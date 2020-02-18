Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 2/19/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
WOLVERINE #1
MARVEL COMICS
(W) Ben Percy (A) Viktor Bogdanovic (A/CA) Adam Kubert
THE BEST IS BACK! Wolverine has been through a lot. He’s been a loner. He’s been a killer. He’s been a hero. He’s been an Avenger. He’s been to hell and back. Now, as the nation of Krakoa brings together all Mutantkind, he can finally be… happy? With his family all together and safe, Wolverine has everything he ever wanted… and everything to lose. Writer Benjamin Percy (X-FORCE, WOLVERINE: THE LONG NIGHT) and legendary artist Adam Kubert (X-MEN, AVENGERS) bring the best there is to his new home! PLUS: The return of OMEGA RED!
BATMAN #89
DC COMICS
(W) James TynionIV (A) Guillem March (CA) Tony S. Daniel
Batman must stop Deathstroke from killing the mayor of Gotham City! But to do so he has to figure out who ordered the hit in the first place. If his four main suspects aren’t ‘fessing up to the crime, then is there someone even more sinister lurking in the shadows waiting to deliver the coup de grâce? Whoever it is, one victim will fall under their attack!
SPAWN #305
IMAGE COMICS
(W) Todd McFarlane (A) Jason Shawn Alexander, Todd McFarlane (CA) Francesco Mattina
END OF STORY ARC… “HELL HUNT,” Part Four! Jessica Priest struggles with her new powers. Eddie Frank fights against the influence of the Redeemer. And Spawn has a final showdown with Medieval Spawn that will alter the course of the war between Heaven and Hell. With this gripping story arc finale, featuring a special 5-page bonus comic drawn by TODD McFARLANE, the hunt is on, and a new era of SPAWN has begun!
BANG #1
DARK HORSE COMICS
(W) Matt Kindt (A/CA) Wilfredo Torres
A best-of-the-best secret agent with memories he couldn’t possibly possess, a mystery writer in her 60s who spends her retirement solving crimes, a man of action with mysterious drugs that keep him ahead of a constant string of targeted disasters, a seemingly omnipotent terrorist organization that might be behind it all… And they’re all connected to one man: a science-fiction author with more information than seems possible, whose books may hold the key to either saving reality or destroying it.
TMNT ONGOING #103
IDW PUBLISHING
(W) Tom Waltz, Kevin Eastman, Sophie Campbell (A/CA) Sophie Campbell
As the Turtles struggle to come together in the face of recent setbacks, Old Hob’s unusual new enforcers make their presence known. Will they be friend or foe?
GODKILLERS #1
AFTERSHOCK COMICS
(W) Mark Sable (A) Maan House (CA) Jeremy Haun
Abdul Alhazred is an Arab-American folklore professor-turned-soldier whose fear of death stems from uncertainty about the existence of an afterlife. Then he joins THE GODKILLERS, a special forces unit tasked with fighting insurgents who use mythological creatures as weapons of mass destruction. Now that he knows that the supernatural exists, he’ll have to decide which is worse – death or the nightmarish monsters he thought were mere legends. From writer Mark Sable (Grounded, Fearless, Supergirl) and newcomer artist Maan House, THE GODKILLERS is a monster story for the modern age.
All This Plus…
GUARDIANS OF THE GALAXY #2
MARVEL COMICS
(W) Al Ewing (A) Juan Cabal (CA) Ivan Shavrin
Peter Quill fights for his life against the King of the Gods! Rocket fights alone against the legions of Hephaeustus! Phylla-Vell makes a choice between love and duty – with death on the line! And somewhere, a black hole bomb ticks down to zero… The Guardians’ first mission comes to a cataclysmic end!
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER TP VOL 02
FIREFLY #14 CVR A MAIN ASPINALL
FIREFLY #14 CVR B PREORDER VIDAL VAR
FIREFLY #14 FOC MCDAID VAR
HEARTBEAT #4 (OF 5) (MR)
HEARTBEAT #4 (OF 5) FOC ESQUEJO VAR (MR)
LUMBERJANES #71 CVR A LEYH
LUMBERJANES #71 CVR B PREORDER YEE VAR
RED MOTHER #3
RED MOTHER #3 FOC KHALIDAH VAR
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #1 (6TH PTG)
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #2 (4TH PTG)
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #3 (2ND PTG)
SOMETHING IS KILLING CHILDREN #4 (2ND PTG)
STEVEN UNIVERSE ONGOING TP VOL 06 PLAYING BY EAR
BANG #1 (OF 5) CVR A TORRES
BANG #1 (OF 5) CVR B KINDT
BERSERKER UNBOUND HC
CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS SERIES II #5 (OF 6)
DRAGON AGE BLUE WRAITH #2 (OF 3)
FAX FROM SARAJEVO TP NEW EDITION
HELLBOY & BPRD RETURN OF EFFIE KOLB #1 (OF 2) CVR A HOWARD
HELLBOY & BPRD RETURN OF EFFIE KOLB #1 (OF 2) CVR B MIGNOLA
MANOR BLACK TP (MR)
SKULLDIGGER & SKELETON BOY #3 (OF 6) CVR A ZONJIC
SKULLDIGGER & SKELETON BOY #3 (OF 6) CVR B REYNOLDS
AQUAMAN #57
AQUAMAN #57 KRIS ANKA VAR ED
BATMAN #89
BATMAN #89 CARD STOCK FRANCESCO MATTINA VAR ED
BATMAN DETECTIVE COMICS TP VOL 01 MYTHOLOGY
DCEASED UNKILLABLES #1 (OF 3)
DCEASED UNKILLABLES #1 (OF 3) CARD STOCK HORROR PUTRI VAR E
DCEASED UNKILLABLES #1 (OF 3) CARD STOCK MATTINA VAR ED
DOLLAR COMICS FLASH REBIRTH #1
DOLLAR COMICS THE NEW TEEN TITANS #2
DOOM PATROL BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC
FLASH FORWARD #6 (OF 6)
FLASH FORWARD #6 (OF 6) INHYUK LEE VAR ED
HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #4 (OF 6)
HOUSE OF WHISPERS TP VOL 02 ANANSE TP (MR)
JOKER KILLER SMILE #3 (OF 3) (MR)
JOKER KILLER SMILE #3 (OF 3) KAARE ANDREWS VAR ED (MR)
JUSTICE LEAGUE #41
JUSTICE LEAGUE #41 JAMAL CAMPBELL VAR ED
LEGION OF SUPER HEROES #4
LEGION OF SUPER HEROES #4 CARD STOCK ALEX GARNER VAR ED
LOW LOW WOODS #3 (OF 6) (MR)
LOW LOW WOODS #3 (OF 6) JENNY FRISON VAR ED (MR)
LUCIFER #17 (MR)
MAD MAGAZINE #12
METAL MEN #5 (OF 12)
METAL MEN #5 (OF 12) WALTER SIMONSON VAR ED
NIGHTWING #69
NIGHTWING #69 ALAN QUAH VAR ED
PLUNGE #1 (OF 6) (MR)
PLUNGE #1 (OF 6) CARD STOCK GARY FRANK VAR ED (MR)
SCOOBY DOO WHERE ARE YOU #103
SUPERMAN SMASHES THE KLAN #3 (OF 3)
SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #8 (OF 12)
SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #8 (OF 12) BEN OLIVER VAR ED
TEEN TITANS #39
TEEN TITANS #39 KHARY RANDOLPH VAR ED
TITANS BURNING RAGE #7 (OF 7)
WONDER TWINS #12 (OF 12)
WONDER WOMAN DEAD EARTH #2 (OF 4)
WONDER WOMAN DEAD EARTH #2 (OF 4) DANIEL JOHNSON VAR ED
WONDER WOMAN GIANT #3
BETTIE PAGE PRINCESS & THE PINUP TP
BLACK TERROR #4 FORNES LTD VIRGIN CVR
BLACK TERROR #4 RAHZZAH LTD VIRGIN CVR
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 CVR A OLIVER
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 CVR B SUYDAM
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 CVR C ANDOLFO
DEATH TO ARMY OF DARKNESS #1 CVR D PIRIZ
DEJAH THORIS (2019) #2 CONNER LTD VIRGIN CVR
DEJAH THORIS (2019) #2 LINSNER LTD VIRGIN CVR
DEJAH THORIS (2019) #2 LINSNER RARE LTD MARTIAN RED CVR
DEJAH THORIS (2019) #2 PARRILLO LTD VIRGIN CVR
ELVIRA MISTRESS OF DARK #12 CASTRO FOC BONUS VAR
ELVIRA MISTRESS OF DARK #12 CVR A MANDRAKE
ELVIRA MISTRESS OF DARK #12 CVR B CERMAK
ELVIRA MISTRESS OF DARK #12 CVR C ROYLE
ELVIRA MISTRESS OF DARK #12 CVR D PHOTO
KISS THE END TP
PIERCE BROWN RED RISING SON OF ARES HC VOL 02
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 GARZA LTD VIRGIN CVR
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 PARRILLO LTD VIRGIN CVR
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 PARRILLO ULTRA LTD SEDUCTION CVR
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 QUAH LTD VIRGIN CVR
RED SONJA AGE OF CHAOS #1 TORMEY LTD VIRGIN CVR
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 11 COPY CHEW MONOCHROME VIRGIN FOC
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 15 COPY PARRILLO B&W VIRGIN FOC IN
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 21 COPY HETRICK VIRGIN FOC INCV
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 25 COPY LAU VIRGIN FOC INCV
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 35 COPY LAU B&W FOC INCV
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 7 COPY QUAH B&W RED FOC INCV
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 CHATZOUDIS FOC BONUS VAR
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 CVR A PARRILLO
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 CVR B QUAH
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 CVR C CHEW
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 CVR D GARZA
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 CVR E COSPLAY
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 HETRICK FOC BONUS VAR
RED SONJA AGE OF CHAOS #2 LAU FOC BONUS VAR
VAMPIRELLA #1 RODRIGUEZ EXC CVR
VAMPIRELLA #6 DALTON LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #7 CONNER FIERY RED LINE ART ULTRA PREMIUM CVR
VAMPIRELLA #7 CONNER LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #7 DALTON LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #7 PARRILLO LTD VIRGIN CVR
VAMPIRELLA #8 CASTRO FOC BONUS VAR
VAMPIRELLA #8 CVR A COWAN
VAMPIRELLA #8 CVR B MARTINEZ
VAMPIRELLA #8 CVR C BEACHUM
VAMPIRELLA #8 CVR D RICHARDSON SURPRISE
VAMPIRELLA #8 CVR E COSPLAY
VAMPIRELLA #8 HETRICK DRESSEED FOC BONUS VAR
VAMPIRELLA RED SONJA #5 OLIVER VIRGIN CVR
VAMPIRELLA RED SONJA #5 TARR VIRGIN CVR
VAMPIRELLA RED SONJA #5 TEDESCO VIRGIN CVR
XENA WARRIOR PRINCESS ROAD WARRIOR TP
COBRA KAI KARATE KID SAGA CONTINUES #3 (OF 4) CVR A MCLEOD
COBRA KAI KARATE KID SAGA CONTINUES #3 (OF 4) CVR B PHOTO
DUCKTALES FAIRES & SCARES #3 (OF 3) CVR A GHIGLIONE & STELLA
DUCKTALES FAIRES & SCARES #3 (OF 3) CVR B GHIGLIONE & STELLA
DUNGEONS & DRAGONS A DARKENED WISH #5 (OF 5) CVR A FOWLER
DUNGEONS & DRAGONS A DARKENED WISH #5 (OF 5) CVR B CHARACTER
MARVEL ACTION CLASSICS AVENGERS DR STRANGE #1
STAR TREK YEAR FIVE #10 CVR A THOMPSON
STEVE CANYON HC VOL 10 1965 – 1966
TMNT ONGOING #103 CVR A CAMPBELL
TMNT ONGOING #103 CVR B EASTMAN
TRANSFORMERS #17 CVR A RAMONDELLI
TRANSFORMERS #17 CVR B CAHILL
TRANSFORMERS GALAXIES #4 CVR A RAMONDELLI
TRANSFORMERS GALAXIES #4 CVR B PITRE-DUROCHER
AGE OF BRONZE TP VOL 02 (NEW EDITION)
AMERICAN JESUS NEW MESSIAH #3 CVR A TOP SECRET (MR)
AMERICAN JESUS NEW MESSIAH #3 CVR B ALEXANDER (MR)
AMERICAN JESUS NEW MESSIAH #3 CVR C B&W ALEXANDER (MR)
BATTLEPUG TP VOL 01 WAR ON CHRISTMAS
BITTER ROOT #6 CVR A GREENE (MR)
DEADLY CLASS #43 CVR A CRAIG (MR)
DEADLY CLASS #43 CVR B BENGAL (MR)
FAMILY TREE #4 (MR)
HARDCORE RELOADED #3 (OF 5) (MR)
LUCY CLAIRE REDEMPTION #3 CVR A UPCHURCH (MR)
LUCY CLAIRE REDEMPTION #3 CVR B UPCHURCH (MR)
MIDDLEWEST #15 (MR)
OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #24 (MR)
OLD GUARD FORCE MULTIPLIED #3 (OF 5) (MR)
ON THE STUMP #1 CVR A PRENZY (MR)
ON THE STUMP #1 CVR B GREENE (MR)
SPAWN #305 CVR A MATTINA
SPAWN #305 CVR B MCFARLANE
SPAWN #305 CVR C B&W MCFARLANE
SPAWN #305 CVR D ALEXANDER
UNDISCOVERED COUNTRY #1 4TH PTG (MR)
UNDISCOVERED COUNTRY #3 2ND PTG (MR)
UNDISCOVERED COUNTRY #4 CVR A CAMUNCOLI (MR)
UNDISCOVERED COUNTRY #4 CVR B MCKELVIE (MR)
2020 MACHINE MAN #1 (OF 2)
2020 MACHINE MAN #1 (OF 2) RAPOZA VAR
AMAZING MARY JANE #5
AMAZING MARY JANE #5 RODRIGUEZ GWEN STACY VAR
ATLANTIS ATTACKS #2 (OF 5)
ATLANTIS ATTACKS #2 (OF 5) MONA CHINESE NEW YEAR VAR
ATLANTIS ATTACKS #2 (OF 5) RON LIM VAR
AVENGERS #29 2ND PTG MCGUINNESS VAR
CAPTAIN AMERICA #19
CAPTAIN AMERICA #19 YOON GWEN STACY VAR
CAPTAIN MARVEL #15
CAPTAIN MARVEL #15 INHYUK LEE CONNECTING VAR
CAPTAIN MARVEL #15 LUPACCHINO GWEN STACY VAR
CAPTAIN MARVEL #15 ZILI YU CHINESE NEW YEAR VAR
CONAN THE BARBARIAN #13
DAREDEVIL #18
DAREDEVIL #18 RIVERA GWEN STACY VAR
DEADPOOL #3
DEADPOOL #3 YARDIN MARVELS X VAR
DEATHS HEAD TP FREELANCE PEACEKEEPING AGENT
DOCTOR DOOM #4 2ND PTG LARROCA VAR
FANTASTIC FOUR #19
FANTASTIC FOUR #19 CHRISTOPHER GWEN STACY VAR
GHOST RIDER TP BOOK 02 WAR FOR HEAVEN
GHOST-SPIDER #7
GUARDIANS OF THE GALAXY #2
GUARDIANS OF THE GALAXY #2 WU GWEN STACY VAR
GUARDIANS OF THE GALAXY #2 YUZE WU CHINESE NEW YEAR VAR
GUARDIANS OF THE GALAXY TP VOL 02 FAITHLESS
GWENPOOL STRIKES BACK TP
MARAUDERS #8 DX
MARVELS BLACK WIDOW PRELUDE #2 (OF 2)
MARVELS VOICES #1
MARVELS VOICES #1 SCOTT VAR
MARVELS VOICES #1 STELFREEZE VAR
MMW UNCANNY X-MEN HC VOL 12
MMW UNCANNY X-MEN HC VOL 12 DM VAR ED 287
NEW MUTANTS #7 DX
REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #3 (OF 5)
REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #3 (OF 5) LUBERA VAR
REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #3 (OF 5) RON LIM VAR
RUINS OF RAVENCROFT SABRETOOTH #1 2ND PTG VAR
RUNAWAYS #30
SPIDER-MAN VELOCITY TP
STAR #1 (OF 5) 2ND PTG VAR
TALES THROUGH MARVEL UNIVERSE TP
TASKMASTER TP ANYTHING YOU CAN DO
TRUE BELIEVERS IRON MAN 2020 JOCASTA #1
UNCANNY X-MEN BY GILLEN COMPLETE COLLECTION VOL 02
VALKYRIE JANE FOSTER #8
VALKYRIE JANE FOSTER #8 MOMOKO GWEN STACY VAR
WOLVERINE #1 ALEX ROSS VAR DX
WOLVERINE #1 DX
WOLVERINE #1 JEEHYUNG LEE VAR DX
WOLVERINE #1 YOUNG VAR DX
Other Comic Books
ADVENTURE FINDERS EDGE OF EMPIRE #5
ADVENTURES OF BYRON ONE SHOT
AM ARCHIVES ZORRO 1958 DELL FOUR COLOR #882
AM ARCHIVES ZORRO 1958 DELL FOUR COLOR #882 LTD ED TV CVR
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR A YOUNG (MR)
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR B YOUNG RISQUE (MR)
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR C ESPINOSA (MR)
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR D ESPINOSA RISQUE (MR)
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR E STANLEY (MR)
AMALGAMA SPACE ZOMBIE #3 CVR F STANLEY RISQUE (MR)
ANCIENT MAGUS BRIDE GN VOL 12
AOC & FRESHMAN FORCE SQUAD #1 2ND PTG
ARAKAWA UNDER THE BRIDGE GN VOL 07
ARCHIE #711 (ARCHIE & KATY KEENE PT 2) CVR A BRAGA
ARCHIE #711 (ARCHIE & KATY KEENE PT 2) CVR B RENAUD
ARCHIE #711 (ARCHIE & KATY KEENE PT 2) CVR C WILLIAMS
ARCHIE 1000 PAGE COMICS JOY TP
ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #307
ARCHIE MEETS B-52S #1 CVR A PARENT
ARCHIE MEETS B-52S #1 CVR B ALLRED
ARCHIE MEETS B-52S #1 CVR C BOSS
ARCHIE MEETS B-52S #1 CVR D EISMA
ARCHIE MEETS B-52S #1 CVR E FRANCAVILLA
ASSASSINS CREED BLOODSTONE HC (MR)
BARBARA THE BARBARIAN #1 (OF 3)
BLADE RUNNER 2019 #6 CVR A RIAN HUGHES (MR)
BLADE RUNNER 2019 #6 CVR B MEAD (MR)
BLADE RUNNER 2019 #6 CVR C GUINALDO (MR)
BLOODSHOT (2019) #0 CVR A DE LA TORRE
BLOODSHOT (2019) #0 CVR B BACHS
BLOODSHOT (2019) #0 CVR C PORTELA
CAN AN OTAKU LIKE ME REALLY BE AN IDOL GN (MR)
CANOPUS #1
CAT & CAT GN VOL 01 GIRL MEETS CAT
CAT & CAT HC VOL 01 GIRL MEETS CAT
CATALYST PRIME SEVEN DAYS #5 (OF 7) CVR A SEJIC
CATALYST PRIME SEVEN DAYS #5 (OF 7) CVR B SEJIC VIRGIN VAR
CHLOE AND CARTOON HC GN VOL 01
COMBATANTS WILL BE DISPATCHED GN VOL 02
CRUCIFIED TP
DEMENTIA 21 GN VOL 02 (MR)
DEVIL IS PART TIMER GN VOL 15
DF GHOST RIDER #1 SGN SILVER SKETCH HAESER
DF JIMMY OLSEN #1 SGN LIEBER
DF JOKER HARLEY CRIMINAL SANITY #1 SGN MAYHEW
DF LOIS LANE #1 SGN PERKINS
DF THANKSGIVING TRIFECTA
DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR A ROCAFORT
DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR B LEE
DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR C ALLEN
DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR D #1-5 PRE-ORDER BUNDLE ED
DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR E BLANK
DOCTOR TOMORROW #1 (OF 5) CVR F 25 COPY INCV WRAP TOWE
DOCTOR WHO 13TH HOLIDAY SPECIAL TP
DONT TOY WITH ME MISS NAGATORO GN VOL 02
DOWNFALL GN VOL 01 INIO ASANO (MR)
DRIFTING CLASSROOM HC VOL 02 PERFECT ED UMEZZ
DRIFTING DRAGONS GN VOL 03
DYSASTERS GN
EDENS ZERO GN VOL 06
EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #5 (OF 6) (MR)
FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST GN VOL 03
FIVE YEARS #8
GILLBERT THE LITTLE MERMAN GN VOL 02 CURIOUS MYSTERIOUS
GILLBERT THE LITTLE MERMAN HC VOL 02 CURIOUS MYSTERIOUS
GLEIPNIR GN VOL 06 (MR)
GOBLIN SLAYER BRAND NEW DAY GN VOL 02 (MR)
GODKILLERS #1 CVR A HAUN
GOING TO THE CHAPEL TP VOL 01
GOON #8 CVR A POWELL
GOON #8 PARSON CARDSTOCK VAR CVR
GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR A VITORINO
GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR B COCCOLO
GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR C LEARY JR
GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR D BARRIONUEVO
GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR E ROYLE
GRIMM UNIVERSE PRESENTS 2020 CVR F GARVEY
HARDCORE GAMING 101 PRESENTS JAPANESE VIDEO GAME OBSCURITIES
HEIST HOW TO STEAL A PLANET #4
INVADER ZIM #49 CVR A C
INVADER ZIM #49 CVR B ENGER
INVESTIGATORS GN VOL 01
JOHN CARPENTER TALES SCIENCE FICTION TP SURVIVING NUCL ATK
KEMONO FRIENDS A LA CARTE GN VOL 02
MACHINE GIRL #4 (OF 4)
MAKER COMICS GN GROW A GARDEN
MAKER COMICS HC GN GROW A GARDEN
MOBILE SUIT GUNDAM THUNDERBOLT GN VOL 13
MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION GN VOL 10
NO ROMANCE IN HELL GN (MR)
O MAIDENS IN YOUR SAVAGE SEASON GN VOL 06
OMNI #5 (RES) (MR)
OVER THE ROPES #3 (OF 5)
PHANTOM PRESIDENT KENNEDYS MISSION HC GN
PHANTOM TALES OF THE NIGHT GN VOL 03
PLOT #1 B&W DELUXE EDITION (MR)
POWERS IN ACTION TP VOL 01
RAGS #6 (OF 7) CVR A (MR)
RAGS #6 (OF 7) CVR B BATTLE BUDDIES VAR (MR)
RAGS #6 (OF 7) CVR C RICHARD CASE QUEEN OF HILL VAR (MR)
RAN & GRAY WORLD GN VOL 06
RAW HERO GN VOL 01 (MR)
RED WINTER TP
SAVAGE BASTARDS #1
SERA & ROYAL STARS #6
SHAPES #4
SHOWS END TP VOL 01
SHOWTIME AT APOLLO EPIC TALE HARLEMS LEGENDARY THEATER GN (C
SISTER POWERS #2 CVR A WYTCH
SISTER POWERS #2 CVR B WYTCH
SMALL HOURS MRS FROLLEIN HC COLLECTION
STRAVAGANZA TP VOL 03
TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #120 COSPLAYER PHOTO CVR ED (M
TOKYO GHOUL RE GN VOL 15
TRINITY SEVEN 7 MAGICIANS GN VOL 19 (MR)
ULTRA KAIJU ANTHROPOMORPHIC PROJECT GN VOL 04 (RES)
URUSEI YATSURA GN VOL 05
VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR A YOUNG (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR B YOUNG RISQUE (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR C BAUGH (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR D BAUGH RISQUE (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR E ROD ESPINOSA (MR)
VAMPBLADE SEASON 4 #7 CVR F ESPINOSA RISQUE (MR)
VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR A COCCOLO
VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR B ROYLE
VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR C GARVEY
VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR D VITORINO
VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR E COLAPIETRO
VAN HELSING VS LEAGUE MONSTERS #1 CVR F BLANK SKETCH
VISITOR #3 (OF 6) CVR A PINNA
VISITOR #3 (OF 6) CVR B QUAH
VISITOR #3 (OF 6) CVR C CAMUNCOLI
WRETCHES #4
X-O MANOWAR (2017) MATT KINDT DLX HC VOL 02
ZOMBIE TRAMP TP VOL 18 SEX CLUBS ROCK ROLL (MR)
Source: Previews World