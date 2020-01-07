Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 1/1/2020. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.
MARVELS X #1
MARVEL COMICS
(W) Alex Ross, Jim Krueger (A) Well-Bee (CA) Alex Ross
David has a problem. He lives in a world of monsters that would love to devour him. He’s the last boy on Earth. The last human being on Earth. And these creatures that see him only as prey, they’re his former neighbors. He has one hope: to get to New York. To get to where Captain America and the rest of the heroes are. Alex Ross and Jim Krueger combine their abilities with artist Well-Bee to tell a very uncanny prequel to the legendary EARTH X trilogy.
BATMAN #86
DC COMICS
(W) James TynionIV (A) Danny Miki (A/CA) Tony S. Daniel
It’s a new day in Gotham City, but not the same old Batman. With Bane vanquished and one of his longtime allies gone, Batman has to start picking up the pieces and stepping up his game. Batman has a new plan for Gotham City, but he’s not the only one. Deathstroke has returned as well, under a mysterious new contract that could change everything. Beginning a whole new chapter in the life of the Dark Knight, the epic art team of Tony S. Daniel and Danny Miki are joined by new series writer James Tynion IV!
OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #23
IMAGE COMICS
(W) Robert Kirkman (A/CA) Lorenzo De Felici
Marcos and Ed lead a rescue mission deep into the heart of Oblivion! Will they succeed-or will the Faceless Men be taking more prisoners?! Buckle up for an all-out, action-packed issue!
STRANGER THINGS INTO THE FIRE #1
DARK HORSE COMICS
(W) Jody Houser, Ryan Kelly (A) Le Beau L. Underwood (CA) Viktor Kalvachev
Years after escaping Hawkins Lab, two of Dr. Brenner’s former subjects seek to live normal lives. When news reaches them that the lab was shut down, they go on a harrowing search for Nine, a powerful pyrokinetic whose shattered psyche threatens to burn them all to ashes if they can’t find her and free her from her own malevolent imagination.
FIREFLY OUTLAW MA REYNOLDS #1
BOOM! STUDIOS
(W) Greg Pak (A) Davide Gianfelice (CA) Ethan Young
After the shocking conclusion of Mal’s journey with Boss Moon, Mal hands himself into the Alliance…but it turns out its not him they want.
The infamous Ma Reynolds is at the top of the Alliance’s Most Wanted, and if Mal doesn’t get to her first, the Alliance will! Kicking off a new year of Firefly, discover the secret history of Mal and his mother, and what that will mean for the rest of the ‘verse…and a new brewing war to end all wars.
All This Plus…
TMNT ONGOING #101
IDW PUBLISHING
(W) Tom Waltz, Kevin Eastman, Sophie Campbell (A/CA) Sophie Campbell
Welcome to the new world of TMNT! After the cataclysmic events of TMNT #100, the Turtles find New York City drastically changed-new factions and enemies are on the rise, and allies are in short supply. The Turtles discover that in order to survive they will need to work together like never before!
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #11 CVR A MAIN ASPINALL
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #11 CVR B WADA
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #11 CVR C CONNECTING MORRIS VAR
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #11 CVR D PREORDER INZANA VAR
BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #11 FOC SLAYER VAR
FIREFLY OUTLAW MA REYNOLDS #1 CVR A YOUNG
FIREFLY OUTLAW MA REYNOLDS #1 CVR B WALSH
GUNNERKRIGG COURT TP VOL 06
MAGICIANS #3 (OF 5) CVR A KHALIDAH (MR)
MAGICIANS #3 (OF 5) CVR B SHARPE (MR)
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #2 CVR A MORA
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #2 DON MONTES
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #2 FOC VAR
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #2 LEO MONTES
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #2 MIKE MONTES (C
POWER RANGERS TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #2 RAPH MONTES (C
ROCKOS MODERN AFTERLIFE TP VOL 01
RONIN ISLAND #9 CVR A MILONOGIANNIS
RONIN ISLAND #9 CVR B PREORDER YOUNG VAR
STRANGE SKIES OVER EAST BERLIN #4
STRANGE SKIES OVER EAST BERLIN #4 FOC BERGARA VAR
BUTCHER OF PARIS #2 (OF 5) (MR)
CRIMINAL MACABRE THE BIG BLEED OUT #2 (OF 4)
ELFQUEST STARGAZERS HUNT #2 (OF 6)
GOT JON SNOW PREMIUM FIGURE
KILL WHITEY DONOVAN #2 (OF 5) CVR A PEARSON (MR)
KILL WHITEY DONOVAN #2 (OF 5) CVR B BARAHONA (MR)
STRANGER THINGS INTO THE FIRE #1 (OF 4) CVR A KALACHEV
STRANGER THINGS INTO THE FIRE #1 (OF 4) CVR B LAMBERT
STRANGER THINGS INTO THE FIRE #1 (OF 4) CVR C WILSON
WITCHER 3 WILD HUNT REGIS VAMPIRE DLX FIGURE
WITCHER 3 WILD HUNT YENNEFER FIGURE SERIES 2
AQUAMAN GIANT #2
BATMAN #86
BATMAN #86 CARD STOCK VAR ED
BATMAN AND THE OUTSIDERS #9
BATMAN AND THE OUTSIDERS #9 VAR ED
BATMAN ARKHAM BLACK MASK TP
BATMAN BY NEAL ADAMS TP BOOK 03
CATWOMAN #19
CATWOMAN #19 CARD STOCK VAR ED
DAPHNE BYRNE #1 (OF 6) (MR)
DAPHNE BYRNE #1 (OF 6) CARD STOCK VAR ED (MR)
DOLLAR COMICS THE BRAVE AND THE BOLD #197
DOLLHOUSE FAMILY #3 (OF 6) (MR)
DOLLHOUSE FAMILY #3 (OF 6) VAR ED (MR)
DREAMING TP VOL 02 EMPTY SHELLS (MR)
GEN LOCK #3 (OF 7)
GOTHAM CITY MONSTERS #5 (OF 6)
HARLEY QUINN & POISON IVY #5 (OF 6)
HARLEY QUINN & POISON IVY #5 (OF 6) CARD STOCK HARLEY VAR ED
HARLEY QUINN & POISON IVY #5 (OF 6) CARD STOCK POISON IVY VA
HAWKMAN #20
HAWKMAN #20 VAR ED
HOUSE OF WHISPERS #17 (MR)
INJUSTICE GODS AMONG US YEAR FIVE COMPLETE COLL TP
SUPERGIRL #38
SUPERGIRL #38 CARD STOCK VAR ED
SWAMP THING THE BRONZE AGE TP VOL 02
YOUNG JUSTICE #12
YOUNG JUSTICE #12 CARD STOCK VAR ED
BOYS OMNIBUS TP VOL 01 ROBERTSON SGN ED (MR)
BOYS OMNIBUS TP VOL 02 ROBERTSON SGN ED (MR)
BOYS OMNIBUS TP VOL 03 ENNIS SGN PHOTO CVR ED (MR)
BOYS OMNIBUS TP VOL 03 ROBERTSON SGN ED (MR)
ELVIRA MISTRESS OF DARK #11 CASTRO FOC BONUS VAR
ELVIRA MISTRESS OF DARK #11 CVR A SEELEY
ELVIRA MISTRESS OF DARK #11 CVR B CERMAK
ELVIRA MISTRESS OF DARK #11 CVR C ROYLE
ELVIRA MISTRESS OF DARK #11 CVR D PHOTO
PETER CANNON THUNDERBOLT OVERSIZED HC
QUEEN SONJA OMNIBUS TP VOL 01
RED SONJA #12 CASTRO FOC BONUS VAR
RED SONJA #12 CVR A CONNER
RED SONJA #12 CVR B LINSNER
RED SONJA #12 CVR C PHAM
RED SONJA #12 CVR D COLAK
RED SONJA #12 CVR E COSPLAY
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 CASTRO FOC BONUS VAR
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 CVR A PARILLO
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 CVR B OLIVER
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 CVR C SEGOVIA
VENGEANCE OF VAMPIRELLA #4 CVR D COSPLAY
BRITISH ICE SC GN
DYING IS EASY #2 (OF 5) CVR A SIMMONDS
DYING IS EASY #2 (OF 5) CVR B RODRIGUEZ
GI JOE A REAL AMERICAN HERO #269 CVR A ATKINS
GI JOE A REAL AMERICAN HERO #269 CVR B SULLIVAN
LOEG VOL IV TEMPEST HC
MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #85 CVR A COLLER
MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC #85 CVR B NEOFOTISTOU
TMNT ONGOING #101 CVR A CAMPBELL
TMNT ONGOING #101 CVR B EASTMAN
UNCLE SCROOGE #52 CVR A MAZZARELLO
20XX #2 (MR)
ASCENDER #8 (MR)
BATTLEPUG #5 CVR A NORTON & PASSALAQUA
BATTLEPUG #5 CVR B HA
CLOCK #1
GIDEON FALLS #20 CVR A SORRENTINO (MR)
GIDEON FALLS #20 CVR B BA (MR)
KILLADELPHIA #1 2ND PTG (MR)
MOONSHINE #15 (MR)
OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #23 (MR)
POSTAL DELIVERANCE #6 (MR)
PRETTY DEADLY RAT #5 (OF 5) (MR)
SONATA #7 CVR A HABERLIN & VAN DYKE (MR)
SONATA #7 CVR B HABERLIN & VAN DYKE (MR)
TREES THREE FATES #5 (OF 5) (MR)
UNEARTH TP VOL 01 (MR)
WITCHBLADE #17 (MR)
ABSOLUTE CARNAGE TP
ABSOLUTE CARNAGE VS DEADPOOL TP
AERO #7
AMAZING MARY JANE #4
AMAZING MARY JANE #4 GONZALES VAR
AMAZING SPIDER-MAN #37
AMAZING SPIDER-MAN #37 CAMUNCOLI MARVELS X VAR
AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER TP VOL 06 ABSOLUTE CARNAG
BLACK CAT #8
BLACK CAT #8 ANACLETO MARVELS X VAR
BLACK PANTHER TP BOOK 08 INTERG EMPIRE WAKANDA PT 03
BLACK WIDOW TP WELCOME TO THE GAME
CAPTAIN MARVEL #12 2ND PTG SORRENTINO VAR
CAPTAIN MARVEL TP VOL 02 FALLING STAR
CONAN SERPENT WAR #3 (OF 4)
CONAN SERPENT WAR #3 (OF 4) CAMUNCOLI CONNECTING VAR
DAREDEVIL BY BENDIS & MALEEV OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG
DEADPOOL #2
DOCTOR STRANGE BY MARK WAID TP VOL 04 CHOICE
EXCALIBUR #2 2ND PTG ASRAR VAR DX
EXCALIBUR #5 DX
EXCALIBUR #5 SLINEY MARVELS X VAR DX
FALLEN ANGELS #1 2ND PTG CAMUNCOLI VAR DX
FALLEN ANGELS #2 2ND PTG VAR DX
FALLEN ANGELS #5 DX
GHOST RIDER #4
GHOST-SPIDER #6
IMMORTAL HULK #26 2ND PTG ALEX ROSS VAR
IMMORTAL HULK #27 2ND PTG ALEX ROSS VAR
IMMORTAL HULK #29
IMMORTAL HULK #29 BRADSHAW MARVELS X VAR
INCOMING #1 2ND PTG JACINTO VAR
LOKI TP
MAGNIFICENT MS MARVEL #11
MARAUDERS #2 2ND PTG DAUTERMAN VAR DX
MARVEL MONOGRAPH TP ART OF DECLAN SHALVEY
MARVELS AVENGERS THOR #1
MARVELS AVENGERS THOR #1 RON LIM VAR
MARVELS X #1 (OF 6)
MILES MORALES THE END #1
MILES MORALES THE END #1 SCOTT VAR
MORBIUS #1 2ND PTG FERREIRA VAR
MORBIUS #3
MORBIUS #3 RYP CONNECTING VAR
NEW AVENGERS BREAKOUT MARVEL SELECT HC
NEW MUTANTS #2 2ND PTG VAR DX
NEW MUTANTS #5 DX
POWERS OF X #6 (OF 6) 2ND PTG SILVA VAR
RUINS OF RAVENCROFT CARNAGE #1
RUINS OF RAVENCROFT CARNAGE #1 OLIVETTI VAR
SAVAGE AVENGERS #9
SCREAM CURSE OF CARNAGE #1 2ND PTG MOONEYHAM VAR
STAR #1 (OF 5)
STAR #1 (OF 5) JS CAMPBELL VAR
STAR WARS RISE KYLO REN #2 (OF 4)
STRIKEFORCE #5
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #2 (OF 5)
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #2 (OF 5) BAGLEY VAR
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #2 (OF 5) RON LIM VAR
SYMBIOTE SPIDER-MAN ALIEN REALITY #2 (OF 5) SAVIUK VAR
TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE BUSHMAN #1
TRUE BELIEVERS CRIMINALLY INSANE MASTERS OF EVIL #1
VENOM #22
VENOM #22 CHRISTOPHER MARVELS X VAR
X-FORCE #2 2ND PTG VAR DX
X-FORCE #5 DX
X-FORCE #5 LAND MARVELS X VAR DX
X-MEN #2 2ND PTG YU VAR DX
YONDU #4 (OF 5)
Other Comic Books
20TH CENTURY BOYS TP VOL 06 PERFECT ED URASAWA
ALBERT EINSTEIN & THEORY OF RELATIVITY YA GN
ALL TIME COMICS ZEROSIS DEATHSCAPE #6 (OF 6) (MR)
ANONYMOUS NOISE GN VOL 18
AO HARU RIDE MANGA GN VOL 08
ARCHIE 1955 #4 (OF 5) CVR A KRAUSE
ARCHIE 1955 #4 (OF 5) CVR B ALLRED
ARCHIE 1955 #4 (OF 5) CVR C IGLE
ARCHIES BIG BOOK TP VOL 07 MUSICAL GENIUS
B & V FRIENDS JUMBO COMICS DIGEST #277
BAD MACHINERY POCKET ED GN VOL 09 CASE OF THE MISSING PIECE
BAKEMONOGATARI GN VOL 02
BLACK CAT #2 CVR A & B SET TURNER
BLACK CAT #2 CVR A TURNER
BLACK CLOVER GN VOL 19
BOOGILY HEADS #3 (OF 4) CVR A PENDL
BOOGILY HEADS #3 (OF 4) CVR B FINK
BOWIE STARDUST RAYGUNS & MOONAGE DAYDREAMS HC GN
CANDY COLOR PARADOX GN VOL 04 (MR)
CARPENTER TALES SCI FI NUCLEAR ATTACK #5 (MR)
CHARLES DARWIN & THEORY OF EVOLUTION YA GN
CHIOS SCHOOL ROAD GN VOL 07
COMPLETE CREPAX HC VOL 05 AMERICAN STORIES (MR)
COMPLETE IMMORTAL TP VOL 01
CONSANTLY SC
DARK AGE #5
DARK RED #9
DAYTIME SHOOTING STAR GN VOL 04
DEAD MAX COMIX GN BOOK 01 DEADENING
DEADPOOL #1 EASTMAN VAR
DEADPOOL #1 EASTMAN VAR SGN
DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA GN VOL 10
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #1 CVR A GANUCHEAU
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #1 CVR B PHOTO
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #1 CVR C SMITH
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #1 CVR D ZHANG
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #1 CVR E GRALEY
DOCTOR WHO 13TH SEASON TWO #1 CVR F BLANK SKETCH
DOG EATERS #4 (OF 6)
DOG MAN HC GN W DUST JACKET VOL 01
DOG MAN HC GN W DUST JACKET VOL 02 UNLEASHED
DOG MAN HC GN W DUST JACKET VOL 03 TALE OF TWO KITTIES
DOG MAN HC GN W DUST JACKET VOL 08 FETCH 22
DONT CALL ME DIRTY GN VOL 01
DR STONE GN VOL 09
DRAGON BALL SUPER GN VOL 07
DRAGONFLY & DRAGONFLYMAN #3 (OF 5) (MR)
DRIFTING DRAGONS GN VOL 02
FGTEEV PRESENTS INTO THE GAME GN
FOOD WARS SHOKUGEKI NO SOMA GN VOL 33
GARFIELDS GT DIGITAL CITIZENSHIP GN ONLINE ETIQUETTE
GARFIELDS GT DIGITAL CITIZENSHIP GN ONLINE FRIENDS
GARFIELDS GT DIGITAL CITIZENSHIP GN POSTING ONLINE
GARFIELDS GT DIGITAL CITIZENSHIP GN SAFE DOWNLOADING
GEEKY FAB FIVE GN VOL 01 ITS NOT ROCKET SCIENCE
GEEKY FAB FIVE GN VOL 03 DOGGONE CATASTROPHE
GEEKY FAB FIVE HC GN VOL 03 DOGGONE CATASTROPHE
GO WITH THE FLOW GN
GO WITH THE FLOW HC GN
GOLDEN KAMUY GN VOL 13 (MR)
GRAND BLUE DREAMING GN VOL 09 (MR)
HAIKYU GN VOL 36
HIMOUTO UMARI CHAN GN VOL 08
HINAMATSURI GN VOL 06
IGNITED #6 (MR)
IMMORTAL HULK #20 CVR A & B SET KEOWN
IMMORTAL HULK #20 CVR A KEOWN
INCURABLE CASE OF LOVE GN VOL 02 (MR)
ISAAC NEWTON & LAWS OF MOTION YA GN
JACK KIRBYS DINGBAT LOVE HC
JUJUTSU KAISEN GN VOL 01
JUNKO MIZUNO PURE TRANCE HC (MR)
KAGUYA SAMA LOVE IS WAR GN VOL 12
KNIGHTS TEMPORAL #5
KOMI CANT COMMUNICATE GN VOL 04
KONOHANA KITAN MANGA GN VOL 07
LADY DEATH NIGHTMARE SYMPHONY #2 (OF 2) DEODATO JR PREMIUM F
LADY DEATH NIGHTMARE SYMPHONY #2 (OF 2) NAUGHTY VAR CVR (MR)
LADY DEATH NIGHTMARE SYMPHONY #2 (OF 2) SPELLBLASTER VAR CVR
LADY DEATH NIGHTMARE SYMPHONY #2 (OF 2) STANDARD CVR (MR)
LOUD HOUSE 3IN1 GN VOL 02
LOUD HOUSE HC GN VOL 07 STRUGGLE IS REAL
LOUD HOUSE SC GN VOL 07 STRUGGLE IS REAL
LOVE MOM & 2 HIT MULTI TARGET ATTACKS GN VOL 02
MARGINAL OPERATION GN VOL 01
MARIE CURIE & RADIOACTIVITY YA GN
MEZO PREMIER TP VOL 01
MY HERO ACADEMIA GN VOL 22
MYSTERE #5 (OF 5) CVR A VIGONTE
MYSTERE #5 (OF 5) CVR B RIVEIRO
MYSTERE #5 (OF 5) CVR C JIMENEZ
MYSTERE #5 (OF 5) CVR D COCCOLO
NARWHAL & JELLY GN VOL 04 OTTER FRIEND
NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS ZEROS JOURNEY #15
NO LONGER HUMAN HC JUNJI ITO (MR)
NOODLEHEADS FIND SOMETHING FISHY YA SC GN
NUKE EM CLASSIC COLD WAR COMICS CELEBRATING END OF WORLD (RE
ONE PIECE 3IN1 TP VOL 30
ONE PUNCH MAN GN VOL 18
PLATINUM END GN VOL 10
PLOT #4
PROMISED NEVERLAND GN VOL 13
PSI-LORDS #8 CVR A KANO
PSI-LORDS #8 CVR B ORZU
PSI-LORDS #8 CVR C LEE
QQ QUEENS QUALITY GN VOL 08
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #1 (OF 5) CVR A VITORINO
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #1 (OF 5) CVR B BURNS
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #1 (OF 5) CVR C GARVEY
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #1 (OF 5) CVR D TOLIBAO
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #1 (OF 5) CVR E COLAPIETRO
RED AGENT ISLAND OF DR MOREAU #1 (OF 5) CVR F BLANK SKETCH
RELICS OF YOUTH #4
RIVERS OF LONDON FEY & THE FURIOUS #3 (MR)
ROBOTECH REMIX #4 CVR A DAMASO
ROBOTECH REMIX #4 CVR B NICUOLO
ROBOTECH REMIX #4 CVR C RENZI
RV9 #3 (OF 5)
SCRATCHER #4 (OF 4)
SEVEN DAYS MONDAY – SUNDAY COMPLETE GN
SNOW WHITE WITH RED HAIR GN VOL 05
STORM KIDS MONICA BLEUE WEREWOLF STORY #2 (OF 5)
STRONG BOX BIG BAD BOOK OF BOON #6 (OF 8)
TAKANE & HANA GN VOL 12
TALES OF BERSERIA GN VOL 02
TALK BERNIE TO ME BERNIE SANDERS SPECIAL ONE SHOT 2ND PRINT
TANK GIRL FULL COLOR CLASSICS 1993-1994 CVR A HEWLETT (MR)
TANK GIRL FULL COLOR CLASSICS 1993-1994 CVR B HEWLETT (MR)
TANK GIRL FULL COLOR CLASSICS 1993-1994 CVR C HEWLETT (MR)
TAROT WITCH OF THE BLACK ROSE #119 COSPLAYER PHOTO CVR ED (M
TERRA FORMARS GN VOL 22 (MR)
TO LOVE RU DARKNESS GN VOL 14 (MR)
TOKYO GHOUL RE GN VOL 14
UNBOUND #3 (OF 5) CVR A COCCOLO
UNBOUND #3 (OF 5) CVR B COLAPIETRO
UNBOUND #3 (OF 5) CVR C ROYLE
UZAKI CHAN WANTS TO HANG OUT GN VOL 02
V CARD #1 (OF 4)
WE NEVER LEARN GN VOL 07
WHAT DID YOU EAT YESTERDAY GN VOL 14 (MR)
WHITE ASH #1 CVR A
WHO KILLED KENNY GN
YOU ARE OBSOLETE #5
YOWAMUSHI PEDAL GN VOL 13
Source: Previews World