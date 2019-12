Here is the list of new comic books, trade paperbacks and more shipping on 12/18/2019. As always, check with your retailer for availability, as not all releases may be on sale in all areas at the same time. Here is what’s on my pull-list this week.

DOOMSDAY CLOCK #12

DC COMICS

(W) Geoff Johns (A/CA) Gary Frank

This is it! The final showdown between Dr. Manhattan and Superman shakes up the DC Universe to its very core! But can even the Man of Steel walkout from the shadow of Manhattan?

OLD GUARD FORCE MULTIPLIED #1

IMAGE COMICS

(W) Greg Rucka (A/CA) Leandro Fernandez

Soon to be a major motion picture starring CHARLIZE THERON! Andromache of Scythia and her band of soldiers are back in this second story chronicling the battles and burdens of their dubious immortality. Nile’s addition to the team has given them new purpose and new direction, but when you’ve got 6,000 years of history at your back, the past is always ready to return with a vengeance.

SKULLDIGGER & SKELETON BOY #1

DARK HORSE COMICS

(W) Jeff Lemire (A/CA) Tonci Zonjic

Spiral City finds itself trapped in a vicious cycle of crime, corruption, and violence. With the heart of the city at stake, a vigilante rises in Skulldigger. However, when the nefarious Grimjim escapes from prison, will Skulldigger and his ward, Skeleton Boy, be enough to save Spiral City?

STAR WARS RISE KYLO REN #1

MARVEL COMICS

(W) Charles Soule (A) Will Sliney (CA) John Tyler Christopher

WITH BEN SOLO’S FALL… COMES KYLO REN’S RISE!

Young Ben Solo is legendary Jedi Luke Skywalker’s most promising pupil. As the son of Rebel Alliance heroes Leia Organa and Han Solo, as well as Luke’s own nephew, Ben has the potential to be a great force for light in the galaxy. But the Skywalker legacy casts a long shadow, the currents of the dark side run deep, and Darth Vader’s blood runs in Ben’s veins. Voices call from both his past and his future, telling him who he must be. He will shatter, he will be reforged, his destiny will be revealed. Snoke awaits. The Knights of Ren await. Ben Solo’s path to his true self begins here.

All This Plus …

BATMAN #85

DC COMICS

(W) Tom King (A) Mikel Janin (CA) Tony S. Daniel

The stunning conclusion to “City of Bane” is here! How will Flashpoint Batman be vanquished from our dimension? What will become of Gotham Girl now that she’s betrayed all she knows? How will the Bat team cope without Alfred? Will Catwoman stick around? Who will rebuild Gotham City? Is Batman ever going to be Batman again? The event of the summer now closes out the year, setting the stage for a whole new path for the Dark Knight Detective. You don’t dare miss the extra-sized concluding chapter to Tom King’s epic run on Batman-and it all leads to the new Batman and Catwoman series!

ANGEL #8 CVR A MAIN PANOSIAN

ANGEL #8 CVR B MORRIS VAR

ANGEL #8 CVR C PREORDER BUONCRISTIANO

ART & MANY MISTAKES ERIC POWELL HC

BONE PARISH TP VOL 03

FIREFLY #12 CVR A MAIN GARBETT

FIREFLY #12 CVR B PREORDER QUINONES VAR

FIREFLY #12 FOC YOUNG VAR

FOLKLORDS #2 (OF 5) CVR A SMITH

FOLKLORDS #2 (OF 5) FOC VAR

HEARTBEAT #1 (OF 5) 2ND PTG (MR)

HEARTBEAT #2 (OF 5) CVR A LLOVET (MR)

HEARTBEAT #2 (OF 5) FOC GANUCHEAU VAR (MR)

HEX VET ORIGINAL GN VOL 02 FLYING SURGERY

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #4 CVR A FINDEN

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #4 CVR B MATTHEWS

JIM HENSON DARK CRYSTAL AGE RESISTANCE #4 FOC WYATT VAR

JIM HENSON STORYTELLER SIRENS HC

KLAUS LIFE & TIMES OF JOE CHRISTMAS #1

KLAUS LIFE & TIMES OF JOE CHRISTMAS #1 FOC BENGAL VAR

LUMBERJANES #69 CVR A LEYH

LUMBERJANES #69 CVR B PREORDER YEE VAR

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #46 CVR A CAMPBELL

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #46 FOC MORA VAR

MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #46 FOIL MONTES VAR

ONCE & FUTURE #5 (OF 6)

SNOOPY BEAGLE OF MARS ORIGINAL GN PEANUTS

COUNT CROWLEY RELUCTANT MONSTER HUNTER #3 (OF 4)

CRITICAL ROLE VOX MACHINA ORIGINS SERIES II #4 (OF 6)

DRIFTERS TP VOL 06

INVISIBLE KINGDOM #8 (MR)

NEIL GAIMAN AMERICAN GODS MOMENT OF STORM #8 CVR A FABRY (MR

NEIL GAIMAN AMERICAN GODS MOMENT OF STORM #8 CVR B MACK (MR)

SKULLDIGGER & SKELETON BOY #1 (OF 6) 10 COPY FOC INCV

SKULLDIGGER & SKELETON BOY #1 (OF 6) CVR A ZONJIC

SKULLDIGGER & SKELETON BOY #1 (OF 6) CVR B DEODATO

STRAYED #5 (OF 5) CVR A DOE

STRAYED #5 (OF 5) CVR B GREENE

TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #1 (OF 4) CVR A FRANQU

TALES FROM HARROW COUNTY DEATHS CHOIR #1 (OF 4) CVR B CROOK

WITCHER 3 WILD HUNT CIRI FIGURE SERIES 2

WITCHER 3 WILD HUNT GERALT GRANDMASTER FELINE FIGURE

WITCHFINDER REIGN OF DARKNESS #2 (OF 5)

ANIMAL MAN BY JEFF LEMIRE OMNIBUS HC

AQUAMAN #55

AQUAMAN #55 VAR ED

AQUAMAN HC VOL 02 AMNESTY

AQUAMAN TP VOL 01 UNSPOKEN WATER

BASKETFUL OF HEADS #3 (OF 7) (MR)

BASKETFUL OF HEADS #3 (OF 7) VAR ED (MR)

BATGIRL TP VOL 06 OLD ENEMIES

BATMAN #85

BATMAN #85 CARD STOCK VAR ED

BATMAN LAST KNIGHT ON EARTH #3 (OF 3) (MR)

BATMAN LAST KNIGHT ON EARTH #3 (OF 3) VAR ED (MR)

BATMAN SUPERMAN #5

BATMAN SUPERMAN #5 CARD STOCK VAR ED

BATMAN TP VOL 11 THE FALL AND THE FALLEN

CATWOMAN #18

CATWOMAN #18 VAR ED

DOLLAR COMICS THE FLASH #164

DOOMSDAY CLOCK #12 (OF 12)

DOOMSDAY CLOCK #12 (OF 12) BLANK VAR ED

DOOMSDAY CLOCK #12 (OF 12) VAR ED

FEMALE FURIES TP

FLASH FORWARD #4 (OF 6)

FLASH FORWARD #4 (OF 6) VAR ED

GREEN LANTERN HC VOL 02 THE DAY THE STARS FELL

GREEN LANTERN TP VOL 01 INTERGALACTIC LAWMAN

HARLEEN #3 (OF 3) (MR)

HARLEEN #3 (OF 3) VAR ED (MR)

HE MAN AND THE MASTERS OF THE MULTIVERSE #2 (OF 6)

INFECTED THE COMMISSIONER #1

JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER #2 (MR)

JOKER KILLER SMILE #2 (OF 3) (MR)

JOKER KILLER SMILE #2 (OF 3) VAR ED (MR)

JUSTICE LEAGUE #38

JUSTICE LEAGUE #38 VAR ED

LAST GOD #3 (MR)

LEGION OF SUPER HEROES #2

LEGION OF SUPER HEROES #2 CARD STOCK VAR ED

LOW LOW WOODS #1 (OF 6) (MR)

LOW LOW WOODS #1 (OF 6) CARD STOCK VAR ED (MR)

LUCIFER #15 (MR)

MAD MAGAZINE #11

METAL MEN #3 (OF 12)

METAL MEN #3 (OF 12) VAR ED

NIGHTWING #67

NIGHTWING #67 VAR ED

SCOOBY DOO WHERE ARE YOU #102

SHAZAM #9 (RES)

SHAZAM #9 VAR ED (RES)

SUICIDE SQUAD #1

SUICIDE SQUAD #1 BLANK VAR ED

SUICIDE SQUAD #1 CARD STOCK VAR ED

SUPERMAN SMASHES THE KLAN #2 (OF 3)

SUPERMAN THE GOLDEN AGE OMNIBUS HC VOL 01 NEW ED

SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #6 (OF 12)

SUPERMANS PAL JIMMY OLSEN #6 (OF 12) VAR ED

TEEN TITANS #37

TEEN TITANS #37 VAR ED

WATCHMEN COMPANION HC

WONDER WOMAN #83

WONDER WOMAN #83 VAR ED

WONDER WOMAN DEAD EARTH #1 (OF 4) (MR)

WONDER WOMAN DEAD EARTH #1 (OF 4) VAR ED (MR)

WONDER WOMAN GIANT #2

YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #1 (OF 4)

YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #1 (OF 4) BLANK VAR ED

YEAR OF THE VILLAIN HELL ARISEN #1 (OF 4) VAR ED

BLACK TERROR #2 RAHZZAH LTD VIRGIN CVR

BOYS BILLY BUTCHER COLL COIN

BOYS STARLIGHT COLL COIN

BOYS WEE HUGHIE COLL COIN

CHASTITY #4 CASTRO B&W BONUS FOC VAR (MR)

CHASTITY #4 CASTRO BONUS FOC VAR (MR)

CHASTITY #4 CVR A NODET (MR)

CHASTITY #4 CVR B GARZA (MR)

CHASTITY #4 CVR C QUAH (MR)

DEATH-DEFYING DEVIL #4 CVR A LEE

DEATH-DEFYING DEVIL #4 CVR B PARRILLO

DEATH-DEFYING DEVIL #4 CVR C FEDERICI

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #1 CGC GRADED FAY DALTON

RED SONJA VAMPIRELLA BETTY VERONICA #2 VIRGIN STAGGS VAR

VAMPIRELLA #2 (1969) REPLICA ED

VAMPIRELLA #6 CASTRO DRESSED FOC BONUS VAR

VAMPIRELLA #6 CVR A LAU ENHANCED ACETATE

VAMPIRELLA #6 CVR B MARCH

VAMPIRELLA #6 CVR C DALTON

VAMPIRELLA #6 CVR D GUNDUZ

VAMPIRELLA #6 CVR E COSPLAY

VAMPIRELLA #6 HETRICK VIRGIN FOC BONUS VAR

VAMPIRELLA 50TH TRADING CARDS BOX (12 PACKS) (MR)

VAMPIRELLA 50TH TRADING CARDS INDIVIDUAL FOIL PACK

GEARS OF WAR OMNIBUS TP VOL 02

GI JOE #3 EVENHUIS

GLOW VS THE BABYFACE #2 (OF 4) CVR A FISH

GLOW VS THE BABYFACE #2 (OF 4) CVR B GOUX

MAGIC THE GATHERING CHANDRA #4 GALLANT

MAGIC THE GATHERING CHANDRA TP VOL 01

MARVEL ACTION BLACK PANTHER TP BOOK 01 STORMY WEATHER

MARVEL ACTION CLASSICS SPIDER-MAN TWO-IN-ONE

MARVEL ACTION SPIDER-MAN #12 CVR A TINTO

MOUNTAINHEAD #3 (OF 5) CVR A RYAN LEE

NARCOS #1 (OF 4) CVR A MALHOTRA (RES)

NOCTURNE WALLED CITY TP VOL 02 TRILOGY

READ ONLY MEMORIES #1 CVR A SIMEONE

READ ONLY MEMORIES #1 CVR B NEOFOTISTOU

SAMURAI JACK LOST WORLDS TP

STAR TREK MOTION PICTURE FACSIMILE ED

STAR TREK PICARD #2 (OF 3) CVR A PITRE-DUROCHER

STAR TREK YEAR FIVE #9 CVR A THOMPSON

STAR WARS ADVENTURES #29 CVR A CHARM

STAR WARS ADVENTURES #29 CVR B FLEECS

STAR WARS ADVENTURES GREATEST HITS

WELLINGTON #1 (OF 5) CVR A KOWALSKI

FAMILY TREE #2 (MR)

FARMHAND #12 (MR)

HARDCORE RELOADED #1 (OF 5) (MR)

HEART ATTACK #2 (MR)

ICE CREAM MAN TP VOL 04 TINY LIVES (MR)

MIDDLEWEST #13 (MR)

OLD GUARD FORCE MULTIPLIED #1 (OF 5) (MR)

OUTER DARKNESS TP VOL 02 (MR)

OUTPOST ZERO #14

PRETTY VIOLENT #5 (MR)

PROJECT X-MAS #1 CVR A TOP SECRET (MR)

PROJECT X-MAS #1 CVR B QUITELY (MR)

PROJECT X-MAS #1 CVR C B&W QUITELY (MR)

PROJECT X-MAS #1 CVR D BLANK CVR (MR)

SAVAGE DRAGON #247 (RES) (MR)

SFSX SAFE SEX #4 (MR)

SONATA TP VOL 01 (MR)

2099 OMEGA #1

AGENTS OF ATLAS #5 (OF 5)

AMAZING SPIDER-MAN #36 2099

AMAZING SPIDER-MAN #36 PANOSIAN 2020 VAR 2099

ANNIHILATION SCOURGE OMEGA #1

ANNIHILATION SCOURGE OMEGA #1 ART ADAMS VAR

AVENGERS #28

AVENGERS #28 LUPACCHINO 2020 VAR

AVENGERS DEFENDERS WAR TP NEW PTG

BLACK PANTHER #19

BLACK PANTHER #19 WEAVER VAR

CONAN SERPENT WAR #2 (OF 4)

CONAN SERPENT WAR #2 (OF 4) CAMUNCOLI VIRGIN CONNECTING VAR

DAREDEVIL #15

DAREDEVIL #15 BROWN 2020 VAR

DEAD MAN LOGAN TP VOL 02 WELCOME BACK LOGAN

DEATHS HEAD TP CLONE DRIVE

DEFENDERS EPIC COLLECTION TP END OF ALL SONGS

ETERNALS #1 FACSIMILE EDITION

ETERNALS SECRETS FROM MARVEL UNIVERSE #1

EXCALIBUR #4 DX

FALLEN ANGELS #4 DX

FUTURE FOUNDATION #5

GHOST-SPIDER #5

GHOST-SPIDER #5 ASRAR 2020 VAR

GUARDIANS OF THE GALAXY #12

GUARDIANS OF THE GALAXY #12 RANEY 2020 VAR

GUARDIANS OF THE GALAXY #12 SHALVEY VAR

GWENPOOL STRIKES BACK #5 (OF 5)

HISTORY OF MARVEL UNIVERSE #6 (OF 6)

HISTORY OF MARVEL UNIVERSE #6 (OF 6) RODRIGUEZ VAR

INVADERS #12

IRON MAN INVINCIBLE ORIGINS TP

KING THOR #4 (OF 4)

KING THOR #4 (OF 4) DEL MUNDO VAR

LOKI AGENT OF ASGARD COMPLETE COLLECTION TP

MARAUDERS #4 DX

MARVEL STRIKE FORCE HC ART OF GAME

MARVEL TALES ANNIHILATION #1

MARVEL VISIONARIES TP JOHN ROMITA JR

MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR TP VOL 08 YANCY STREET LEGENDS

NEW MUTANTS #4 DX

REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #1 (OF 5)

REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #1 (OF 5) LUBERA VAR

REVENGE OF COSMIC GHOST RIDER #1 (OF 5) RON LIM VAR

RUNAWAYS #28

SCREAM CURSE OF CARNAGE #2

SPIDER-MAN #3 (OF 5)

SPIDER-MAN #3 (OF 5) CAMUNCOLI 2099 VAR

SPIDER-MAN VELOCITY #5 (OF 5)

STAR WARS EMPIRE ASCENDANT #1

STAR WARS EMPIRE ASCENDANT #1 CHRISTOPHER ACTION FIGURE VAR

STAR WARS EMPIRE ASCENDANT #1 GOLDEN GREATEST MOMENTS VAR

STAR WARS RISE KYLO REN #1 (OF 4)

STAR WARS RISE KYLO REN #1 (OF 4) CHRISTOPHER ACTION FIGURE

SUPERIOR SPIDER-MAN TP VOL 02 OTTO-MATIC

TONY STARK IRON MAN #19

TONY STARK IRON MAN #19 STROMAN 2020 VAR

TONY STARK IRON MAN #19 WOODS VAR

TRUE BELIEVERS ANNIHILATION MANTIS #1

TRUE BELIEVERS ANNIHILATION MOONDRAGON #1

TRUE BELIEVERS ANNIHILATION ODINPOWER #1

TRUE BELIEVERS ANNIHILATION SUPER-ADAPTOID #1

TRUE BELIEVERS ANNIHILATION SUPER-SKRULL #1

UNBEATABLE SQUIRREL GIRL GN TP POWERS OF A SQUIRREL

UNCANNY ORIGINS GN TP MYTH & MAGIC

X-FORCE #4 DX

X-MEN MILESTONES TP PHALANX COVENANT

X-MEN SUMMERS AND WINTER TP

Other Comic Books

AGAIN GN VOL 12 (MR)

ANGELA DELLA MORTE #2

ARCHIE JUMBO COMICS DIGEST #305

AS MISS BEELZEBUB LIKES GN VOL 08

BAD BAD PLACE HC GN

BAD GIRLS SC GN

BELLADONNA FIRE FURY #13 (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 BONDAGE (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 BONDAGE NUDE (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 KILLER BODY (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 KILLER BODY NUDE (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 LUSCIOUS (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 LUSCIOUS NUDE (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 NUDE (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 SHIELD MAIDEN (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 SHIELD MAIDEN NUDE (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 SHIELD MAIDEN TOPLESS (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 SHIELD MAIDEN WETWORKS NUDE (RES) (

BELLADONNA FIRE FURY #13 STUNNING (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 STUNNING NUDE (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 SULTRY (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 SULTRY NUDE (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 VICIOUS (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 VICIOUS NUDE (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 VIKING VIXEN (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 VIKING VIXEN NUDE (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 WRAP (RES) (MR)

BELLADONNA FIRE FURY #13 WRAP NUDE (RES) (MR)

BIG PUNK ONE SHOT (MR)

BLACK STARS ABOVE #2 (MR)

BLADE RUNNER 2019 #5 CVR A POPE (MR)

BLADE RUNNER 2019 #5 CVR B MEAD (MR)

BLADE RUNNER 2019 #5 CVR C GUINALDO (MR)

BLADE RUNNER 2019 #5 CVR D POP VIRGIN SKETCH (MR)

BLADE RUNNER 2019 #5 CVR E BLANK SKETCH (MR)

BLOODSHOT (2019) #4 CVR A SHALVEY

BLOODSHOT (2019) #4 CVR B MCKONE

BLOODSHOT (2019) #4 CVR C LAMING

BLOODSHOT (2019) #4 CVR D PRE-ORDER BUNDLE ED

BROTHER STORY OF AUTISUM

BUNGO STRAY DOGS GN VOL 13

BUTCHER QUEEN #4 (OF 4)

CARPENTER TALES SCIFI REDHEAD #2 (MR)

CASE STUDY OF VANITAS GN VOL 06

COSMO MIGHTY MARTIAN #2 (OF 5) CVR A YARDLEY

COSMO MIGHTY MARTIAN #2 (OF 5) CVR B FONSECA

COSMO MIGHTY MARTIAN #2 (OF 5) CVR C SKELLY

CULT CLASSIC CREATURE FEATURE #3

DEAD MOUNT DEATH PLAY GN VOL 03 (MR)

DEADLY TEN PRESENTS SORORITY BABES CVR A PASCUAL (MR)

DEADLY TEN PRESENTS SORORITY BABES CVR B DAN FOWLER (MR)

DIRTY PAIR OMNIBUS GN (MR)

DOCTOR WHO 13TH HOLIDAY SPECIAL #2 CVR A CARANFA

DOCTOR WHO 13TH HOLIDAY SPECIAL #2 CVR B PHOTO

DOCTOR WHO 13TH HOLIDAY SPECIAL #2 CVR C ACTION FIGURE

DRIFTING DRAGONS GN VOL 01

EDGAR ALLAN POES SNIFTER OF TERROR SEASON 2 #3 (OF 6) (MR)

ESKIMO KISSES ONE SHOT

FANTOMAH TP VOL 01 UP FROM THE DEEP (RES)

GENIUS PRINCE RAISING NATION DEBT TREASON NOVEL SC VOL 02 (C

GO WITH CLOUDS NORTH BY NORTHWEST GN VOL 03

GOBLIN SLAYER SIDE STORY YEAR ONE GN VOL 03 (MR)

GOD MODE #2 (RES)

GUNG HO #1 CVR A PAREL (MR)

GUNG HO #1 CVR B RUAN (MR)

GUNG HO #1 CVR C NGU (MR)

GUNG HO #1 CVR D KUMMANT (MR)

HEAVENLY DELUSION GN VOL 01 (RES)

INFINITY 8 #17 (MR)

ISLAND OF MISFIT TOYS GN

JUNIOR HIGH HORRORS #8 CVR A FRIGHT NIGHT PARODY

JUNIOR HIGH HORRORS #8 CVR B NBX PARODY

JUNIOR HIGH HORRORS #8 CVR C BUY HARD

KONOSUBA EXPLOSION WONDERFUL WORLD GN VOL 03

LADY DEATH APOCALYPSE #0 CENTURY B

LOST IN SPACE COUNTDOWN TO DANGER HC GN VOL 03

LOUD HOUSE GN VOL 08 LIVIN LA CASA LOUD

LOUD HOUSE HC VOL 08 LIVIN LA CASA LOUD

LYTTLE LIES STINKY TRUTH SC

MACHINE GIRL #2

MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #2 CVR A MIRKA ANDOLFO (MR)

MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #2 CVR B LINDA SEJIC (MR)

MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #2 CVR C SABINE RICH (MR)

MIRKA ANDOLFOS UNSACRED #2 CVR D ANDOLFO LINGERIE ANGELINA V

MONEY SHOT #3 (MR)

MONSTER WORLD GOLDEN AGE #5 (OF 6)

NATHAN HALES HAZARDOUS TALES HC VOL 09 MAJOR IMPOSSIBLE

O MAIDENS IN YOUR SAVAGE SEASON GN VOL 05

PACIFIC RIM AMARA GN

PLUNDERER GN VOL 03

PRINCELESS DLX HC VOL 03

PSYCHO LIST #5 (OF 6)

RICK & MORTY #57 CVR A ELLERBY

RICK & MORTY #57 CVR B SPANO

ROBOTECH TP VOL 06 EVENT HORIZON

ROKU #3 (OF 4) CVR A KALVACHEV

ROKU #3 (OF 4) CVR B JOHNSON

ROKU #3 (OF 4) CVR C CRYSTAL

ROKU #3 (OF 4) CVR D PRE-ORDER BUNDLE ED

SAINT YOUNG MEN HC GN VOL 01 (MR)

SEEKER GN

SEERESS RECKLESS ONE-SHOT (MR)

SHADES OF MAGIC REBEL ARMY #2

SHADOW STUDENT COUNCIL VP GIVES HER ALL GN VOL 01 (MR)

SHAPES #2

SHIBUYA GOLDFISH GN VOL 06

SHOWS END #5 (OF 5)

SILVER SPOON GN VOL 12

SLEEP GAS GN (MR)

SWORD ART ONLINE HOLLOW REALIZATION GN VOL 05

TALES NIGHT WATCHMAN RED HOOK UNTOLD LEGEND LUNA LTD FRASER

TALES OF TERROR BRIDGEWATER TRIANGLE #3 (OF 3) CVR A VITORIN

TALES OF TERROR BRIDGEWATER TRIANGLE #3 (OF 3) CVR B ERIC J

TALES OF TERROR BRIDGEWATER TRIANGLE #3 (OF 3) CVR C VIGONTE

TO YOUR ETERNITY GN VOL 11

UBEL BLATT GN VOL 11 (MR)

VAL X LOVE GN VOL 07 (MR)

VAMPIRE STATE BUILDING #3 CVR A ADLARD (MR)

VAMPIRE STATE BUILDING #3 CVR B ADLARD HOWLING VAMPIRE HORDE

VAMPIRE STATE BUILDING #3 CVR C OHTA (MR)

VAMPIRE STATE BUILDING #3 CVR D ADLARD VAMPIRE GOD CVR (MR)

VARK THING ONE SHOT

VINLAND SAGA GN VOL 11 (MR)

VISITOR #1 (OF 6) CVR A PINNA

VISITOR #1 (OF 6) CVR B ALLEN

VISITOR #1 (OF 6) CVR C WALSH

VISITOR #1 (OF 6) CVR D BLANK SKETCH

VISITOR #1 (OF 6) CVR E #1-6 PRE-ORDER BUNDLE ED

WITCHS PRINTING OFFICE GN VOL 01

WOLVENHEART #3

X-MEN #1 EASTMAN VAR

X-MEN #1 EASTMAN VAR SGN

YOUR NAME ANOTHER SIDE EARTHBOUND GN VOL 02

Source: Previews World