers and The United States of Murder and writer of Thor: Ragnarok and Red Sonja, comes The After Realm, a new ongoing extra-length quarterly! In the aftermath of Ragnarok, Oona, an elven ranger, sets out into the post-apocalyptic chaos to discover the fate of the old gods. But first, she must fulfill an oath to a lost friend that could doom what’s left of the Nine Realms.
USAGI YOJIMBO #8 SAKAI
IDW PUBLISHING
(W) Stan Sakai (A/CA) Stan Sakai
“Tatami,” Part 1 of 2. Usagi returns to his home province only to find intrigue and betrayal! An important tea ceremony is about to take place, but what sinister plan does Lord Hikiji have for it and how are the Neko ninja clan involved?
All This Plus…
IMMORTAL HULK GREAT POWER #1
MARVEL COMICS
(W) Tom Taylor (A/CA) Jorge Molina
THE HULK FINDS A NEW HOST: THE AMAZING SPIDER-MAN!
When Bruce Banner wakes up in the middle of the night without the Hulk, he thinks he’s finally free. But the Hulk is immortal – and the night’s not over yet. If you thought he was dangerous in the body of mild-mannered Bruce Banner, wait till you see him now. Peter Parker is a man with the proportional strength and agility of a spider, capable of lifting trains on his bad days. And he’s about to get a big, green power-up – with a temper to match.
BLACK BADGE HC VOL 03
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #12 CVR A MAIN ASPINALL
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #12 CVR B WADA
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #12 CVR C CONNECTING DEL RAY VAR
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #12 CVR D PREORDER INZANA VAR
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #12 FOC MERCADO VAR
GIANT DAYS TP VOL 12
MAGICIANS #4 (OF 5) CVR A KHALIDAH (MR)
MAGICIANS #4 (OF 5) CVR B SHARPE (MR)
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 MAIN 2ND PTG (
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #1 VAR 2ND PTG (C
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #2 2ND PTG
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #3 CVR A MORA
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #3 DON MONTES
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #3 FOC GARBET VAR
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #3 LEO MONTES
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #3 MIKE MONTES (C
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #3 RAPH MONTES (C
BUTCHER OF PARIS #3 (OF 5) (MR)
CRONE #4 (OF 5)
DISNEY FROZEN ADVENTURES: SNOWY STORIES TP
DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #1 (OF 3) CVR A VINCI (
DISNEY PIXAR INCREDIBLES 2 SLOW BURN #1 (OF 3) CVR B KAWAII
EC ARCHIVES PSYCHOANALYSIS HC
KILL WHITEY DONOVAN #3 (OF 5) CVR A PEARSON (MR)
KILL WHITEY DONOVAN #3 (OF 5) CVR B BARAHONA (MR)
LEGEND OF KORRA TP PART 03 RUINS OF EMPIRE
ORVILLE SEASON 1.5 TP VOL 01 NEW BEGINNINGS
PLANTS VS ZOMBIES HC BETTER HOMES & GUARDENS
PREDATOR HUNTERS III #1 (OF 4) CVR A THIES
PREDATOR HUNTERS III #1 (OF 4) CVR B BRASE GLOW IN THE DARK
BATMAN #88
BATMAN #88 CARD STOCK FRANCESCO MATTINA VAR ED
BATMAN ARKHAM VICTOR ZSASZ TP
BATMAN GIANT #3 (RES)
BATMAN TALES ONCE UPON A CRIME TP
BOOKS OF MAGIC TP VOL 02 SECOND QUARTO (MR)
DAPHNE BYRNE #2 (OF 6) (MR)
DAPHNE BYRNE #2 (OF 6) DAN QUINTANA VAR ED (MR)
DC CRIMES OF PASSION #1
DOLLAR COMICS BATMAN #386
DOLLAR COMICS BATMAN SHADOW OF THE BAT #1
DREAMING #18 (MR)
FLASH HC BOOK 11 THE GREATEST TRICK OF ALL
GEN LOCK #4 (OF 7)
GREEN ARROW TP VOL 08 END OF THE ROAD
GREEN LANTERN #1 FACSIMILE EDITION
HARLEEN HC (MR)
HARLEY QUINN #70
HARLEY QUINN #70 FRANK CHO VAR ED
HIGH LEVEL TP (MR)
JLA THE WEDDING OF THE ATOM & JEAN LORING HC
JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #3 (OF 9) (RES) (MR)
JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #3 (OF 9) MICO SUAYAN VAR ED (R
JUSTICE LEAGUE #40
JUSTICE LEAGUE #40 CARD STOCK ARTHUR ADAMS VAR ED
JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #18
JUSTICE LEAGUE ODYSSEY #18 SKAN VAR ED
LOIS LANE #8 (OF 12)
LOIS LANE #8 (OF 12) KAMOME SHIRAHAMA VAR ED
MARTIAN MANHUNTER #12 (OF 12)
MARTIAN MANHUNTER #12 (OF 12) JOSHUA MIDDLETON VAR ED
YOUNG JUSTICE #13
YOUNG JUSTICE #13 MIKE GRELL VAR ED
RED SONJA #13 CASTRO BONUS FOC VAR
RED SONJA #13 CVR A JAE LEE
RED SONJA #13 CVR B LINSNER
RED SONJA #13 CVR C BOB Q
RED SONJA #13 CVR D LAMING
RED SONJA #13 CVR E COSPLAY
RED SONJA #13 CVR F ANWAR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 CASTRO COLOR FOC BONUS VAR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 CVR A PARILLO
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 CVR B OLIVER
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 CVR C SEGOVIA
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #5 CVR D COSPLAY
DISNEY COMICS AND STORIES #10 CVR A VETRO
GI JOE A REAL AMERICAN HERO #270 CVR A ATKINS
GI JOE A REAL AMERICAN HERO #270 CVR B SULLIVAN
GLOW VS THE BABYFACE #4 (OF 4) CVR A FISH
GLOW VS THE BABYFACE #4 (OF 4) CVR B GOUX
MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC TP VOL 18
NAPOLEON DYNAMITE #4 (OF 4) CVR A RICHARD
NAPOLEON DYNAMITE #4 (OF 4) CVR B VEREGGE
SEIKATSU A PETS LIFE GAME
STAR TREK YEAR FIVE TP VOL 01 ODYSSEYS END
TMNT ADVENTURES CHANGE IS CONSTANT
TMNT ADVENTURES CITY FALL
TMNT RISE OF THE TMNT TP VOL 03 SOUND OFF
USAGI YOJIMBO #8 SAKAI
WHY DID WE TRUST HIM TP
AFTER REALM QUARTERLY #1
BIRTHRIGHT #41
COPRA #5
CROWDED #11 CVR A STEIN BRANDT & FARRELL (RES)
CROWDED #11 CVR B THOROGOOD (RES)
DIE TP VOL 02 SPLIT THE PARTY (MR)
GIDEON FALLS #21 CVR A SORRENTINO (MR)
GIDEON FALLS #21 CVR B WALSH (MR)
ISOLA #10 CVR A KERSCHL
ISOLA #10 CVR B CLOONAN
MANIFEST DESTINY #41 (MR)
MARKED #4 CVR A HABERLIN & VAN DYKE (MR)
MARKED #4 CVR B HABERLIN & VAN DYKE (MR)
NOMEN OMEN #5 (OF 15) CVR A CAMAGNI (MR)
NOMEN OMEN #5 (OF 15) CVR B ASRAR (MR)
NOMEN OMEN #5 (OF 15) CVR C BUCCI (MR)
ADVENTURES OF X-MEN GN TP TOOTH & CLAW
AGENTS OF ATLAS TP PANDEMONIUM
ANT-MAN #1 (OF 5)
AVENGERS #28 2ND PTG MCGUINNESS VAR
BLACK CAT #9
BLACK CAT #9 GOMEZ GWEN STACY VAR
BLACK PANTHER POSTCARD BOOK HC
CAPTAIN AMERICA THE END #1
CAPTAIN AMERICA THE END #1 LARSEN VAR
CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #1 (OF 5)
CONAN BATTLE FOR SERPENT CROWN #1 (OF 5) LUKE ROSS VAR
DAREDEVIL #17
DARK AGNES #1 (OF 5)
DARK AGNES #1 (OF 5) CLOONAN VAR
DOCTOR DOOM #5
DOCTOR DOOM #5 ORTEGA GWEN STACY VAR
EXCALIBUR #4 2ND PTG ASRAR VAR DX
FALCON & WINTER SOLDIER #1 POSTER
GHOST-SPIDER TP DOG DAYS ARE OVER
GIANT SIZE X-MEN JEAN GREY & EMMA FROST #1 POSTER
GWEN STACY #1 POSTER
HAWKEYE FREEFALL #1 2ND PTG SCHMIDT VAR
IMMORTAL HULK GREAT POWER #1
IMMORTAL HULK GREAT POWER #1 FIUMARA VAR
MAGNIFICENT MS MARVEL #12
MARAUDERS #5 2ND PTG DAUTERMAN VAR DX
MARAUDERS #7 DX
MARVEL AVENGERS HULK #1
MARVEL AVENGERS HULK #1 RON LIM VAR
MILES MORALES SPIDER-MAN #15
MILES MORALES SPIDER-MAN #15 BRADSHAW GWEN STACY VAR
OLD MAN QUILL TP VOL 02 GO YOUR OWN WAY
PUNISHER EPIC COLLECTION TP JIGSAW PUZZLE
SAVAGE AVENGERS #0
SAVAGE AVENGERS #0 TAN VAR
SPIDER-HAM #1 (OF 5) 2ND PTG ROBSON VAR
SPIDER-MAN & VENOM DOUBLE TROUBLE #4 (OF 4)
SPIDER-VERSE #5 (OF 6)
STAR WARS AGE OF REPUBLIC HC
STAR WARS DARTH VADER #1
STAR WARS DARTH VADER #1 SPROUSE EMPIRE STRIKES BACK VAR
STRIKEFORCE #6
SWORD MASTER #8
SWORD MASTER TP VOL 01 WAR OF THE ANCIENTS
TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 PEPPER POTTS #1
VENOM #21 2ND PTG CRAIN VAR
VENOM BY DONNY CATES TP VOL 03 ABSOLUTE CARNAGE
WOLVERINE #1 BY ALEX ROSS POSTER
WOLVERINE #1 POSTER
X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4)
X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4) BROOKS VAR
X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4) ELIOPOULOS VAR
X-MEN FANTASTIC FOUR #1 (OF 4) HETRICK FLOWER VAR
X-MEN FANTASTIC FOUR #1 POSTER
X-MEN VS APOCALYPSE TWELVE OMNIBUS HC
YONDU #5 (OF 5)
Other Comic Books
ADLER #1 CVR A GUICE
ADLER #1 CVR B MCCAFFREY
ADLER #1 CVR C VICTORIAN HOMAGE
ADLER #1 CVR D B&W GUICE
AGGRETSUKO #1 CVR A CANNON
AGGRETSUKO #1 CVR B LITTLE
ARCHIE & FRIENDS WINTER WONDERLAND #1
ARCHIE MARRIED LIFE 10 YEARS LATER #6 CVR A PARENT
ARCHIE MARRIED LIFE 10 YEARS LATER #6 CVR B NORD
ARCHIE MILESTONES DIGEST #7
BACKTRACK #1 (MR)
BATTLECATS TALES OF VALDERIA #1 (OF 4)
BELLADONNA #0 PLATINUM FOIL VAR (MR)
BELLADONNA #0 PURE ART VAR (MR)
BELLADONNA #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)
BELLADONNA #2 PLATINUM FOIL VAR (MR)
BELLADONNA #3 PLATINUM FOIL VAR (MR)
BELLADONNA #4 PLATINUM FOIL VAR (MR)
BELLADONNA #5 PLATINUM FOIL VAR (MR)
BELLADONNA CONVENTION SPECIAL 2004 PLATINUM FOIL VAR (MR)
BELLADONNA FIRE FURY #13 FIFTY SHADES NUDE (RES) (MR)
BELLADONNA PREVIEW PLATINUM FOIL VAR (MR)
BLOODBORNE TP VOL 04 VEIL TORN ASUNDER (MR)
BOARDING SCHOOL JULIET GN VOL 10
CALIGULA #1 GOLDEN VAR (MR)
CALIGULA #2 GOLDEN VAR (MR)
CALIGULA #3 GOLDEN VAR (MR)
CALIGULA #4 GOLDEN VAR (MR)
CALIGULA #5 GOLDEN VAR (MR)
CALIGULA #6 GOLDEN VAR (MR)
CAPTAIN GINGER SEASON 2 #1
CARP ON CHOPPING BLOCK JUMPS TWICE GN (MR)
CASPERS SPOOKSVILLE #2 (OF 4) JUICE BOX CVR (RES)
CASPERS SPOOKSVILLE #2 (OF 4) RETRO ANIMATION LTD ED CVR (RE
CASPERS SPOOKSVILLE #2 (OF 4) SHANOWER MAIN CVR (RES)
CITRUS PLUS GN VOL 01 (MR)
CROSSED +100 #1 DESIGN SKETCH VAR (MR)
CROSSED +100 #2 DESIGN SKETCH VAR (MR)
CROSSED +100 #3 DESIGN SKETCH VAR (MR)
CROSSED +100 #4 DESIGN SKETCH VAR (MR)
CROSSED +100 #5 DESIGN SKETCH VAR (MR)
DEKOBOKO SUGAR DAYS MANGA GN
ELECTRIC BLACK #4 CVR A REG ED
ELECTRIC BLACK #4 CVR B NEON VARIANT
FEMFORCE #188
GOING TO THE CHAPEL #4 (OF 4) CVR A JOHANNA THE MAD (MR)
GOING TO THE CHAPEL #4 (OF 4) CVR B HOUSE (MR)
GOING TO THE CHAPEL #4 (OF 4) CVR C GUIDRY (MR)
GOLDEN AGE HC GN BOOK 01
GRANBLUE FANTASY GN VOL 03
HILO GN VOL 06 ALL PIECES FIT
HINAMATSURI GN VOL 07
HORROR COMICS SKETCHBOOK ONE SHOT VIRGIN WHITE ED
HYPOTHETICAL LIZARD #1 PLATINUM FOIL VAR (MR)
J & K HC
JUJUTSU KAISEN GN VOL 02
KAIJUMAX SEASON 5 #2 (MR)
KASESAN & YAMADA GN VOL 01
MAN WHO EFFED UP TIME #1 CVR A MOSTERT
MONEY SHOT #1 (3RD PTG) (MR)
MONEY SHOT #2 2ND PTG (MR)
MONEY SHOT #3 2ND PTG (MR)
MONEY SHOT #4 (MR)
MONSTER ALLERGY GN VOL 03
MY ANDROGYNOUS BOYFRIEND GN VOL 01 (MR)
MY HERO ACADEMIA GN VOL 23
MY HERO ACADEMIA SMASH GN VOL 03
NEONOMICON #1 BOOK OF THE DEAD VAR (MR)
NEONOMICON #1 REMARQUED VAR (MR)
NEONOMICON #2 BOOK OF THE DEAD VAR (MR)
NEONOMICON #3 BOOK OF THE DEAD VAR (MR)
NEONOMICON #4 BOOK OF THE DEAD VAR (MR)
OUR WONDERFUL DAYS GN VOL 02 (MR)
PEARL HARBOR FROM PAGES OF COMBAT GLANZMAN CVR
PRE CODE CLASSICS STRANGE SUSPENSE STORIES HC VOL 03
PRE CODE CLASSICS STRANGE SUSPENSE STORIES SLIPCASE VOL 03 (
PROJECT ICARUS
PROVIDENCE #1 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #10 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #11 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #12 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #2 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #3 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #4 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #5 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #6 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #7 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #8 ANCIENT TOME VAR (MR)
PROVIDENCE #9 ANCIENT TOME VAR (MR)
PSYCHO LIST #6 (OF 6)
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #2 (OF 5) CVR A COCCOLO
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #2 (OF 5) CVR B VITORINO
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #2 (OF 5) CVR C SANTACRUZ
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #2 (OF 5) CVR D GOH
RIVERS OF LONDON FEY & THE FURIOUS #4 (MR)
SCARLET GN VOL 01 (MR)
SERAPH OF END VAMPIRE REIGN GN VOL 18
SHADES OF MAGIC REBEL ARMY #3
SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #3 CVR A ZHANG
SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #3 CVR B PHOTO
SHERLOCK SCANDAL IN BELGRAVIA #3 CVR C JAY
SHORTCAKE CAKE GN VOL 07
SILVER AGE CLASSICS SPACE ADVENTURES HC VOL 02
SILVER AGE CLASSICS SPACE ADVENTURES SLIPCASE ED VOL 02
STABBITY BUNNY #9 CVR A (RES)
STABBITY BUNNY #9 CVR B
STICKY DILLY BUNS TP VOL 01
STIG AND TILDE GN VOL 02 LEADER OF THE PACK
SUPERIOR AOC #2 CVR A MEL JOY SAN JUAN
SUPERIOR AOC #2 CVR B QUALANO
SUPERIOR AOC #2 CVR C CUCCA
SUPERIOR AOC #2 CVR D REMULAC
TAKANE & HANA GN VOL 13
TART #1 NONSTOP ED
TURNER ART EDITION BEST OF ASPEN COMICS VOL 01 CVR A
TURNER ART EDITION BEST OF ASPEN COMICS VOL 01 RETAILER CVR
TWIN STAR EXORCISTS ONMYOJI GN VOL 17
UNBOUND #4 (OF 5) CVR A VITORINO
UNBOUND #4 (OF 5) CVR B COLAPIETRO
UNBOUND #4 (OF 5) CVR C DIPASCALE
UNHOLY ARGENT VS ONYX #3 FIFTY SHADES ARGENT NUDE (MR)
UNHOLY ARGENT VS ONYX #3 FIFTY SHADES ONYX NUDE (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #6 CVR A YOUNG (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #6 CVR B YOUNG RISQUE (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #6 CVR C MASTAJWOOD (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #6 CVR D MASTAJWOOD RISQUE (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #6 CVR E AMALGAMA CAT FIGHT VAR (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #6 CVR F AMALGAMA CAT FIGHT RISQUE (MR)
VEI GN VOL 02
WAR GODDESS #0 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #1 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #12 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #2 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #3 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #4 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #5 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #6 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #7 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #8 ART NOUVEAU VAR (MR)
WAR GODDESS #9 ART NOUVEAU VAR (MR)
WE NEVER LEARN GN VOL 08
WEBWITCH #1 PURE ART VAR (MR)
WEBWITCH #2 PURE ART VAR (MR)
WEBWITCH #3 PURE ART VAR (MR)
WEBWITCH #4 PURE ART VAR (MR)
WEBWITCH #5 PURE ART VAR (MR)
WRETCHES #3
YONA OF THE DAWN GN VOL 22
Source: Previews World